Barco capaz de producir y almacenar hidrógeno zarpa de París para vuelta al mundo

Un barco capaz de producir y almacenar hidrógeno por sí mismo zarpó este sábado de París para iniciar un viaje de seis años alrededor del mundo.

Con esta travesía, sus diseñadores buscan servir de modelo para las redes de energía del futuro, sin emisiones contaminantes.

El barco Energy Observer, un antiguo barco de carreras, fue convertido en una embarcación autónoma gracias a paneles solares, turbinas eólicas y un sistema de celdas de combustible de hidrógeno. La nave de 5 millones de euros (5,25 millones de dólares) salió de París hacia el Atlántico.

La embarcación futurista de 30,5 metros (100 pies) de largo dependerá del sol y del viento durante el día y aprovechará sus reservorios de hidrógeno durante la noche. Produce su propio hidrógeno a través de la electrólisis del agua de mar.

Diseñado originalmente en 1983, el barco tuvo una carrera exitosa en las carreras de vela a mar abierto, antes de que los capitanes Frederic Dahirel y Victorien Erussard y un instituto de investigación francés lo convirtieran en el proyecto Energy Observer.

This incredible boat will first #FollowTheSeine and then @energy_observer will #FollowTheSun all around the world ! pic.twitter.com/HmkRsw58Pw

— Olivier Touillez (@Sacha2024) July 13, 2017