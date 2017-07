Mhoni Vidente: los horóscopos para el fin de semana

ARIES

Viernes de salir con amigos y familiares a cenar, para celebrar un acontecimiento. Recuerda que tu signo siempre es el organizador de todos los eventos sociales, por eso trata de tomar un curso de relaciones públicas o administración. Cuídate de dolores de huesos y trata de no caerte. Será un fin de semana de estar muy enamorado y cerca de tu pareja; para los que están solteros las energías de la pasión van estar muy fuertes alrededor de ti. Te compras ropa deportiva para empezar hacer una rutina de ejercicio y tendrás un golpe de suerte el día 15 de julio en cuestiones de juegos de azar y con los números 02,14 y 55. También le ayudas a un familiar con préstamo para que pueda comprar un carro , trata de cuidarte de problemas de la piel o dolores de cabeza trata de ir con tu médico , decides de última hora irte de viaje o visitar a tu familia

TAURO

Viernes de sentirte muy renovado y con toda la buena actitud para ser alguien en la vida, recuerda que estás en esa época de crecer económicamente, pero ya no lo platiques tanto y hazlo. Te compras ropa o decides cambiarte de look. Le ayudas a un familiar con un compromiso de pago y te invitan a una boda fuera de tu ciudad. Trata de modular tu carácter y no enojarte por situaciones tan sencillas, sobretodo con tu pareja, recuerda que tu signo siempre quiere dominarlo todo. Tendrás un regalo que no esperabas, recuerda que no hay día especial para que te regalen, así que disfrútalo. Un amor del pasado te estará buscando para regresar, sólo cuidado con los embarazos sorpresa. El 16 de julio será un día con mucha suerte en cuestiones de lotería o resolver asuntos de dinero. Trata de arreglar tu carro de los frenos o llantas. Tus números de la suerte son 06,55 y 31. Recuerda que tu punto débil es la vista y el oído, así que trata siempre de cuidarlos.

GEMINIS

Por fin llego el fin de semana que tanto estabas esperando, recuerda que estos tres días serán de suerte en todo los sentidos y más en lo amoroso. Ten cuidado con golpes en los brazos o dedos, trata de ser más precavido si cargas objetos pesados. Te llega la invitación para viajar el mes de septiembre. Viernes de salir con los amigos a pasear o celebrar un cumpleaños. El fin de semana tomarás un curso de natación, arreglas papelería de un préstamo para comprar un carro o te enterarás de que un hermana se casa y va ser madre. Ten cuidado con los problemas de intestino y trata de no comer tanto en la calle, además visita al médico. Recuerda que tu signo es el más místico del zodiaco y eso hace que siempre tengas ayuda divina. El 15 de julio llegará a ti un amor que te hará muy feliz. Tus números de la suerte son 02,14 y 21. Trata de no dar tantas explicaciones de tu vida, tú sé cómo eres, recuerda que nunca tendrás contentos a todos.

CÁNCER

Fin de semana de muchas alegrías y buenas noticias, recuerda que estás en tu mejor etapa, te sientes enamorado y es tu cumpleaños, debes entender que el amor se da en su momento indicado y a ti te llegó. Viernes de salir de paseo y estar con los amigos en una cena, para festejarte junto con otro compañero que también cumple años; te la pasarás de lo mejor. Te llega un dinero extra por medio de un pago de comisiones o el pago de una deuda atrasada. Recuerda dejar a un lado los celos y enojos sin razón con tu pareja, yo entiendo que a tu signo lo domina mucho la inseguridad, pero trata de tranquilizarte. Tendrás algunos problemas en cuestiones de trabajo, no le des importancia a situaciones que no la tienen, sobre todo en chismes. El fin de semana tendrás la suerte de tu lado y más con los números 09 y 21. Sigue con la dieta pero olvídate de las pastillas, es mejor lo natural, recuerda que tus nervios se alteran mucho con ese tipo de medicamento. El 15 de julio vendrá a ti un sorpresa muy importante que te hará muy feliz. Buscas comprarte una casa o cambiarte más cerca de tu trabajo, hazlo, eso te va ayudar a tener más tiempo para ti. Compras un boleto de avión para un familiar. A los cánceres que están casados, embarazo en puerta, felicidades.

LEO

Viernes de estar analizando un cambio de actitud contigo mismo amigo de Leo, recuerda que no puedes pasar toda tu vida pensando en lo que pudiste haber hecho y es hora de poner más fuerza a tus proyectos de trabajo. Tendrás algunas discusiones con tu pareja y será por cuestiones económicas, trata que tu vida amorosa no se centre en eso. Deja los rencores en este fin de semana y limpia tu alma, te recomiendo hacer yoga o irte a caminar y meditar, así recuperarás tu tranquilidad emocional. Cuídate de dolores de huesos. Cuidado con los chismes entre amigos, recuerda no platicar todo y ser más discreto. El 16 de julio tendrás una renovación de energía, por eso trata de tomar un poco de sol y salirte a caminar para que esa energía positiva llegue más fuerte. Tus números de la suerte son 05,66 y 81. Cuidado con el alcohol o vicios, no te dejes envolver por eso.

VIRGO

Este viernes tendrás varias juntas sobre cambios de puesto o modificación de salarios, así que trata hablar con tus superiores para que te den un puesto mejor y con más autoridad. Recuerda tener un poco de tiempo para ti y salir con tu pareja, para que ese amor no se enfríe; a veces tu pareja se encela de que te pasas mucho tiempo con tu mami, trata de resolver esa situación. Te llega un dinero extra por una deuda del pasado. El 14 de julio tendrás un golpe de suerte con los números 09,22 y 71, vendrá a ti un premio grande. Cuídate de dolores de estómago o intestino, recuerda seguir con la dieta. Sigue con tus estudios los fines de semana que ya el inglés lo estas dominando. Sabrás de un divorcio familiar que te va doler mucho emocionalmente. Arreglas papeles de pasaporte o residencia. Este fin de semana tendrás mucha ayuda de tu Ángel de la Guardia, puedes pedirle lo que necesitas y se te dará.

LIBRA

Viernes de capacitación o de tener un examen importante para tu desempeño laboral, recuerda siemprcolae estar actualizado en todo lo que realizas. Te busca un amor de fuera para verse o estar otra vez como pareja. Ya sé que a veces te desesperas porque no encuentras el interés de tu vida, pero eso es normal en tu signo; porque siempre se pregunta el por qué de todo, relájate y trata de ser feliz. Te llega una invitación para una fiesta este sábado. Compras una computadora o cambias de celular. Buscas a un amigo para ofrecerle un negocio de publicidad o diseño. Eres muy bueno para ayudar a los demás y eso te ayuda a crecer espiritualmente. Tendrás un golpe de suerte el 16 de julio con los números 99,79 y 23. Trata de vestir de colores claros para que tu armonía de vida esté de lo mejor. Celebras el cumpleaños de un familiar y te vas de viaje para visitarlo. Te llega la propuesta de hacer un cambio de casa o comprar un departamento. Cuídate de dolores de espalda baja o riñón, trata de tomar agua natural.

ESCORPIÓN

Viernes de estar un poco cansado o sientes que la energía de tu trabajo es muy pesada, por eso ya necesitas decidirte en cambiar de empresa o proyecto con mejores vibras a tu alrededor. Tomas un curso de fotografía o dibujo los fines de semana. Sabrás de un problema familiar, darás mucho apoyo emocional y económico. Sacas tu residencia o tramitas tu pasaporte. Un amor del pasado te vuelve a buscar pero sólo para tener sexo, recuerda que tu energía sexual es muy fuerte y eso hace que te busquen siempre. No le tengas miedo a lo que dicen de ti, tú se fuerte y sigue con tu condición de vida. El 15 de julio te llegará una propuesta de poner un negocio con unos amigos, hazlo es tiempo de crecer más en lo económico. Estos tres días vas a tener mucha suerte en cuestiones de juegos de azar, trata de jugar el número 21 y 70, verás que va llegar un dinero extra. Mandas arreglar tu carro. Ten cuidado con prestar dinero, recuerda que tu signo siempre tiene problemas para que se lo regresen.

SAGITARIO

Fin de semana de salir a pasear y estar con la familia, trata de no descuidar tanto a las personas que te quieren y frecuentarlos, recuerda que a u signo siempre le gusta estar rodeado de muchas personas, no le gusta la soledad. Cuidado con las pérdidas o robos en la calle, si vas a una fiesta se más precavido. Piensas en hacer un negocio, recuerda que tu signo siempre busca la estabilidad económica y este es el momento de hacerlo, pero dale continuidad a todo lo que realices. Un nuevo amor te estará buscando, es del signo de Aries o Virgo, será muy compatible contigo. Cambias el carro por uno más reciente. El 15 de julio trata de convivir con la naturaleza, eso te ayudará a que tu energía positiva esté más fuerte cada día. Tus números de la suerte son 04, 33 y 28 .

CAPRICORNIO

Viernes de estar con mucha presiones en tu trabajo o escuela, recuerda amigo de Capricornio que en este día las energías de tu signo van estar muy revueltas, trata de no meterte en problemas. Recuerdas mucho a un amor del pasado y eso te pone algo melancólico, por la forma en que terminaron es mejor buscarlo y decir lo qué piensas. Ten cuidado con problemas de presión alta o trata de dejar el cigarro y empezar una rutina de ejercicio. Tendrás un día muy especial el 16 de julio ya que vendrá a ti la oportunidad de crecer más en lo espiritual y ser feliz. Cuida a tu papi, porque andará un poco mal del azúcar o el hígado, llévalo con el doctor. Decides pintar y arreglar tu casa para este verano. A los Capricornio que están en busca de una pareja, este fin de semana tendrán la oportunidad de conocer personas muy compatibles. Mandas a arreglar tu carro de una llanta. Tus números de la suerte son 07,44 y 21.

ACUARIO

El 14 de julio, será el día de suerte en lo económico y te llega la propuesta de un asenso o irte a trabajar a una empresa más internacional, no lo pienses; busca siempre tu bienestar en todos los sentidos, recuerda que ya lo estabas buscando, acéptalo. Ya no estés tratando de cambiar a tu pareja, recuerda que tienes que aceptarla como es. Tu signo es muy acelerado, todo quiere de prisa y eso hace que cometas muchos errores en todos los sentidos, trata de ya pensar antes de actuar. Cuídate de problemas hormonales o tiroides, trata de ir con tu médico. Recuerdas mucho un familiar que ya está en el cielo, dedícale una oración. Tendrás un golpe de suerte con los números 00,14 y 19, trata de agregarle tu día de nacimiento. Te compras un celular o cambias el plan de pagos. Cambias a tu hijo de escuela o decides meterlo a natación. Ya no seas ten indeciso y vete de viaje en estos días, te ayudará a estar más relajado.

PISCIS

Viernes de salir de viaje o estar revisando papelería de cambios de trabajo, recuerda que este mes de julio es muy bueno para ti, sobre todo en asensos de puesto. Te busca un amor del signo de Aries o Leo que te estará hablando de tener una relación formal; recuerda que a tu signo lo domina mucho el sexo y la pasión, por eso trata de buscar signos de fuego para estar más compatible. Cuídate de dolores de intestino o úlceras, recuerda comer más sano. Tendrás un golpe de suerte con los números 19 y 04. El 15 de julio tendrás la oportunidad de renovar tu energía, por eso te recomiendo salir a caminar o estar en contacto con el sol y aire libre. Te compras ropa para una boda. Si estás casado amigo de Piscis, trata de no tener tantos pleitos por cosas sin importancia, recuerda que el amor no se acaba, sólo se mueve de lugar.