Juan Carlos Eggenberger: “Desde muy pequeño me involucré en el proyecto de la Teletón”

¿Cómo te sientes de que se venga una nueva Teletón?

Vamos a arrancar la edición número 31. Nos sentimos muy entusiasmados y a la expectativa de cuál será la respuesta de los guatemaltecos en cuanto a su apoyo.

Es una causa que está muy vigente. Más allá del tema de la discapacidad y la rehabilitación, la Teletón ha sido un catalizador de unidad nacional; nos ha permitido por 30 años tener un movimiento en el que la gran mayoría de guatemaltecos se ha unido. Reconocemos que la Teletón es una realidad gracias al esfuerzo de todos, vemos hacia delante y sabemos que todos podemos construir una sociedad inclusiva; que podemos romper barreras a favor de los niños con discapacidad.

¿Qué es lo que más disfrutas de formar parte de la Teletón?

Una de las cosas que más disfruto es ver cómo los niños superan sus discapacidades y salen adelante. Hacer la Teletón es un gran desafió, pero Guatemala tiene un gran corazón solidario que nos ha permitido llegar a la meta en los últimos años. Todos los días me levanto con el ímpetu de seguir luchando porque los niños de Fundabiem reciban todas sus terapias y rehabilitaciones. A lo largo de mi gestión he conocido miles de casos, de hecho hubo uno que me marcó para siempre.

¿Cuál es la relevancia en la actualidad de la Teletón en el país?

La Teletón, como proyecto, es un cooperante de la obra de Fundabiem, que es el operador de los centros de rehabilitación.

Todos los años entramos con la inquietud de no tener ahorros y vivir básicamente de lo que se recauda. El llamado es urgente a que la gente aporte, porque estamos hablando de 12 meses de rehabilitación. Quienes tenemos en las manos el poder de darles esperanza a los niños con discapacidad somos todos los guatemaltecos como sociedad.

La discapacidad es una situación de vulnerabilidad social que nos puede tocar a todos.

¿Cuál es el principal reto de dirigir la Teletón?

Lo más importante: la parte del enfoque estratégico y de comunicación que se le quiere dar al proyecto cada año. En 1986, la primera Teletón era una novedad. En la actualidad es el proyecto más reconocido por los guatemaltecos. Toda la gente conoce la Teletón; es un gran desafío, porque queremos transmitirle todos los años algo nuevo. La discapacidad no tiene fecha de caducidad.

El tema de la discapacidad no se cura porque no es una enfermedad. Lo que busca la rehabilitación es darle herramientas de vida a la persona con discapacidad para que alcance su mayor nivel de independencia.

Implica procesos largos, tecnología de última generación, como el único equipo de rehabilitación robótica en Centroamérica, ocho salas de estimulación sensorial en todo el país y siete equipos de rehabilitación virtual (el único laboratorio de análisis de la marcha), y todo se hace gracias a los aportes de la Teletón.

Vivimos en un país pujante, pero con un corazón solidario. Poder incluir un mensaje positivo en medio de todas las malas noticias es importante.

Nosotros coordinamos el esfuerzo de 10 mil voluntarios en todo el país, actividades de recaudación y la atención a los artistas invitados.

La Teletón tiene la capacidad de sacar lo mejor de la gente; es un evento que si no se enfoca de la manera correcta, los perjudicados serán muchos.

Nos apoyan cien empresas y llevamos a cabo ralis de sensibilización, que tienen que ver con la estrategia terapista por un día, en donde subimos a algunas personas a una silla de ruedas y las hacemos hacer actividades sencillas para que se pongan en lugares de discapacidad. Son 140 actividades durante el año.

