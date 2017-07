Saúl anuncia descuentos de locura en su sale de medio año

El “sale” es una de las promociones más importantes del año, en la cual se ofrecen productos como pasajes, paquetes turísticos, electrodomésticos, artículos electrónicos y vestimenta con precios rebajados.

¿Cómo podemos sacar el mejor provecho a esta temporada de ofertas?

Saúl Men’s Style Guatemala te ofrece todo una gama de diseños y colores para renovar tu estilo con los descuentos de medio año.

La prestigiosa marca para caballeros te ofrecen la oportunidad de cambiar tu guardarropa, y que mejor que hacerlo aprovechando “el sale”.

Sin embargo, aunque las ofertas parecen tentadoras, hay algunas cosas que debemos tomar en cuenta antes de comprar.

Alvarado nos habló de un ejercicio de autoreflexión que te ayudarán a aterrizar mejor tu compra y que esta sea efectiva:

“La ventaja de los sale es que puedo comprar esas piezas que me gustan pero que probablemente no use de inmediato”, señaló el experto.