Mhoni Vidente: los horóscopos para esta semana

Mhoni Vidente te dice todo lo que te deparan los astros en cuestiones de salud, dinero y amor para esta semana.

ARIES

Semana de mucha suerte en todo lo relacionado con negocios, pero debes dejar atrás a las amistades que sólo te buscan por interés. Para atraer la abundancia, este 11 de julio te recomiendo ponerte un listón rojo amarrado a la cintura y quemarlo al día siguiente. Te llega un nuevo amor Géminis o Acuario, sólo ten cuidado con no idealizar tanto esa relación y mantener los pies en la tierra. Alguien del extranjero te invita a un nuevo proyecto de negocios, así que tramita tu permiso de migración o residencia. Vienen cambios muy positivos en tu vida, pero debes tener cuidado con envidias de personas de tu antiguo trabajo. Te compras un reloj. Tus números de la suerte son 03, 24 y 71. Te sacas un premio grande en la lotería el día 14 de julio. Ten cuidado con problemas de infección de tu piel.

TAURO

Semana para analizar si te quedas o te vas de tu trabajo, pero no tomes decisiones precipitadas. El día 13 de julio pon siete hojas de limón en tu cartera y déjalas ahí hasta que se sequen, esto alejará las malas vibras. Ten cuidado con problema legales o de tránsito. Te llega un amor nuevo del signo de Escorpión o Capricornio que va a ser muy compatible contigo. Mucha estabilidad para los Tauro que están casados. Ten cuidado con golpes en las piernas o pie. Eres el mejor para dar ánimos o sacar de la depresión, pero trata de no quedarte con esas energías. Haces pagos de tu tarjeta de crédito. Te invitan a salir de viaje en el mes de agosto. Trata de ser más precavido con tus amistades, recuerda que no todos tienen buenas intenciones. Sigue tomando tus vitaminas para que no te sientas tan cansado.

GÉMINIS

Semana de buenas noticias en cuestiones laborales, sólo trata de no platicar tanto tus asuntos personales. Tienes que solucionar temas de impuestos. Arreglas tu cuarto o cambias el baño de tu casa. Ten cuidado con problemas de piel o infección. Eres muy cambiante en tu forma de amar y eso hace que a veces las parejas se alejen de ti, así que trata de madurar. Tu papi te va a pedir que le ayudes con algo de pagos atrasados. Tienes una pelea con tu jefe en el trabajo, sólo trata de aplicarte más. Si tu pareja es Aries o Escorpión estarás pensando en irse a vivir juntos. Te compras un carro o cambias el tuyo por uno más reciente. Tendrás un golpe de suerte el día 13 de julio con los números 21, 07 y 33. Te invitan a salir de viaje en estos días o compras un boleto de avión para el mes de septiembre.

CÁNCER

Inicia la mejor etapa de tu año, así que aprovecha para reinventarte. Trata de dejar las bebidas alcohólicas o las pastillas de dieta. Tu mejor día será el día 13 de julio, trata de prender una veladora amarilla para que la suerte se quede contigo más tiempo. Ya no pelees con tu pareja. Días de invertir en tu carro y hacer crecer más tu patrimonio. Te recomiendo estudiar comunicación o comercio internacional. Será una semana de muchos amores nuevos. Ten cuidado con problemas de riñón o infecciones, trata de ir con tu médico y tomar más agua. Tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 21, 10 y 9. Comienzas a organizar tu festejo de cumpleaños con tu familia y amigos más cercanos. Tu abogado se comunicará contigo para avisarte que tus asuntos legales se resolvieron positivamente.

LEO

Esta semana se te presenta la oportunidad de conseguir un trabajo por el cual podrías cambiar de lugar de residencia. Debes cerrar círculos con ese amor que no te corresponde; si eres soltero te llegará alguien Libra o Sagitario el 12 de julio. Organizas una excursión con tu familia y amigos. Cuídate de dolores de cabeza, trata de no estresarte tanto y ponerte agua bendita para que pase esa energía estancada. Te llega un dinero que no esperabas por el pago de una deuda o prima vacacional. Sigue con tus estudios y verás que pronto te sentirás más contento por llegar a tus metas personales. Arreglas papeles de Hacienda y te pones al corriente con pagos de impuestos. Sabrás de un embarazo familiar. Tus números de la suerte son 31, 22 y 70; vístete de colores fuertes para que crezca tu suerte.

VIRGO

Semana para acabar con problemas de trabajo o económicos, trata de no platicar tanto tus planes o logros. Trata de ya no decir mentiras a tu pareja, si ya no se quieren es mejor darse un tiempo. Piensas en regresar a la escuela o cambiar de carrera. Sacas tu residencia o visa para empezar a viajar al extranjero. Trata de entender a tu familia y no pelear tanto, recuerda que todo lo que te comentan es por tu bien, especialmente haz caso a lo que tu mamá te dice. Tendrás un golpe de suerte el 11 de julio, ese día los astros se van a juntar para ayudarte en cuestiones de cambios de casa o de sacar tu crédito personal. En estos días cuídate de las pérdidas o problemas de robos, así que ponte muy precavido. Tendrás un golpe de suerte con los números 00 y 23. Recibes un regalo que no esperabas.

LIBRA

Semana de muchas presiones en el trabajo y tu vida personal. Debes tener cuidado con los chismes y envidias de compañeros, van a inventar que estás saliendo con alguien de la oficina, no caigas en provocaciones. Mandas a arreglar tu carro o le hacen una revisión. Te llega un dinero por la venta de un inmueble o por el pago de unas comisiones. Sales de viaje en esta semana por cuestiones de un proyecto nuevo de trabajo. Cuídate de problemas del intestino o estómago. Tu mejor día va a ser el 12 de julio, especialmente en tu relación de pareja. Ten cuidado con tus problemas hormonales, trata de ir con tu médico. Arreglas asuntos legales sobre una demanda del pasado y saldrás victorioso. Ayudas a un amigo a revelar su homosexualidad. Tus números de la suerte son 15, 27 y 00. Te regalan una mascota.

ESCORPIÓN

Semana para analizar un cambio de trabajo, pero antes intenta hablar con tu jefe. Las mejores empresas para ti son de la industria textil y de alimentos. Te vas de viaje por cuestiones familiares o decides darte unos días de descanso. Arreglas deudas de tu carro. Ten cuidado con la rodilla o problemas de huesos. Estás invitado a muchos eventos sociales. Tendrás un golpe de suerte el día 11 de julio y ese día tendrás muy buenas noticias en todos los sentidos. Te pones a dieta y decides entrar al gimnasio. Recuerda que tu signo es atleta natural, lo que te ayuda a estar siempre en forma y verse bien. Ten cuidado con las pérdidas o robos, sé más precavido. Tus números de la suerte 04, 33 y 21. Trata de poner un negocio o tener dos trabajos para prevenir lo que pueda pasar en cuestión de dinero.

SAGITARIO

Semana de presiones personales, sientes que tu pareja ya no te quiere o se están alejando, trata de hablar claro. Días de mucho trabajo o juntas con directivos, tendrás llamados o juntas con directivos para ofrecerte un mejor puesto. Te recomiendo estudiar leyes o alguna ingeniería. Trata de dejar los enojos y los rencores a un lado. Tendrás un golpe de suerte para bien el día 11 de julio, especialmente en juegos de azar. Ten cuidado con los chismes o las intrigas en tu trabajo, dicen que andas con alguien casado, sé más discreto con tu vida personal. Cuídate de problemas de los riñones y ve con tu médico. Te busca un amor nuevo Aries o Libra, que hablará de una relación seria. Te cambias el look y decides renovar tu guardarropa. Tus números de la suerte son 01, 09 y 23. Te compras una bicicleta.

CAPRICORNIO

Semana de estar con mucho ánimo para salir adelante en todos los sentidos, tus mejores días serán 11 y 13 de julio. Cuidado con amores del pasado que te buscarán sólo para molestar o querer volver; a los solteros les llega una persona especial del signo Aries. Ten cuidado con problemas de hormonas. No te pongas a dieta con pastillas y mejor haz ejercicio. Cuídate de dolores de cabeza, trata de darte baños de agua bendita para atraer a tu vida toda la energía posible y alejar las envidias. Terminas de hacer tus pagos y te pones al corriente. En tu casa y con tu familia sabrás de una enfermedad de un tío o tía. Tus números de la suerte son 31, 29 y 08. Ten cuidado en las calles, trata de no hacerle caso a gente desconocida y cuidar bien tus pertenencias. Decides hacer unos cambios en tu casa o la remodelas.

ACUARIO

Semana de muchos problemas en tu trabajo, pero estos días 10 y 13 de julio serán perfectos para buscar nuevos proyectos mejor pagados. Compras muebles o haces remodelaciones en tu casa. Trámites de un curso de verano para seguir con tu escuela. Trata de ir con un médico para cambiar tu alimentación y procura seguir con el ejercicio. Empiezas a ahorrar para irte de viaje o salir de vacaciones en el mes de agosto. Te invitan a un cumpleaños en esta semana y la suerte estará de tu lado para que conozcas a gente nueva que será importante en tu vida. Tendrás un dinero extra por una deuda del pasado. Te invitan a un negocio de publicidad o venta de celulares. En el amor serás muy compatible con los signos de Aries y Virgo. Tendrás un golpe de suerte en los juegos de azar con los números 31, 22 y 05.

PISCIS

Semana de muy buena energía a tu alrededor, aprovecha para iniciar un negocio propio. No trates de forzar ninguna relación amorosa. Tendrás demasiado trabajo o revisión con tus jefes. Ahorras para irte de viaje en agosto. Una hermana se casa o se va vivir lejos. Cuida tu salud y tus problemas de sobrepeso, te recomiendo seguir con el ejercicio. Tramites de un crédito o tarjeta bancaria. Trata de tomar cursos para superarte laboralmente y destacarte en la oficina. Hablas con un abogado para arreglar una demanda del pasado. Te compras ropa para un evento muy importante laboral. Trata de dormir más y deja de pensar en lo que no fue. Tus números de la suerte son 12, 08 y 29. Tu mejor día será el 12 de julio, así que trata de vestirte de colores rojos o naranjas para que se multiplique tu energía.