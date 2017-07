VIDEO. Joey Chesnut come 72 hot dogs y conquista su décimo título

Joey “Jaws” Chestnut se abrió camino a mordiscos hacia su 10mo título y el martes extendió su histórico reinado en el concurso anual de comedores de hot dogs del 4 de julio.

Mojando los panes en agua y atragantándose de salchichas en un soleado y caluroso día en Coney Island, Chestnut consumió 72 hot dogs en 10 minutos para romper su propia marca y quedarse con el Cinturón de Mostaza por 10ma ocasión. El originario de San Jose, California, venció a Carmen Cincotti, una joven promesa de Mays of Landing, Nueva Jersey, quien comió 60 perros calientes en su cumpleaños 24.

En su cuenta oficial de Twitter, Chestnut publicó un video en el que se mostraba “entrenando” para la competencia de este 4 de julio.

On July 4th, I have a goal that begins with an 8. I know @MattStonie & @carmencincotti are making gains. so am I.. https://t.co/bb73u13gfE

