Mhoni Vidente: los días de mayor suerte del mes

ARIES

Mes de nuevos proyectos, tus mejores días serán 04, 07, 09, 11, 18, 21, 22, 26, 29 y 30, serán perfectos para iniciar negocios o cambiar de trabajo. Te invitan a ser padrino en una boda familiar. Si tienes operaciones en julio, procura posponerlas a agosto. No te involucres en problemas ajenos para evitar estrés. Una pareja del pasado regresa para intentar volver; a los solteros les llega un amor de Géminis o Libra. Haz dieta, pero evita las pastillas. Compra otro colchón para solucionar tus problemas de espalda. Te pones al corriente con las deudas. Tendrás dos golpes de suerte en juegos de azar con los números 13 y 21. Ten cuidado en las calles, evita a las personas desconocidas y no seas tan confiado. Haces trámites de escrituras, sacas el permiso de migración o te haces residente en el extranjero.

TAURO

Mes de mucha suerte en cuestión de inversiones, así que es el momento ideal para comprar casa, los mejores días para ello son 3, 6, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 29 y 30. Selecciona mejor a tus amistades y evita las envidias. Los casados seguirán muy estables con sus parejas; a los solteros les llega un amor con el que se comprometerán. Evita prestar dinero. Recuerda tomar al menos dos litros de agua diarios, eso te ayudará a estar mejor de salud; te recomiendo tomar un curso de natación. Debes ser constante y seguir tu intuición en los nuevos proyectos para tener éxito. Familiares te invitan de viaje. Arreglas papeles de migración. Tus números de la suerte serán el 9 y 77, úsalos los viernes en juegos de azar. En boca cerrada no entran moscas, así que deja de platicar tus planes para que no se salen.

GÉMINIS

Mes de suerte en cuestiones económicas, perfecto para comprar un auto o cambiarte de casa, además tendrás un golpe de suerte con los números 05 y 66. Avanzas en los planes a futuro con tu pareja o te busca un amor del pasado para volver. Concéntrate mucho en tu trabajo, te pondrán a prueba para subirte de puesto. Se resolverán asuntos legales a tu favor. Este verano es ideal para iniciar con el ejercicio o cursos de deporte extremo. Piensa bien antes de hablar para no lastimar a tus seres queridos. Los días 4, 7, 9, 11, 14, 18, 19, 27 y 30 serán de mucha suerte en cuestiones de trabajo, escuela y embarazos. Trata de vestirte de colores claros para atraer las buenas vibras. Te regalan una mascota. Arreglas papeles de seguro social o pensión. Tienes que empezar a pensar en tu futuro y ahorrar.

CÁNCER

Mes de mucha suerte para concretar todos los proyectos que tienes en mente, tu signo es muy sociable y carismático, así que los negocios de restaurantes y relaciones públicas son los mejores para ti. Aprovecha la oportunidad para estudiar idiomas en el extranjero. Los solteros se volverán a enamorar muy intensamente de alguien del signo Escorpión o Acuario con quien incluso hablarán de matrimonio. Los cáncer casados deben tener mucha calma con su pareja, pues se vislumbra un divorcio. Debes tener cuidado con cuentas e impuestos para evitar problemas legales. Usas tus ahorros para comprar un auto y comprar los boletos de avión para tus vacaciones. Tus números de la suerte serán 3 y 44 y los mejores días para jugarlos serán el 6, 9, 17, 21, 23, 27, 28 y 30, además serán buenos para nuevas inversiones.

LEO

Mes para empezar con la actividad física y estar en más contacto con la naturaleza. Este 2017 es el mejor año para los Leo, sólo trata de no platicar todos tus proyectos para no arruinarlos. No cambies tu carácter, es lo que te ayudará a tener éxito en los negocios. Mucho cuidado con problemas de pulmones y trata de dejar el cigarro. Regálate un viaje por tu cumpleaños. En este mes saldrás con dos personas a la vez, además debes protegerte porque alguien te quiere hacer un amarre. Te llega un bono o la prima vacacional. Mídete con los vicios y los juegos de azar. Tus números de la suerte son 7 y 11. Tus mejores días del mes son 5, 6, 9, 14, 16, 19, 20, 27 y 30. Trata de dormir bien y recuerda que siempre necesitas de un vaso cristalino con agua al lado de tu cama para que tengas buenos sueños.

VIRGO

Mes de mucha suerte en cuestiones laborales, por fin te llega la oportunidad que tanto esperabas. Se resuelven los asuntos legales que tenías pendientes. Trata de estar más atento en las calles para evitar robos. Inicias un nuevo negocio relacionado con la cocina. En cuestiones de tu salud vas a estar bien, sólo cuídate de problemas de dolor de cabeza y de espalda. Tendrás problemas por chismes con alguien Sagitario o Tauro. Para cuestiones amorosas, los signos Escorpión o Piscis serán los más compatibles si buscas pareja. Tus mejores días serán 5, 7, 8, 12, 13, 16, 21 y 23, aprovéchalos para pedir un aumento de sueldo, cambiarte de casa o conseguir un crédito para un carro. Tus números de la suerte son 2 y 19, con los que te llegará una sorpresa económica. Compras celular o cambias a plan de pagos.

LIBRA

Mes para progresar en materia laboral, sólo trata de prepararte más o tomar cursos de idiomas. Debes evitar tener mucha confianza con tus compañeros de trabajo. Trata de cuidar más a tu mami con problemas de los nervios o piernas. Termina con malas amistades y hazte una limpia para renovar tu luz espiritual. Los días 6, 7, 11, 13, 18, 21, 23 y 28 serán muy buenos. Ya no comas tanto y sigue con la dieta. Arreglas papeles de migración o visa. Haces arreglos a tu casa o cambias muebles. Terminas de pagar cuentas del pasado. Tienes que tomar más agua para estar mejor de salud y mejorar tus energías, con un litro y medio al día verás los cambios en 30 días. Tus números de la suerte serán 8 y 33, trata de jugarlos los lunes o viernes y agregarles los dos últimos números de tu año de nacimiento.

ESCORPIÓN

Mes de muchas presiones laborales, pero siempre debes estar con la mejor actitud. Vas a tener muchos eventos sociales durante julio, sólo trata de cuidarte de los vicios y problemas de salud. Sé más tolerante y no caigas en provocaciones de personas que te quieren dañar. Sales de vacaciones con tu pareja para mediados de mes. Cuidado con lo que firmas o no prestes dinero, te van querer hacer un fraude o robo. Eres un líder natural y político, así que trata de tomar cursos de verano. Sientes que tu pareja se aleja, quizá sea el momento de conocer a más personas. Mandas arreglar tu carro o le cambias las llantas. Julio te servirá para quitarte malas energías. Celebras el cumpleaños de un familiar. Tendrás un golpe de suerte con los números 3 y 17, tus mejores días son 9, 12, 13, 18, 19, 23, 29 y 30.

SAGITARIO

Mes para cumplir todos tus sueños, en especial porque tendrás mucha suerte en juegos de azar y en cuestión de inversiones. Ten cuidado con el alcohol y las drogas. Los días 6, 8, 12, 17, 19, 20, 24 y 27 serán muy buenos en materia laboral y crecimiento económico. A los que tiene pareja se les aproxima una separación o divorcio, mientras que a los solteros les llegarán varios amores a la vez de los signos Aries o Géminis. Te invitan a salir de viaje a la playa. Tomas cursos de fotografía o baile; vuelves a estudiar diseño y te invitan a tomar un diplomado en el extranjero. Sales de compras para renovar tu guardarropa, recuerda que es bueno cambiar de look. Tus números de la suerte son 21 y 9, trata de jugarlos los días viernes. Ten cuidado con problemas de salud, especialmente con los de piel.

CAPRICORNIO

Mes de crecimiento económico, pero debes tener cuidado con las deudas que tienes pendientes. Te compras un automóvil. Te invitan a dar una conferencia o una plática. Ten cuidado con tu carácter, a veces tratas muy mal a las personas que más te quieren, así que trata de analizar lo que dices. Te llega la oportunidad para iniciar el proyecto de un restaurante. Ten cuidado con problemas de presión alta o azúcar. Tendrás junta con tus superiores para cambios de puesto. Te encuentras con un amor del pasado y decides volver a enamorarte, los que tienen pareja deciden formalizar más la relación. Tus números de la suerte son 1 y 27, trata de jugarlos los martes. Mucho cuidado con las envidias. Los días 4, 7, 15, 19, 22, 25, 29 y 30 tendrás mucha suerte en lo relacionado con el crecimiento laboral y económico.

ACUARIO

Julio será de renovación laboral para tu signo, te llega la propuesta de un trabajo nuevo en la competencia de la empresa en la que estás. Te recomiendo tomar cursos de verano para estar más preparado. Trata de no hacer caso a lo que dicen de ti, los chismes o envidias. A los solteros les llega un embarazo. Es un mes perfecto para renovar guardarropa y look. Tendrás una junta de última hora en las que se decidirán cambios de jefaturas o reasignación de puestos. Organizas una fiesta para tu hijo o tu pareja. Sacas la visa o arreglas papeles de migración. Los días 7, 11, 13, 20, 21, 25, 30 y 31 tendrás mucha luz para impulsar nuevos negocios y cerrar contratos importantes. Los mejores números para ti este mes son 14 y 99, trata de jugarlos con tu número favorito ya que tendrás dos golpes de suerte.

PISCIS

Mes de mucho éxito en cuestión laboral, sólo trata de no confiar demasiado con las personas que trabajan contigo y evitar amoríos en la oficina. Inicia una etapa de abundancia gracias a un aumento de sueldo, así que trata de pagar tus tarjetas, cambiar tu carro y renovar el seguro. Cuídate de problemas de infección de la piel. Los casados hablarán de formalizar más su relación. Trata de visitar más a tus abuelitos o tíos. Vuelves a estudiar idiomas o haces un diplomado. Los días 6, 9, 11, 14, 19, 26, 28 y 30 tendrás mucha suerte, así que trata de jugar con los números 3 y 29. Recuerdas mucho a un amor del pasado, trata de solucionar las cosas con esa persona, recuerda que los rencores no son buenos. Procura cuidar más el dinero y no salir tanto de viaje. Renuevas tu actitud y vuelves a hacer deporte.