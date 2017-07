Abren café temático con ratas en San Francisco

La peste bubónica transmitida por roedores puede parecer poco apetecible, pero unos visionarios de San Francisco demostraron tener la inspiración necesaria para poner en marcha uno de los restaurantes más recientes de la ciudad estadounidense: The Rat Cafe (El Café de la Rata).

El restaurante, que se inauguró el sábado, ofrece a los visitantes la posibilidad de desayunar bollos, café y té y disfrutar de juegos con un puñado de ratas.

Alojado en el San Francisco Dungeon, una atracción turística que conduce al visitante por el pasado oscuro de la ciudad, desde la violenta cárcel de Alcatraz a la codicia de la fiebre del oro, el desayuno, que cuesta unos 50 dólares, fue concebido después de que algunos empleados se decidieran a explotar un episodio de la historia de San Francisco: una epidemia de peste negra que tuvo lugar a principios del siglo XX.

