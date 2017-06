¿Qué sucede cuando no te tomas las pastillas anticonceptivas a la misma hora?

Las pastillas anticonceptivas es un medicamento que contiene diversas hormonas, y se utiliza para evitar el embarazo.

Es común que estos métodos encierren muchos mitos, más cuando se trata de pastillas.

Estás píldoras anticonceptivas tienen la fama de ser las más efectivas; sin embrago, al ser necesario consumirlas diariamente, algunas mujeres olvidan por completo la hora fijada para su ingesta.

¿Qué sucede?

Hoy te contamos tres cosas que le pasan a tu organismo cuando no las tomas a la misma hora de siempre:

Reduce su efectividad

Si no la tomas a la misma hora, no a un minuto exacto, si no al rango de horario, puede reducir su efectividad.

Incluso, algunas mujeres han quedado embarazadas por olvidar tomar una sola dosis.

Desorden hormonal

Cuando el cuerpo está acostumbrado a cierta cantidad de estrógenos a la misma hora y diario y esta rutina cambia, el cuerpo se descontrola.

Es posible que tu regla no llegue la fecha que debe de, puede retrasarse un par de días, incluso el flujo puede cambiar.

Cambios de humor

Esto no es tan común, pero las hormonas pueden alterar el ánimo. Sucede más cuando el olvido es mayor a 24 horas.