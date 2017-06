La chica del clima que se aleja de los estereotipos que estamos acostumbrados

En los últimos años hemos visto a conductoras que dan el clima con una bonita cara y una delineada figura.

Tal pareciera que ese el estereotipo, además que tiene que cumplir con ciertos requisitos y lucir sexys atuendos.

Sin embargo, hay una mujer que se sale de esa imagen. Su nombre es Sandra Martínez de El Salvador

Ella es meteoróloga y ha sido blanco de burlas y memes por no cumplir con el estándar de la “chica del clima”.

Situación que ha tomado de la mejor manera y en sus redes sociales, compartió un meme en el que bromean con su aspecto.

Además, la imagen fue acompañada del siguiente mensaje para sus retractores:

“Comparto mi primer meme en redes sociales, me cae en gracia y me da mucha risa. Mi figura cuando estaba joven era mejor y natural, espero se vean así como yo a los 60 años que tengo, muy orgullosa. PARA MAS INFORMACIÓN,mi carrera me costo 20 años y el departamento de comercio de los Estados Unidos, me acredita como un Senior en Meteorología, tengo especialidad en Aeronáutica, Hidrológica, Marítima y ahora que hago Pronósticos del Tiempo. PERO GRACIAS POR MI PRIMER MEME, ME HA GUSTADO MUCHO”.