Andrés Lee: "Cada adelanto mejora la vida del consumidor final"

Publinews viajó con la multinacional surcoreana LG Electronics a Punta Cana en la República Dominicana al LG InnoFest 2017, donde la marca expone las principales innovaciones en aparatos para el hogar, durante la actividad entrevistamos a Andrés Lee, presidente de LG para Centroamérica, quien habla del presente y futuro de los negocios en el Istmo.

¿Qué es el InnoFest de LG?

La innovación es el término que mejor nos define y cada adelanto mejora la vida del consumidor final, nosotros año con año hemos desarrollado productos de más avanzada tecnología, que significa mejorar la vida de los consumidores en Centroamérica. El evento presenta los adelantos de la marca para Latinoamérica.

¿Cómo ha evolucionado el mercado en la región?

Hay diferentes categorías de productos, algunas crecen hasta 40%, pero en línea blanca nosotros nos ubicamos en categoría media, media alta y premium nosotros desarrollamos productos competitivos para acercarnos cada vez más a las intenciones de compra del consumidor final.

Habla de línea blanca de un consumidor más orientado a lo premium, ¿qué tanto ha crecido este segmento en Centroamérica y Guatemala en específico?

En tema de refrigeradoras y estufas por mencionar algunos, se nos acercan personas que dan importancia a la calidad y el diseño y conveniencia de uso, son productos muy smart.

¿Qué tanto se ha reflejado en las ventas esta preferencia?

Las ventas han crecido en Guatemala 20% anual. Centroamérica es una región muy potente para nosotros, en nuestro trabajo hemos surtido en el punto adecuado para encontrar la demanda del cliente.

¿Cómo lidian con la competencia?, ¿qué brinda LG que no ofrecen sus competidores?

LG ofrece productos hechos para dar calidad de vida, eso nos diferencia, los competidores solo se enfocan en el diseño, y tecnología, pero LG ofrece productos pensando en calidad de vida y esperamos que los clientes lo noten.

En cuanto a inversiones, ¿qué se puede esperar de LG en la región? ¿Hay algún anuncio fuerte?

Muchos preguntan eso, para instalar una planta de producción se necesita mucha infraestructura de componentes, Centroamérica es muy competitiva en cuanto a costo laboral, pero no hay infraestructura, por lo que no se puede ganar en competitividad de costo, por el momento no tenemos planes de inversión en plantas de producción, aunque esto podría cambiar porque la región esta beneficiada por su posición geográfica y es muy accesible a mercados grandes como Estados Unidos, y dependiendo esa demanda podríamos construir alguna fábrica y exportar.

