Los productos Burt’s Bees ofrecen soluciones naturales para el cuidado de la piel

Desde hace 30 año Burt’s Bees ofrece productos de belleza naturales y amigables con el planeta. Su origen se remonta al jardín de un apicultor en Maine, en Estados Unidos. Desde entonces ofrecen un amplio portafolio que brinda soluciones naturales para el cuidado del cuerpo, desde la cabeza a los pies.

Además, la marca opera con los valores de The Greater Good (el bien mayor). Es decir, que garantizan que no utilizan parabenos, ftalatos, petrolanis ni SLS; y un valor agregado: sus productos no son testeados en aminales.

La nueva línea

Las innovaciones de la marca ya están disponibles en Guatemala en Alamacenes SIMAN y Tiendas Xclaim. Estos son los productos:

Línea para el cuidado facial Brightening

Clínicamente comprobado para iluminar y emparejar el tono de la piel cuando se utiliza por un régimen diario de más de 4 semanas. Su formulación de margarita blanca tiene propiedades de abrillantado, combinado con un complejo multifrutal para un tono de piel más uniforme.

Lipstick

Los nuevos lipsticks 100% naturales con colores vivos y deliciosos. Brindan un balance entre color intenso y humectación de 8 horas. Hay 14 tonos con ingredientes naturales como aceites de moringa y semillas de frambuesa para suavizar los labios.

BB Cream

Es una combinación entre una base ligera y una loción hidratante. Contiene extracto de Noni con 9 beneficios como reafirmar, cubrir, suavizar, perfeccionar e iluminar la piel. También empareja el tono y reduce la apariencia de líneas y arrugas. Está disponible en tres tonos.

Toallitas desmaquillantes

Estas toallitas están hechas con tela de fibras e ingredientes naturales. Son taollitas faciales para todo tipo de piel, incluyendo la sensible. Te permiten eliminar el maquillaje y limpiar la piel en un solo paso.