Las personalidades guatemaltecas que han incluido las campañas de Megapaca

¡Llega Naaavidad y yo sin tiii…! Yo cantándole HOY en Guatemala a ese pantalón bien chilero que no me quedó. #MegapacaStyle ==========================. . . . . #Guatemala #Música #Conciertos #ootd #gt #Guate #502 #Music #concerts #ropadehombre #ropa #wear #accesorios #zapatos #navidad #LlegaNavidad

A post shared by Megapaca (@tiendasmegapaca) on Nov 19, 2016 at 9:34am PST