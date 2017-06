La foto del desnudo frente a volcán de Guatemala que ha causado revuelo

La página de Facebook “Perhaps you need a little Guatemala”, que suele compartir los más bellos paisajes de nuestro país, compartió este domingo una fotografía que provocó una serie de reacciones.

En la imagen, aparecen cuatro hombres desnudos de espaldas viendo uno de los majestuosos volcanes de Guatemala, acompañada del texto “No es un crimen ser bueno contigo mismo”.

La fotografía recrea varias otras instantáneas que famosos se han tomado frente a un paisaje natural.

Sin embargo, la imagen provocó indignación en varios de los seguidores de la página.

– ¿Cómo destruir la faz y cultura de Guatemala? Traigan a un montón de extranjeros “cool” hippies y modernistas sin respeto. O peor aún que los promocionen aceptando sus actos sin ningún problema.

– Pero si un chapín lo hiciera en el país de estos extranjeros, presos irían a parar.

– Realmente ESTO ES una falta de respeto y una vergüenza… ¿Qué pasa con quienes administran esta pagina? Creo profundamente que deben una disculpa a los suscriptores.

El administrador de la página se tomó el tiempo de ir respondiendo los comentarios que recibían, alegando que no se trata de una ofensa, y de que es una práctica común en lugares turísticos.

Sin prejuicios

Para otros seguidores de la página se trató solo de una publicación más.