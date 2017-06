Mhoni Vidente: los horóscopos para esta semana

ARIES

Semana de analizar la renovación de tu contrato laboral o cambiar de puesto. Serán días de muchas sorpresas en cuestión económica, pero ya trata de ahorrar para el futuro. Cuídate de problemas de corazón o pulmón. Un amor se va de tu vida, a veces eso es lo mejor, así que no trates de detenerlo. A los solteros les llega alguien de Géminis o Sagitario con quien tendrán un amor duradero y apasionado. Te busca un amigo de Libra o Leo para invitarte a un negocio de publicidad o ventas, acéptalo. Cuidado con las personas con las que convives o contratas para tu trabajo, uno de ellos te va a traicionar o robar. Tu signo es muy apasionado e intenso como el sol, por eso siempre pone toda su fuerza espiritual para lograr sus objetivos. Vas a tener un golpe de suerte el 21 de junio con los números 03, 22 y 81.

TAURO

Semana de tareas pendientes en el trabajo y escuela, trata de ponerte al día en todo para no presionarte al último momento. Te invitan a un empleo temporal para el verano. En tu trabajo trata de no opinar o tomar alguna decisión que te pueda perjudicar después. Te llega un dinero por bono o tu prima vacacional. Toma un curso de primeros auxilios o ventas por Internet. No tomes personales los problema de los demás, date baños con agua bendita y flores para que no te contamines con energías ajenas. Tu mami te pide dinero. Vas con el dentista para arreglarte una muela. Un golpe de suerte el día 20 de junio con los números 07, 99 y 21. No te cambies de casa todavía, espérate un mes para que estés más seguro de a dónde te quieres ir a vivir. Sabrás de un embarazo familiar que te va a caer de sorpresa.

GÉMINIS

Días de nervios por cambios en tu vida personal, tu signo es desconfiado en el amor, pero ya es tiempo de conocer a personas compatibles, espacialmente Piscis o Escorpión. Piensas mucho en volver a estudiar, recuerda que siempre vale más el que sabe más. Eres muy carismático y eso te ayuda en tu trabajo, pero trata de no caer en la soberbia. Cuidado con vicios, trata de controlarte tú mismo. Arreglas papeles de un crédito para un carro. Tendrás un golpe de suerte el día 23 de junio con los números 21, 33 y 50. Te invitan a un equipo de futbol, recuerda que lo tuyo es el deporte y eso te mantiene más sano. Ten cuidado con lo que firmas y revisa bien tus documentos para que no caigas en fraudes. Los Géminis casados tienen un divorcio en puerta, pero intenten mejor solucionarlo antes.

CÁNCER

Esta semana entras en una muy buena etapa de tu vida. Estarás de festejos o decides reunir a tu familia. Tendrás mucho trabajo y juntas con coordinadores, tu empresa toma un nuevo rumbo o cambia de directivos. Cuídate de dolores de espalda o riñón, empieza a tomar más agua. Un amigo te invita de viaje. Pagas deudas. Eres bueno para la comunicación, toma un curso de comercio internacional o relaciones públicas. Para los casados viene un bebé en camino; los solteros por fin encuentran el amor en una persona mayor. Ten cuidado con los chismes, así que trata de no preguntar por ex parejas y deja atrás esas relaciones. Tendrás un golpe de suerte con los números 09, 33 y 16. Tu mejor día va a ser el 22 de junio y más en cuestiones de cerrar contratos o empezar cambios positivos. Vendes una propiedad o negocio.

LEO

Semana de cambios en tu trabajo y en tu vida amorosa, tu signo atraviesa una etapa de inestabilidad en todo, necesitas tener paciencia y no alterarte. Sigues con la dieta y el ejercicio. Debes ser sincero con tu pareja para estar en paz contigo y no salir con otras personas aunque te aburras. Tu papi te pide dinero o ayuda con trámites del seguro social. Te pagan un bono y pides vacaciones para festejar tu cumpleaños viajando. Pagas deudas de tu negocio y decides reinvertir. Si aún vives con tus padres, decides mudarte para ser más independiente y madurar. Te enteras del divorcio de una hermana. Tu mejor día va a ser el 21 de junio y tendrás un golpe de suerte con los números 09, 33 y 27. Además trata de usar mucho el color rojo fuerte para incrementar tu energía y protegerla de la mala vibra.

VIRGO

Semana de problemas con tus compañeros de trabajo o de escuela, pero aprende a diferenciar una crítica constructiva de la envidia. Te invitan a un empresa internacional y consideras cambiarte de trabajo. Ten cuidado en la calle para evitar robos. Empiezas un curso de belleza o administración. Olvida a esa persona que no te quiere y sólo te utiliza, mejor conoce a nuevas personas. Arreglas problemas legales con un abogado o con un juez. Un familiar te dará una sorpresa muy importante y se trata de un nuevo bebé. Tendrás un golpe de suerte el día 22 de junio con los números 04, 33 y 81. Recuerda que estás en los mejores meses para tu signo, así que si tienes oportunidad de ir a la playa, no dudes en aprovecharla para darte baños y renovar energías, así como quitarte las malas vibras con la arena.

LIBRA

Semana de reinventarte por completo, así que no dudes en tomar esa decisión para crecer en lo laboral, ya sea cambiar de trabajo o empezar un negocio propio. Tu mami te busca para avisarte que está un poco enferma de la presión o nervios, extraña a alguien que murió, así que dale apoyo emocional. Te regalan una mascota o decides tomar un curso de veterinaria. Tu pareja estará un poco ausente de tu vida y va a ser porque quiere que lo valores más y tomes la decisión de casarte. Te buscas un crédito bancario para comprar una casa y decides hacerte una operación plástica, no tengas miedo, saldrá de lo mejor. No prestes dinero a tus amigos, te quieren robar tu suerte. Te invitan a un viaje de negocios o por parte de tu trabajo. Tendrás un golpe de suerte el día 20 de junio con los números 00, 32 y 17.

ESCORPIÓN

Semana de grandes logros en tu vida laboral, por fin te va a llegar ese aumento de sueldo que es el reconocimiento que tanto deseas, sólo sé más paciente y no te desesperes. Decides renovar tu carro. Cuídate de infecciones de la piel y trata de cuidarte del sol. Ya no lo pienses y toma un curso de natación o deporte extremo, eso te va a ayudar a sentirte de mejor forma. En el amor por fin te busca esa persona que tanto extrañabas o llega alguien nuevo que hablará de formalizar una relación contigo. Esta semana habrá muchos movimientos de energía, recuerda que si te levantas muy cansado o te da flojera es que te están robando tu buena vibra, así que trata de ponerte algo de plata o ropa de color clara para cortarlo. Tendrás un golpe de suerte el día 21 de junio con los números 32, 10 y 88.

SAGITARIO

Semana de aprender de los errores para no volver a cometerlos. En el amor, dile adiós a esa pareja que no te quiere. A veces sientes que no avanzas económicamente y te frustras, pero esta semana las energías de la abundancia estarán de tu lado, así que saca un crédito para un carro o busca un empleo mejor pagado. No le hagas tanto caso a los chismes en tu familia, recuerda que a veces las personas hablan por hablar. Tramites de tomar un curso en el extranjero. Te busca un nuevo amor de los signos Aries o Cáncer con el que podrás empezar una relación formal. Tendrás un golpe de suerte en los juegos de azar el día 22 de junio con los números 04, 33 y 71. No te olvides de comprar ese regalo para el cumpleaños de esa persona especial. Te llega una invitación para trabajar en el gobierno o migración.

CAPRICORNIO

Semana de tomar las riendas de tu vida y construir tu propio destino para tener el éxito que buscas, así que si tu pareja o en el trabajo sólo te llenan de promesas que nunca cumplen debes salir de ahí. Te invitan de viaje o a visitar familiares que hace mucho que no veías. Ten cuidado con dolores de estómago, trata de no comer tanta grasa o picante. Te buscan amigos de la universidad para salir a convivir. Te compras muebles o decides hacerle unos cambios a la cocina. Avanza sin límites en todo lo que te propongas, recuerda que tu signo siempre debe sentirse útil y reconocido. Tendrás un golpe de suerte el día 22 de junio con los números 01, 02 y 76. Cuida tu salud, trata de dormir más y apagar tu celular para que no tengas interrupciones, recuerda que el punto débil de tu signo es el insomnio.

ACUARIO

Semana de retomar por completo todas tus obligaciones de trabajo y estudio. Tendrás una sorpresa económica, así que trata de ahorrar más y dejar los gastos innecesarios. Cuidado con los chismes en el trabajo, considera un empleo mejor pagado. Un amor prohibido te buscará estos días. Vas con el médico para una revisión, sólo cuídate de infecciones sexuales. Pagas tarjetas de crédito, cambias tu licencia, reacomodas tus muebles. Tendrás exámenes de última hora en tu escuela, así que prepárate. Compras un boleto de avión para septiembre. Tendrás un golpe de suerte el día 21 de junio con los números 03, 22 y 71. Eres muy antojadizo y por eso siempre rompes la dieta, aprende a tener más fuerza de voluntad. Tu pareja ideal es Piscis o Aries, más en lo apasionado. Te invitan de modelo de una agencia.

PISCIS

Semana para iniciar una nueva etapa en tu vida, sólo trata de no platicar tanto tus metas para que se te puedan cumplir. Trata de identificar a los amigos que sólo te buscan por interés. Se acercan pagos de escuela o cursos de verano. Te harán pruebas para ofrecerte un nuevo puesto de trabajo. Tramitas tu pasaporte o la residencia extranjera. Llega un amor del signo Cáncer o Libra para una relación formal. Cuídate de problemas de la vista. procura irte de viaje a la playa, para tu signo es lo mejor para renovar energías. Cuidado con una ex pareja que te traicionará. Sigues con el ejercicio y dieta. Te regalan un perfume o cartera en estos días. Recuerda que estudiar otro idioma te hace más fuerte ante la sociedad. Tendrás un golpe de suerte el día 20 de junio con los números 03, 22 y 71.