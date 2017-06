Lo mejor de la presentación de PlayStation en la E3 2017

Tal y como lo ha hecho en años anteriores, Sony PlayStation acaparó la atención en la E3 soltando un verdadero arsenal de videojuegos a un ritmo que apenas dejó respirar a los asistentes.

Muchos títulos y sorpresas en una conferencia que inició con un espectáculo de aguas danzantes y una banda en vivo, seguida por una gigantesca pantalla de alta resolución con imágenes del ya anunciado “Uncharted: The Lost Legacy“.

El emblemático título de PlayStation, sin embargo, da un giro de 180 grados y deja de lado al viejo conocido “Nathan Drake“, quien ya no será el protagonista de esta nueva aventura, dando paso a “Chloe” y “Nadine“, algo que dejó con un sabor agridulce a muchos seguidores de la franquicia. El juego verá la luz el próximo 23 de agosto.

Después, Sony sorprendió con “The Frozen Wilds“, la expansión DLC de “Horizon Zero Dawn“, uno de los mejores y más sorprendentes lanzamientos de este año.

Oto momento interesante fue la presentación de un extenso gameplay de “Days Gone“, un survival de zombies en tercera persona, donde la astucia será el mejor aliado del usuario para librarse de los terrores que lo esperan en el mundo abierto, donde no solo tendrá que cuidarse de los muertos, sino también de los vivos.

Otras gratas sorpresas fueron la presentación de “Monster Hunter World“, de Capcom, y el regreso de “Shadow of the Colossus“, aunque no quedó claro si se trata de una remasterización o de una nueva entrega. Ambos juegos llegarán a las tiendas en algún punto del próximo año.

Uno de los momentos más aplaudidos de la conferencia de Sony fue la presentación del gameplay de “Call of Duty: WWII“. Gráficas y una jugabilidad brutal, muy bien aprovechadas por Activision, que sin duda convertirán al juego en uno de los más vendidos de las fiestas de fin de año. Llegará a nuestras consolas el 3 de noviembre.

Pero los títulos que se robaron el show aparecieron hacia el final de la presentación. Primero fue “God of War“, el clásico juego regresa con una nueva historia en la que “Kratos” y su hijo se embarcan en una increíble aventura. Las fantásticas cinemáticas hacen olvidar al jugador la diferencia entre la realidad y lo virtual. La entrega tiene fecha para 2018.

Después le tocó el turno a “Become Human“, una apuesta de los creadores de la aventura gráfica de “Heavy Rain“, donde el usuario encarnará a un androide llamado “Marcus” y en el cual las decisiones que se tomen en tiempo real afectarán la línea del juego. La mala noticia es que todavía no tiene fecha de lanzamiento.

La guinda del pastel la puso el gameplay de “Spider-Man“, donde se pudo ver un extenso adelanto del título. Una jugabilidad muy fluida y llamativa que permite controlar al superhéroe arácnido por la ciudad de Nueva York, en un mapa de mundo abierto y con gráficas espectaculares. El juego, que saldrá hacia 2018, provocó una ovación de pie en el Shrine Auditorium.

Otros lanzamientos

De la mano de Marvel y Capcom, PlayStation también presentó un nuevo adelanto de la historia de “Marvel vs. Capcom: Infinity“, juego que llegará el próximo 19 de septiembre y que a partir de esta semana tiene disponible un demo descargable.

También apareció “Monster of the Deep“, un juego de realidad virtual basado en el universo de “Final Fantasy” que nos dejará experimentar la pesca de criaturas fantásticas en primera persona.

“Moss“, “Gran Turismo Sport“, “Skyrim VR“, “The Impatient“, “Bravo Team” y “Knack 2” fueron otros de los títulos a los que Sony dio espacio en su conferencia y que lucen muy interesantes.

Lo que faltó

El gran ausente de la conferencia fue, sin duda, “The Last of Us 2“. Los asistentes al Shrine Auditorium se quedaron a la espera de un nuevo adelanto o de la presentación oficial del gameplay; aunque sea de alguna pista sobre la nueva historia que tendrá como protagonista a una “Ellie” mayor y que aún guarda el aura de misterio sobre el destino de “Joel“.