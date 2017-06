El hombre que se puso el traje de Barney revela detalles del amistoso tiranosaurio

David Joyner interpretó por al menos 10 años al tiranosaurio rex más tierno de la televisión y ahora narra más detalles de ese trabajo.

Hace algunos meses se reveló por fin la identidad de quien le dio vida a Barney, quien al finalizarse ese programa, tuvo participaciones en series como “Shameless”, “That’70s Show”, “ER”, “Swat”, “Hip Hop Harry”, entre otras.

Joyner brindó una entrevista a la revista Business Insider, en donde habló de las dificultades de utilizar ese traje de más de 70 libras.

El actor de 53 años relató que antes de obtener el personaje tuvo un sueño en el que Barney moría y él tenía que darle respiración de boca a boca. Luego en el camino hacia la audición vio un rótulo y supo qué hacer para “resucitar” a Barney en su sueño para darle vida al personaje.

Para Joyner darle vida a Barney fue maravilloso a pesar de que era un traje de 70 libras, en donde sudaba extremadamente ya que dentro de él se alcanzaba una sensación térmica de 50 grados.

“Los pies de Barney eran gigantes”, explica Joyner, por lo que debía utilizar unas zapatillas que lo ajustarán al suelo.

La cabeza no se movía, no rotaba, y cuando la boca estaba cerrada no podía ver absolutamente nada. Por lo que empecé a dar vueltas en mi apartamento como si fuera ciego, dando círculos con los ojos cerrados.

Además, explicó cómo a través del tantra, que aprendió desde los 19 años logró canalizar todas las energías.

This man played Barney the dinosaur for 10 years — here's what it was like pic.twitter.com/RbdrQ5UxBD

— Business Insider (@businessinsider) June 7, 2017