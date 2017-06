“Will” se despide tras anuncio de cancelación de tercera temporada de “Sense 8”

El actor que da vida al sensate “Will Gorski” envió un mensaje a sus compañeros de la serie “Sense 8” tras el anuncio de la cancelación de la tercera temporada.

Con tan solo dos temporadas y un especial navideño, Netflix decidió no conceder una tercera entrega.

Brian J. Smith se pronunció en sus redes sociales tras el anuncio:

Sorry guys. Thanks for your passion and support these last few days, was very moving to see your love for the show. En Evant! https://t.co/77H3Ob7OGB

— Brian J. Smith (@BrianJacobSmith) June 1, 2017