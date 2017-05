Estefany Herrera: "Nada es imposible"

Estefany Herrera Aldana ingresó en un programa del Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala.

Allí le enseñaron a movilizarse por las calles y aprendió que podía hacer las cosas como cualquier persona.

Tenía seis meses en el programa para personas no videntes, el cual dura un año, cuando le informaron que había sido elegida para aplicar a un trabajo.

Después de una entrevista, ella fue contratada para laborar en el Complejo Industrial Megapaca, ubicado en el kilómetro 36.5 de la ruta al Pacífico, en Palín, Escuintla.

“Mi adaptación no fue difícil porque mis padres me dieron todo su apoyo. Este trabajo me hace sentir feliz. No me considero menos que nadie. Todos somos únicos”, puntualizó.

Su inspiración

Estefany se graduó de secretaria comercial y confesó que quisiera seguir estudiando, pero no tiene los recursos para hacerlo.

“Me gustaría estudiar idiomas o música. Quisiera tocar el piano porque es un instrumento con elegancia. Yo me inspiro con la música clásica”, reveló.

Su esfuerzo contribuye con el sostenimiento de su familia. Todos los días se levanta a las cuatro de la mañana para ir a laborar. “Somos capaces de hacer lo que deseamos. Nada es imposible”, afirmó.

En imágenes