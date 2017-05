Todo lo que llega a Netflix en junio

¡Por fin! La quinta temporada de “Orange is The New Black” llega a Netflix. Este es uno de los estrenos más esperados de los fanáticos de este servicio. Llega el próximo 9 de junio.

¿Qué más viene en junio? Este es el catálogo de series, películas y caricaturas que llegan en pocos días a tu dispositivo.

Series

Twin Peaks: The Return – ya disponible.

Flaked (temporada 2) – 6 de junio.

Shadowhunters: The Mortal Instruments (temporada 2B) – 6 de junio.

Zoo (temporada 2) – 6 de junio.

My Only Love Song (temporada 1) – 9 de junio.

Orange is The New Black (temporada 5) – 9 de junio.

Orphan Black (temporada 5) – 11 de junio.

La Doña – 14 de junio.

El Chapo (temporada 1) – 16 de junio.

The Ranch (parte 3) – 16 de junio.

Glow (temporada 1) – 23 de junio.

Queen of The South (temporada 1) – 23 de junio.

Gypsy (temporada 1) – 30 de junio.

Películas

El hombre de las mil caras – 1 de junio.

Selma: el poder de un sueño – 1 de junio.

Te prometo anarquía – 1 de junio.

Lucid Dream – 2 de junio.

Jackie – 6 de junio.

Shimmer Lake – 9 de junio.

Nieve negra – 10 de junio.

El espacio entre nosotros – 20 de junio.

Siempre Alice – 23 de junio.

You Get Me – 23 de junio.

Okja – 28 de junio.

Documentales y especiales

Chingo Bling: They Can’t Deport Us All – 1 de junio.

Lucha México – 1 de junio.

Oh, hello Broadway – 13 de junio.

Counterpunch – 16 de junio.

Rory Scovel Tries Stand-Up for The Firs Time – 20 de junio.

Nobody Speak: Trials of The Free Press – 23 de junio.

Lee también: Soraya Montenegro enseña a llorar en español en “Orange is the new black”

Infantiles