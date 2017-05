Reemplazan montaña rusa que fue derribada por tormenta Sandy

Casi cinco años después de que la tormenta Sandy tumbó hacia el mar a una popular montaña rusa de Nueva Jersey, la emocionante maquinaria ha sido reemplazada con otra más tierra adentro.

La montaña rusa “Hydrus”, en el parque de diversiones Casino Pier, esta vez fue erigida sobre tierra y no sobre agua, para evitar futuras catástrofes. Y no sólo ha alegrado a los que se pasean en ella, sino también a los habitantes de la población costera que todavía no se recupera del todo de la tormenta que azotó a la región en octubre del 2012.

“Es como un renacimiento del pueblo”, dijo el alcalde Anthony Vaz, quien fue uno de muchos habitantes de Seaside Heights que se quedó sin vivienda tras el paso del meteoro. “Es como un nuevo comienzo”.

Ver al andamio oxidándose en medio del mar era deprimente, dice el alcalde.

“Al principio fue un ícono de lo que nos había pasado, pero luego se convirtió en una irritación para la vista”, expresó.

Vaz estimó que el poblado costero, famoso por ser escenario del reality show de MTV “Jersey Shore”, se ha recuperado en un 70% de los estragos de Sandy. Las propiedades n o han recuperado su valor, sin embargo, y hoy en día valen en total unos 200 millones de dólares menos que antes de la tormenta.

Más al norte, la comunidad de Ortley Beach en Toms River todavía enfrenta dificultades. Muchos hogares vacacionales cerca de la playa aún no han sido reconstruidos, y abundan los terrenos baldíos y las cercas de madera a medio construir.

Al sur, muchos negocios en el malecón de Seaside Park están todavía cerrados tras el incendio que afectó la zona en septiembre del 2013.

Maria Mastoris, vocera del Casino Pier, dijo que la empresa en ningún momento dudó que la montaña rusa sería reemplazada.

“Nuestro equipo en Casino Pier ha trabajado arduamente desde el huracán Sandy en el 2012 para reconstruir y recuperarse de la devastación”, dijo la vocera.

“Con esta nueva montaña rusa y con la rueda en nuestro nuevo y ampliado muelle, al fin podemos cerrar el capítulo de Sandy y comenzar de nuevo”, añadió.

La vocera se negó a decir exactamente cuánto costó reemplazar la montaña rusa aparte de decir que fueron “millones” de dólares.