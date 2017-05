Mhoni Vidente: los horóscopos de esta semana

ARIES

Semana de sentirte un poco abrumado por la carga de trabajo y presiones; tu signo siempre quiere hacer todo al mismo tiempo, relájate y organiza mejor tu tiempo. Ten cuidado con dolores de cabeza y pecho, ve con tu médico. Te llega un dinero extra y compras boletos de avión para irte de viaje con tu pareja, recuerda que los mejores momentos de la vida se disfrutan más junto al amor de tu vida. Eres muy intenso en cuestiones de negocios y trabajo, por eso siempre tienes éxito. Sigues con la dieta y piensas en hacerte una cirugía plástica. Te buscan para ofrecerte un proyecto de trabajo para irte a vivir al extranjero. Tendrás un golpe de suerte el día 24 de mayo con los números 32, 10 y 87. Trata de ponerte algo de plata y vestirte con colores fuertes para que tengas más fuerza espiritual.

TAURO

Sales de viaje por cuestiones de negocios. Serán días de muchas ocupaciones y exámenes en la universidad. Eres muy carismático y eso hace que tengas muchas envidias alrededor, protégete. El 23 de mayo usa ropa de color claro para atraer energía positiva. Recibes dinero extra por un pago atrasado o te devuelven impuestos. Cuidado con los accidentes, trata de ser más precavido. Te busca una ex pareja para regresar, pero tu signo es tajante en sus relaciones amorosas, así que habla claro y procura terminar como amigos. Los Tauro solteros tendrán una sorpresa de embarazo. Ya no te preocupes tanto por lo que piensan de ti, tú sigue así de original y serás feliz. Tendrás un golpe de suerte con los números 09, 32 y 17. Tomas clases de natación o ciclismo. Un nuevo amor te regala un reloj o pulsera.

GÉMINIS

Esta semana entras en tu mejor época del año, sientes la suerte de tu lado y piensas en poner un negocio para estar bien económicamente. Ten cuidado con problemas de riñón o infecciones, especialmente urinarias. Siempre ayudas a los demás sin recibir nada a cambio, pero a veces abusan de tu buena voluntad. Recibes dinero extra por tu cumpleaños, compras un carro o cambias el que tienes. Piensas en tomar cursos de verano. Sigue adelante con el ejercicio y ya no discutas con tu pareja. A los Géminis solteros les vendrá un amor muy compatible sexualmente del signo Aries o Libra. Tendrás un golpe de suerte el 25 de mayo y será con un cambio de trabajo o dinero por lotería con los números 09, 33 y 21. Recuerda que tu signo es el gemelo y siempre busca tener dos amores a la vez para ser más feliz.

CÁNCER

Semana de mucho crecimiento personal, tu signo siempre está buscando estar bien en todos los sentidos. Trata de estar bien actualizado en tu vida profesional. Eres bueno para socializar y siempre estás rodeado de personas muy buenas. Cuidado con problemas de pareja, no seas celoso o intenso en tu vida sentimental. Te llega dinero extra por la venta de una propiedad familiar. Preparas tu fiesta de cumpleaños para que salga de lo mejor. Sigues con la dieta, recuerda que tu punto débil es el intestino y estómago. Juega lotería con los números 03, 22 y 17. Tendrás un golpe de suerte en el amor el 26 de mayo, ponte una raja de canela en tu bolsa para atraer abundancia. No guardes rencores familiares, son tiempos de renovarse en todo. Un amigo te pide prestado, piensas escribir un libro o algo de sistemas.

LEO

Progresas en el ámbito laboral, así que habla con tus superiores para que te reconozcan y te den un aumento. Trámites de título o maestría. Piensas en casarte y formar una familia, tu signo siempre necesita de un compañero de vida. Paga cuentas atrasadas y deja en orden tus pagos. No seas rencoroso con tus amigos o familia. En el amor, seguirás con tu pareja y estarás muy estable. A los solteros les vendrá un amor del signo de Sagitario o Aries. No confíes mucho en tus compañeros de trabajo, uno de ellos te quiere traicionar. Arreglas problemas legales sobre una demanda. Trata de dormir más. Tus números de la suerte son 34, 20 y 99. Tu mejor día será el 25 de mayo, trata ese día de vestirte de rojo para multiplicar tu energía. Llama a tu mamá y procura siempre ayudarla en todo lo que necesite.

VIRGO

Semana de dejar lo malo atrás y renovarte. No des importancia a chismes o malos entendidos en tu trabajo. Arreglas papeles de un crédito bancario tramitas un curso o seguir con la escuela universitaria. Cuídate de dolores de espalda o cuello, ten cuidado con el ejercicio. Tu mejor día va a ser el 26 de mayo, especialmente en lo laboral, así que procura mejorar la comunicación con tus jefes y superiores para subir de puesto. Tendrás dinero extra por una deuda del pasado, te invitan a un negocio de administración de hotel o restaurante. Llega un amor Aries o Libra, recuerda que es tiempo de formar una familia. Tus números de la suerte son 24, 33, 08. Ten cuidado con el alcohol, trata de medirte en las fiestas y no fumar tanto. Remodelas tu casa o piensas en pintarla, perfecto para renovar energías.

LIBRA

Semana de presiones en el trabajo, mantén la comunicación con tus jefes, es posible que contraten nuevos asistentes en tu departamento. Intenta acabar con tus pendientes en el día para que puedas descansar más en las noches. Te estás enamorando de alguien que no es tu pareja. Pones fin a todas las deudas pendientes. Estudia mucho para un examen muy difícil. El 25 de mayo tendrás suerte en juegos de azar con los números 42, 19, 08, pon una vela roja para seguir con la abundancia. Sentirás mucha compatibilidad amorosa con personas Piscis y Capricornio, así que no te cierres. Cuídate mucho en cuestiones de salud por el exceso de grasa en el organismo. Trata de seguir con tu dieta y el ejercicio. Tramitas pagos de colegiaturas, te busca tu mami para invitarte de viaje o irte con ella a una fiesta.

ESCORPIÓN

Esta semana pondrás fin a trámites legales o a situaciones que te estaban molestando mucho. Tus amigos te invitan a salir de viaje en junio. Sigues con la dieta y el ejercicio, tu punto débil es la gordura y problemas del intestino. No seas tan obsesivo en el amor; a los solteros les va a llegar alguien muy compatible de signo Tauro o Cáncer. Sigue estudiando, recuerda que tú eres muy bueno para las leyes y la organización pública. Arreglas y pintas tu casa para renovar energías. No pongas atención a lo que dicen de ti. Te recomiendo cortarte el cabello este día 22 de mayo para que tu energía se renueve por completo. Vístete con ropa de colores fuertes, pues tendrás mucha suerte si usas rojo y blanco, además de los números 21, 08, 77. Mandas a cambiar una llanta a tu carro. Te compras un celular nuevo.

SAGITARIO

Solucionarás problemas laborales y de pagos atrasados, organízate mejor para no dejar estas cosas para los últimos momentos. Ponte a estudiar un curso de arte o diseño industrial. Recuerdas mucho a un amor del pasado. Ten cuidado con problemas de dolor de cabeza y trata de ir con tu médico, lo mejor es dejar a un lado tantas presiones emocionales. Te regalan una mascota. Te preparas para un examen profesional o tomar una maestría. El día 25 de mayo será el mejor día para sacar adelante propuestas profesionales. Te recomiendo que estudies Derecho. Tendrás un golpe de suerte esta semana con los números 23, 44, 02. Trata de vestirte de color azul fuerte. Te busca tu mami o hermano para pedirte un consejo. Ya no seas tan aprensivo en el amor, recuerda que lo mejor de una relación es la confianza.

CAPRICORNIO

Semana de trámites legales y resolver viejas diferencias familiares, recuerda que es importante estar en paz para poder avanzar en tu vida. Te llega dinero que no esperabas por la venta de una propiedad. Evita enojos en el trabajo, recuerda no ponerle atención a las personas que buscan molestarte, te recomiendo poner en tu oficina tres limones verdes en un cajón para que absorba todo lo negativo y cámbialo cada 9 días. Si ya no quieres a tu pareja es mejor que se den un tiempo. Construyes tu casa o decides pintarla. Este 25 de mayo ponte algo de plata con agua bendita como amuleto. Es tiempo de que pongas tus condiciones en tu trabajo y pedir un aumento de sueldo. Te estás enamorando de alguien del signo de Acuario o Virgo. Preparas un viaje familiar para junio. Tramites de residencia o visa.

ACUARIO

Analizas gastos pendientes, recuerda que necesitas administrarte más para que no tengas apuros de dinero o deudas atrasadas. Recuerda que ya es tiempo de tener una pareja, formar una familia y dejar a un lado tanta diversión. Te llega la propuesta de subir de puesto o cambiar de trabajo, recuerda que tu mente es fuerte y debes enfrentar los nuevos retos en tu vida. Ten mucho cuidado con problemas de hernias o infección de la piel, ve con tu médico. Eres muy bueno para las ventas, no pierdas el tiempo y pon un negocio. Tu mejor día va a ser el 26 de mayo y recibirás muy buenas noticias. Te sientes nervioso porque no sabes cómo cortar una amistad o un amor pasajero, recuerda que lo mejor en la vida es hablar con la verdad para terminar en paz. Tendrás un golpe de suerte con los números 00, 34, 71.

PISCIS

Semana de cambios radicales en tu vida laboral por la propuesta de un nuevo trabajo, recuerda no ser tan miedoso para nuevos retos. Te pagan dinero que te debían y piensas en invertirlo en una casa. Te busca tu papi para pedirte ayuda económica. Sabrás del embarazo de un familiar. Organizas un evento para tu trabajo y empiezas a conocer personas nuevas e interesantes. No busques el amor en internet, recuerda que ahí sólo se busca diversión; regresará a ti alguien de Géminis o Libra. Una energía muy negativa está cerca de ti en el trabajo, no confíes tanto y protégete con un listón de color rojo en tu tobillo derecho. Tendrás un golpe de suerte el 23 de mayo con los números 07, 66, 84, combinándolos con tu día de cumpleaños. Usa ropa de color gris o negra para que aumente tu fuerza espiritual.