Realizarán sesiones de fotos a cambio de comida #FotosContraElHambre

Ayudar a las personas es nuestra mayor motivación cada día que salimos a tomar fotos. Si deseas unirte puedes apoyarnos con víveres este sábado 13 de mayo en el Paso Peatonal de la Vía 5 de 4 Grados Norte a partir de las 2:30 PM, nosotros a cambio te regalaremos una sesión de fotos a tu gusto. Únete y juntos ayudemos a nuestra gente que tanto nos necesita 😄📸. #FotosContraElHambre #Guatemala Guatemala.com #guate #ciudaddeguatemala #guatemalacity #FCH #soy502 Soy502

Posted by Fotos Contra El Hambre on Tuesday, May 9, 2017