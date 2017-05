Estos son los ganadores de Metro Super Chef

Ha llegado el día: finalmente conocemos a los dos afortunados ganadores globales de Metro Super Chef 2017, la competencia del periódico global para encontrar al mejor rey culinario. Ángel Gabriel Cáceres Boza de Perú ha sido seleccionado como ganador en la categoría ‘Fotografía’ con su receta ‘Pollo seco con frijoles’ y Mario Leonardo André Caballero Ayquipa, del mismo país, se convirtió en ganador en la categoría ‘Video’ con su ‘Crocante de Manzana’. La pareja disfrutará de una gira gastronómica en Chile, donde ambos tendrán la oportunidad de degustar la cocina local.

Después de una pelea estrecha, Ángel Gabriel y Mario lograron vencer a otros participantes de 10 países, quienes subieron sus recetas al sitio web de Metro Super Chef. Reunieron miles de votos de los lectores de periódicos de todo el mundo. Las dos recetas ganadoras fueron elegidas como ganadoras entre cientos de platillos de chefs de Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Perú, Italia, Nicaragua, Puerto Rico, República Dominicana y Rusia.

A diferencia de las dos últimas ediciones del concurso, la de este año obligó a los participantes a mostrar platos que dan una fiesta al sentido de la vista y cumplir con un requisito: “Que nadie se resista a ellos”.

NÚMEROS

13,4k +

Personas de todo el mundo participaron en Metro Super Chef 2017.

15.8k +

Votos para las recetas subidas por los participantes.

250k +

Veces la gente visitó páginas con recetas en el sitio web oficial del MSC

Ángelo Gabriel Cáceres Boza

Ganador de la categoría de fotografía del Metro Super Chef 2017

¿Cómo es que decidiste participar en Metro Super Chef?

Decidí participar porque me interesó la forma como quieren conocer los diferentes tipos de platos de todos los países y mi país, que es Perú, tiene diferentes tipos de platos típicos que son deliciosos, es por eso que decidí participar y dar conocer el plato peruano a nivel internacional.

¿Cómo fue tu experiencia durante el concurso Metro Super Chef?

Bueno, mi participación fue emocionante porque mi deseo y mi meta era ganar t representar a mi país, cada día compartía mi receta con diferentes amigos del entorno familiar, llegando a conocer a muchas personas, que me pedían algunas recetas para que ellos preparen en sus hogares. La experiencia fue ardua porque cada momento era un reto poder ganar y gracias a Dios, a Metro Super Chef y a todos que votaron por mi receta pude ser el ganador.

¿Cuál es la historia detrás de su receta?

Cuando nosotros los peruanos nos alejamos de nuestras tierras, uno de los recuerdos que producen un nudo en la garganta es el sabor de un buen seco de pollo con frijoles. De su origen en sí no sé mucho, pero se hace mucha referencia al guiso con raíces árabes y pues ha sido difundido aquí en el Perú desde la época de la colonia, en donde el culantro, traído de España, aportó mucho a la base de este plato. Y desde ese momento en nuestro país el Seco de Pollo con frijoles es un plato típico, especiíicamente en el norte.

¿Qué influencias culinarias tiene tu receta?

Bueno las influencias son los ingredientes básicos de la cocina peruana precolombina, el maíz, las papas y los frijoles. Estos alimentos de primera necesidad juegan un rol principal en la gastronomía peruana y fueron complementados con alimentos españoles. Estos alimentos son ricos en proteínas y ayudan a la salud de cada persona.

¿Qué piensas de ser uno de los finalistas que viajará a Chile?

Es una emoción grande de ser parte de este evento, ya que conoceré a mucha gente en Chile. Es un privilegio estar allá. Además no conozco Chile, así que gracias a Metro Super Chef lo conoceré. El ser finalista es una responsabilidad grande ya que representaré a mi país por medio de esta receta típica de mi país.

¿Cuéntenos más sobre ti? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde nació tu amor por la cocina?

Bueno sobre mí, soy Adventista y me gusta cantar, también me gusta el fútbol. Terminé la carrera de Ciencias de la Comunicación pero actualmente me dedico a un pequeño negocio (preparación de productos naturales, algarroba, etc). Mi amor por la cocina nació por medio de mi papá, él es el chef de la casa, gracias a él aprendí algunos tips de cocina y postres. Y así fue todo, agradezco a Dios y a todos por haberme apoyado y a Metro Super Chef por incentivar este tipo de concurso para mostrar al mundo entero nuestras comidas y sepan los maravilloso de nuestra cultura. Gracias.

Ganador de la categoría de video del Metro Super Chef 2017

¿Por qué decidiste participar en Metro Super Chef?

Me pareció una excelente oportunidad para demostrar que la pastelería es una de mis más grandes pasiones, no podía dejar de pensar en el concurso desde que vi el anuncio en Publimetro así que me tomé un par de días para decidir la receta que elegiría y me animé a participar.

¿Cómo fue tu experiencia durante el concurso?

Muy retadora, pero lo más gratificante fue el apoyo que recibí por parte de mis familiares, amigos, amigos de mis amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, profesores, inclusive personas que no conocía pero que escucharon de mi participación y que muy amablemente se ofrecieron a ayudar, todos estuvieron muy a la expectativa y no me alcanzan las palabras para agradecerles tanta consideración.

¿Cuál es la historia detrás de tu receta?

El crocante de manzana es un postre muy sencillo y me gusta prepararlo antes de hacer las tareas de la universidad, de esta forma me relajo un poco y me puedo dar el gusto de comer algo dulce mientras termino con todos mis deberes. Normalmente lo pruebo directamente del molde una vez que sale del horno y a veces, cuando me siento inspirado, lo acompaño con helado de vainilla y salsa de caramelo, es buenísimo en cualquier presentación.

¿Qué influencias culinarias tiene su receta?

El origen del crocante de manzana es relativamente nuevo, pero su base, el “pie de manzana”, es un clásico en diversas partes del mundo. Mi receta es una variante de las muchas que he encontrado en libros e internet, la he practicado tantas veces que poco a poco he ido modificando las cantidades hasta obtener mi versión favorita.

¿Qué sientes acerca de ser uno de los finalistas que viajará a Chile?

Cuando me llamaron para contarme que había sido elegido como el ganador de mi categoría a nivel global no lo podía creer, nunca pensé que llegaría tan lejos, estoy muy agradecido con Publimetro por esta maravillosa oportunidad y con las personas que me apoyaron durante todo el concurso. ¡Ahora estoy muy emocionado por ir a Chile a disfrutar del tour gastronómico!

Cuéntenos más sobre ti ¿A qué te dedicas? ¿De dónde nació tu amor por la cocina?

En el 2010 inicié mis estudios de gastronomía, pero cuando asistí a mi primera clase de repostería descubrí que esa era mi pasión, entonces decidí estudiar un programa de pastelería y trabajé en varias empresas del rubro. Después de algunos años empecé a estudiar administración para complementar mis conocimientos y actualmente soy practicante en una empresa aseguradora, sin embargo, nunca he dejado de hacer postres y en el futuro espero poder abrir mi propia pastelería.

RECETAS



Seco de pollo con frijoles

Ingredientes:

• 1 y 1/2 taza de arroz

• 1 taza de frijol

• ½ kilo de pollo

• 1 unidad de zanahoria

• 1 unidad de tomate

• ¼ kilo de arveja fresca

• ¼ cucharadita de pimienta

• ¼ cucharadita de comino

• 1 cucharada de ají colorado

• 1 cucharada de ají amarillo

• ¼ taza de culantro molido

• 3 cucharaditas de ajos

• 1/3 taza de aceite vegetal

• ½ unidad de ají amarillo

• Sal yodada, orégano, limón

Preparación:

Prepare el arroz graneado. Remojar los frijoles el día anterior a la preparación y sancocharlos.

En una olla dorar en aceite vegetal, los ajos y el ají colorado. Adicionar los frijoles sancochados, dejar que dé un hervor y agregar orégano.

En otra olla dorar en aceite vegetal, los ajos y el ají amarillo, soasar en el aderezo el pollo picado y condimentar con pimienta, comino y sal yodada; adicionar el culantro, la zanahoria y agua, dejar hervir por 40 minutos.

Finalmente agregar las arvejas, el pimiento y dejar que de un hervor. Preparar una ensalada criolla con cebolla, tomate, ají amarillo, culantro, limón sal yodada.

Servir el seco de pollo acompañado de frijoles, arroz graneado y ensalada criolla.

Crocante de Manzana

Ingredientes (para 2 a 3 porciones)

Para el crocante:

– 80 gramos de margarina

– 2/3 de taza de harina sin preparar

– 1/3 de taza de azúcar blanca

Para el relleno:

– 2 manzanas peladas y cortadas en láminas

– 1 cucharada de azúcar blanca

– 1 cucharada de canela molida

Para la base:

– 2/3 de taza de harina sin preparar

– 1 cucharada de azúcar blanca

– 60 gramos de margarina

Opcional: Helado de vainilla y salsa de caramelo.

Preparación:

Para el Crocante: Mezclar todos los ingredientes haciendo una especie de “arenado” con las manos, no debemos amasar ya que la idea es obtener una masa de textura granulada con la que se cubrirá el postre. Cubrir la mezcla y reservar en el refrigerador por unos 20 minutos.

Para la Base: La mayoría de recetas de crocante de manzana que verán en libros e internet no la incluyen pero para mí es importante encontrar una base para balancear todos los sabores. Simplemente se mezclan todos los ingredientes de la misma forma que se hizo el crocante pero esta vez sí debemos amasar un poco para integrar todo. Forrar la base de un molde enmantequillado y enharinado para luego hornear por 20 minutos, retirar para colocar el relleno.

Para el Relleno: En un recipiente colocar las manzanas cortadas en láminas no muy delgadas, agregar azúcar y canela

Armado: Sobre la base ya horneada colocar el relleno de manzanas de manera homogénea y luego esparcir el crocante que reservamos tratando de cubrir toda la superficie del molde, finalmente llevar nuevamente al horno por 30 a 40 minutos hasta que tome un color dorado. Esperar que enfríe un poco (pero no tanto ya que es mejor comerlo tibio) antes de desmoldar y cortar.

Pueden comerlo tal cual o si se sienten inspirados servirla como lo harían en cualquier restaurante; con una bola de helado de vainilla y salsa de caramelo.