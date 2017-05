Nuevo dinosaurio recibe un nombre inspirado en "Los Cazafantasmas"

Un equipo de científicos en Toronto bautizó a un dinosaurio recién identificado inspirándose en un monstruo de la primera película de la saga “Los Cazafantasmas”.

El Royal Ontario Museum dijo haber adquirido el esqueleto de Zuul crurivastator el año pasado. El nombre es una referencia a Zuul, un monstruo parecido a un perro que persigue a los personajes interpretados por Sigourney Weaver y Rick Moranis en la cinta de 1984. Los científicos escogieron el nombre Zuul debido a la forma de la cabeza del dinosaurio, que incluye un hocico redondeado y corto y unos cuernos prominentes detrás de los ojos, indicó el museo.

