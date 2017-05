Mhoni Vidente: los horóscopos de este fin de semana

ARIES

Fin de semana de muchas alegrías y recibir buenas noticias, recuerda que estás en tu mejor etapa y más porque te sientes enamorado. Viernes para salir de paseo y estar con amigos en una cena. Visitas al médico para un chequeo. Te llega dinero extra por un pago de comisiones. Deja a un lado los celos y enojos sin razón con tu pareja; un amor prohibido estará a tu alrededor, recuerda que mereces una pareja sólo para ti y no compartida. Habrá problemas en el trabajo, trata de no darle importancia a esas situaciones. Tendrás la suerte de tu lado estos tres días. Sigue con la dieta, pero olvídate de las pastillas, recuerda que tus nervios se alteran mucho con ese tipo de medicamentos. Este sábado 13 llegará a ti una sorpresa muy importante que te hará feliz. Golpe de suerte con los números 23, 19 y 08.

TAURO

Viernes de analizar un cambio de trabajo o casa, recuerda que tu signo es muy determinado en sus decisiones y esta es buena época para cambiar por completo y modificar tu vida. Tendrás algunas discusiones con tu pareja por cuestiones económicas. Olvida la idea de vengarte de esa persona que te hizo daño, es mejor olvidar y recuperar tu tranquilidad emocional. Cuídate de dolores de cadera o huesos, tendrás una sorpresa por parte de un familiar que te dará mucho gusto. Cuidado con los chismes entre amigos, recuerda no platicar todo y ser más discreto. Este 13 de mayo tendrás una renovación de energía, por eso trata de tomar un poco de sol y salirte a caminar para que llegue más fuerte. Tus números de la suerte son 31, 29 y 08. Ten cuidado con el alcohol o vicios, no te dejes envolver por eso.

GÉMINIS

Viernes para salir de viaje por cuestiones de trabajo o regresar a tu casa. Tendrás varias juntas en las que se hablará de cambios de puesto o modificación de salarios. Recuerda tener un poco de tiempo para ti y salir con tu pareja para que ese amor no se enfrie. Te llega un dinero extra por una deuda del pasado. Decides cambiarte de casa, posiblemente cerca de casa de tus papás. Ya no seas tan voluble en tu vida amorosa y decídete por encontrar una pareja y ser feliz; vendrá el verdadero amor que será del signo Aries o Piscis. Este día 13 de mayo tendrás un golpe de suerte con los números 03, 22 y 71. Cuídate de los dolores de estómago o intestinales. Sigue con tus estudios los fines de semana, vas a llegar a recibirte. Sabrás de un divorcio familiar y arreglas papeles de un crédito de carro.

CÁNCER

Viernes de tener muchas juntas de trabajo y movimientos de puesto, así que necesitas siempre estar preparado para esos cambios que se avecinan. Ya no comas tanto, sigue con la dieta y trata de hacer más ejercicio. Tomas un curso de fotografía o diseño los fines de semana. Tu pareja te dará un ultimátum para seguir juntos. Recuerda que es tiempo de formar una familia, no le tengas miedo al futuro. Sabrás de un accidente y darás mucho apoyo emocional y económico. Tramitas un cambio de domicilio o sacas tu residencia. Un amor del pasado te vuelve a buscar pero sólo para tener sexo. No hagas caso a lo que dicen de ti, tienes que ser fuerte y seguir con tu estilo de vida. Este día 13 de mayo tendrás una revelación divina que te ayudará a estar en paz con tu alma. Tus números de la suerte son 23, 19 y 08.

LEO

Fin de semana de salir a pasear y estar con la familia o amigos; trata de no descuidar tanto a las personas que te quieren y frecuentarlos más. Cuidado con las pérdidas o robos, procura ser más precavido. Piensas en hacer algo los fines de semana, posiblemente un negocio de comida o venta de ropa, aprovecha que tu signo siempre busca la estabilidad y bienestar económico, por lo que este es el momento perfecto para hacerlo, sólo recuerda que tienes que ser perseverante. En cuestión de romance, un amor nuevo va a estar buscándote y será del signo de Tierra, es decir, muy compatible contigo. Decides cambiar de carro por uno más reciente. Este 13 de mayo convive con la naturaleza, eso te ayudará para que tu energía positiva este más fuerte. Tus números de la suerte son 31, 29 y 08.

VIRGO

Viernes de estar con mucha prisa por salir de los problemas en tu trabajo, recuerda que tu signo es muy perfeccionista y siempre busca realizar todo de la mejor manera, pero estas atravesando tiempos flojos y con varios problemas laborales, así que no te estreses tanto y trata de seguir adelante que ya pronto pasará la mala racha. Recuerdas mucho un amor del pasado y eso te pone algo melancólico por la forma en que terminaron, búscalo y dile lo que sientes. Ten cuidado con problemas de presión alta y trata de dejar de fumar. Tendrás un día muy especial el 13 mayo, pues vendrá la oportunidad de crecer más en lo espiritual y ser feliz. Cuida a tu papá porque andará un poco malito. Te regalan una mascota y decides pintar y arreglar tu casa para este verano. Tus números de la suerte: 32, 09 y 65.

LIBRA

Viernes de tener una noticia muy afortuna en cuestiones de trabajo, te llega la propuesta de un ascenso o irte a trabajar a una empresa internacional, no lo pienses mucho y busca siempre tu bienestar en todos los sentidos. Te visitarán familiares de fuera. Ya no estés tratando de cambiar a tu pareja, recuerda que tienes que aceptar a las personas como son. Te llega la propuesta de un cambio de casa; cuídate de problemas hormonales o de tiroides, trata de ir con tu médico. Recuerdas mucho a un familiar que ya está en el cielo, dedícale una oración. Tendrás un golpe de suerte el sábado 13 de mayo relacionado a juegos de azar y con el que te llegará algo de dinero, recuerda jugar con los números 55, 01 y 27. Te compras un celular y cambias a tu hijo de escuela o decides meterlo a practicar natación.

ESCORPIÓN

Viernes de salir de viaje o analizar cambio de trabajo, recuerda que este mes de mayo es muy bueno para ti sobre todo en ascensos de puesto. Te busca un amor del signo Aries o Capricornio que estará hablando de tener una relación formal contigo; a tu signo lo domina mucho el sexo y la pasión, por eso trata de buscar signos de fuego para ser más compatible. Cuídate de dolores de intestino o úlceras, come más sano. Tendrás un golpe de suerte con los números 09, 33 y 17, el 13 de mayo. Festejas a un familiar y tendrás la oportunidad de renovar tu energía, así que sal a caminar o ponerte en contacto con el sol y el aire libre. Compras ropa para una boda. Si estas casado, trata de no tener tantos pleitos por cosas sin importancia, recuerda que el amor no se acaba, sólo se mueve de lugar, no lo pierdas.

SAGITARIO

Viernes de salir con los amigos y familiares a cenar para algún festejo, tu signo siempre es el organizador de todos los eventos, así que trata de tomar un curso de relaciones públicas. Cuídate de dolores de huesos o caídas. No estés triste, a veces en el amor uno no valora lo que tiene como pareja y lo descuida, pero que eso te sirva para aprender a estar en paz. Tendrás varios problemas con un compañero de trabajo o escuela por chismes, trata de solucionarlos. Te compras ropa y tenis. Eres muy creativo en tu vida diaria y eso va hacer que siempre luzcas súper bien arreglado. Tendrás un golpe de suerte este sábado 13 de mayo en cuestiones de amores nuevos y compatibles. Trata de vestirte de colores fuertes como el rojo y azul para mejorar tu energía. Tus números de la suerte son 26, 05 y 19.

CAPRICORNIO

Viernes de capacitación o de tener un examen importante en el trabajo o escuela, recuerda siempre estar actualizado. Te busca un amor para verte. A veces te desesperas porque no encuentras el interés de tu vida, pero eso es normal en tu signo, así que trata de ser feliz. Te invitan a salir de fiesta o te compras una computadora. Buscas a un amigo para ofrecerle un negocio los fines de semana, eres muy bueno para ayudar a los demás y eso te ayuda a crecer espiritualmente. Tendrás un golpe de suerte el 13 de mayo con los números 03, 29 y 71. Vístete de color blanco para que tu armonía de vida esté de lo mejor. Celebras el cumpleaños de un familiar y te llega la propuesta de hacer un cambio de casa o comprar un departamento. Cuídate de los dolores de espalda baja o riñón, trata de tomar agua natural.

ACUARIO

Viernes de sentirte renovado y con toda la buena actitud, recuerda que estás en esa época de crecer económicamente, pero ya no lo platiques tanto y hazlo. Te compras ropa o decides cambiarte de look, le ayudas a un familiar con dinero para un pago. Te invitan a una boda o bautizo, eres muy bueno para organizar y estar siempre con personas muy queridas. Modula tu carácter y no te enojes por cosas sencillas, ten calma que siempre todo llega. Tendrás un regalo que no esperabas y un amor te buscará para estar como pareja, sólo ten cuidado con los embarazos. El 13 de mayo tendrás la ayuda que tanto estás pidiendo para estar en paz, tu signo tiene mucho contacto espiritual y este día te llegará un mensaje divino. Trata de arreglar tu carro o revisar las llantas, tus números de la suerte son 24, 19 y 07.

PISCIS

Viernes de salir con amigos a pasear o celebras un cumpleaños. Recuerdas mucho un amor del pasado y eso te llena de tristeza, intenta hablar con esa persona y quedar en paz. Tomas un curso de natación o diseño los fines de semana. Arreglas los papeles de un préstamo para poner un negocio. Un familiar se casa. Ten cuidado con problemas de piel o uñas, ve con tu médico. No creas tanto en los seres negativos y encamina tu fe a lo divino, eso te ayudará a estar en paz; tu signo es el más místico del zodiaco y eso lo hace presa de pensamientos maléficos. Cambias tu carro y pagas una deuda, te buscan tus amigos para irse de viaje en julio. El sábado 13 de mayo vendrá a ti un amor que te hará muy feliz. Tendrás un golpe de suerte con los números 23, 16 y 99. Recuerda siempre terminar lo que comiences.