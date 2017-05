¿Eres conocedor principiante de vino? Esto debes saber...

Aunque no lo creas, disfrutar de una copa de vino todos los días trae grandes beneficios.

Esta bebida es fuente de antioxidantes y además ayuda tener una mejor salud cardiovascular, sin olvidar que le dará un toque diferente a tus comidas.

Pero si aún eres un novato en el tema, no te preocupes, a continuación te damos algunos tips que nos comparten los expertos de Tintos & Blancos, para que comenzar a disfrutar del vino, ya sea tinto, blanco o rosado.

Degustar

Analiza cada sorbo de vino que pruebes. Lo principal es aprender las reglas básicas de cata. Para eso hay que seguir sus etapas, desde ver la apariencia del vino, pasar por percibir su aroma y disfrutar del sabor.

Distinguir

Es muy importante distinguir cuando un vino está hecho de manera correcta. Por eso primero que todo necesitas conocer la cepas más populares (perfiles, estructura y sabor). De esta manera podrás entender un vino y saber cuáles son los factores que indican si están ante una buena botella.

Elección

Mantén siempre la mente abierta. No sigas ciegamente los puntajes, rankings ni mucho menos precios. Trata de probar muchos vinos, sin prejuicios. Cuando compres vinos no solo busques en tiendas especializadas, no le tengas miedo a lo de los supermercados.