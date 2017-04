Mhoni Vidente: los horóscopos de este fin de semana

ARIES

Fin de semana de diversión y de convivir con tus seres queridos, recuerda que tu signo siempre necesita de la familia para sentirse más fuerte de lo que ya es. Sales de viaje con tu pareja, decides pagar deudas del pasado y ya no tener compromisos de dinero pendientes. En cuestión de salud ten cuidado con dolores de muelas o ve con el dentista, trata de no comer tanto, a tu signo lo domina la gula y recuerda que te hace daño. En este día del niño trata de convivir y regalarle a tus hijos algo para hacer ejercicio como una bicicleta, un curso de natación o irse a un día de campo, pues ese día te lo vas a pasar de lo mejor. Tendrás un golpe de suerte el sábado con los números 02, 11, 76, te busca un amor del signo de Piscis o Leo para salir en estos días, te compras ropa para una boda familiar.

TAURO

Viernes de recibir regalos que no esperabas y una invitación a comer, recuerda que tu signo es muy carismático por eso siempre estás rodeado en tus cumpleaños de personas que te quieren mucho. Este fin de semana decides poner en orden todas tus tareas de trabajo y escuela. Te busca un amor del signo de Capricornio o Libra para salir, serán días de mucha pasión. Te llegan familiares de fuera para salir a pasear. Trata de no ser tan aprensivo con lo que opinan los demás y sólo quédate con lo bueno. Arreglas tu carro o le compras llantas, pagas una deuda del pasado, trata de tomar un curso de yoga o natación, eso te va a ayudar a quitarte estrés. Para tus hijos o ahijados en este día del niño el mejor regalo será un celular o computadora. Tendrás un golpe de suerte el día 29 con los números 00, 32, 18.

GÉMINIS

Te estás enamorando otra vez, amigo Géminis, y eso hace que veas la vida de mejor manera, recuerda que como eres el gemelo tu signo siempre va a necesitar tener una pareja para desarrollarse más en la vida. El mejor obsequio a tus hijos o sobrinos este día del niño son los juegos de control remoto o didácticos, recuerda que siempre te gusta quedar bien con los regalos. Tendrás un premio en la lotería con los números 11, 22, 77, recuerda agregar tu día de nacimiento para personalizar tu suerte. Ten cuidado con los chismes familiares y trata de no meterte en problemas. Piensas mucho en divorciarte y rehacer tu vida, recuerda que se vale equivocarse y comenzar de nuevo. Te compras ropa deportiva y te vas a ver un show musical. Aprovecha, te buscan para ofrecerte un negocio de madera o ingeniería.

CÁNCER

Viernes mágico para tu signo, tendrás la oportunidad de crecer más en lo profesional y sentimental. Recuerda que estás en tu tiempo para formar un patrimonio y una familia. Vas con el médico para un chequeo hormonal o intestinal, trata de pagar tus deudas y no abusar tanto del crédito. Sales de viaje, pero será cerca de tu casa. El día del niño los mejores regalos para tus hijos o ahijados serán todos los relacionados con juguetes digitales o ropa deportiva, les va a encantar. Recuerda ya no ser tan rencoroso e intenta darte la oportunidad de olvidar lo que te ha lastimado. Te buscará un amor del signo de Acuario o Sagitario que te hablará con mucha pasión. Tendrás un golpe de suerte este sábado 29 con los números 03, 22, 17. Pides un permiso en tu trabajo para faltar el lunes o tomar vacaciones.

LEO

Fin de semana perfecto para salir de viaje, recuerda amigo Leo que tu signo siempre necesita estar en movimiento y llenarse de energía, por lo que siempre aprovechará la oportunidad de irse de vacaciones y renovarse más rápido. Ten cuidado con las discusiones con tu pareja, procura ser más paciente para evitar confrontaciones. Pierdes el celular o la cartera, así que intenta tener más precauciones. Habrá muchas fiestas este fin de semana y convivencia con la familia. El mejor regalo para tus hijos o sobrinos este 30 de abril será llevarlos a algún parque de diversiones o acuático, o bien, puedes comprarles juguetes de guerra o electrónicos. Tendrás un golpe de suerte este viernes y será con los números 00, 23, 71. Recuerda tener cuidado con el alcohol o las drogas, trata de no caer en excesos.

VIRGO

Fin de semana de reflexionar y estar cerca de tu familia, pues sabrás del divorcio de un hermano al que darás mucho apoyo. Amigo Virgo, recuerda siempre aprovechar la oportunidad de salir de viaje y estar en contacto con la naturaleza para estar en plena renovación espiritual. Podrás invertir en un negocio o compra de un terreno. Trata de buscar la causa de tu mal humor, pero se paciente y disfruta la vida. Tendrás un golpe de suerte con los números 00, 21,18 y va ser el día 28 de abril. El mejor regalo para tus hijos son el Xbox ONE o juegos de control remoto, aunque recuerda dar prioridad a la convivencia, por lo que puedes ir a pasear con ellos, verás qué bien se la van a pasar. La mejor convivencia amorosa en estos días será con los signos Piscis o Cáncer, que te hablarán con mucha pasión.

LIBRA

Viernes con mucho trabajo atrasado, así que trata de resolver problemas de facturación o diseño, recuerda que tu signo es muy perfeccionista y le gusta siempre tener todo en orden. Trata de no buscarle tres pies al gato en cuestiones amorosas, tú tranquilo y déjate querer por tu pareja. Saldrás de viaje al extranjero para hacer unas compras, recuerda sólo comprar lo que necesites. Los mejores regalos para tus hijos o sobrinos en este día del niño será llevarlos a algún parque de diversiones o aventuras, eso les gustará mucho, pero también cómprales juguetes didácticos. Trata de cambiar tu celular o el plan de pagos. Te busca un amor del signo Aries o Géminis que te hablará en estos días de mucha pasión y amor verdadero. Tendrás un golpe de suerte el próximo sábado con los números 03, 44, 71.

ESCORPIÓN

Fin de semana para salir de viaje o visitar a tu familia, trata de acabar con todo tu trabajo este viernes y no tener pendientes atrasados. Te llega un dinero extra por un bono vacacional u horas extras. Recuerda no firmar algo hasta asesorarte con un abogado. El mejor regalo para tus hijos en este día del niño podría ser una motocicleta o juegos de control remoto, además de irte de día de campo, recuerda que siempre hace falta la convivencia familiar. Te acuerdas mucho de un amor del pasado y eso hace que te pongas melancólico, pero trata ya de superarlo y de conocer más personas del signo Aries o Tauro, ya que van ser muy compatibles contigo. Tus números de la suerte son 23,16, 87 y el mejor día para usarlos el 29 de abril. Te compras tenis y ropa deportiva para nuevamente hacer ejercicio.

SAGITARIO

Fin de semana de convivir con la familia y salir de viaje, recuerda que tu signo es fuego y muy intenso, por lo que siempre que tiene oportunidad de ver a sus hijos o estar con la pareja lo hace sentir de lo mejor. Este viernes recibes una propuesta laboral, trata de acabar tus tareas pendientes de la universidad. Ya no pienses en lo que no fue y trata de olvidar ese mal amor. Te compras un celular y recibes una invitación para un cumpleaños este sábado. El mejor regalo a tus hijos o sobrinos en este día del niño son los juegos electrónicos como iPads, celulares o videojuegos, recuerda que no importa tanto el regalo como el tiempo que convivas con ellos. Tendrás un golpe de suerte el día 28 con los números 04, 21, 87 trata de agregarle el día de tu nacimiento para mejorar tus oportunidades.

CAPRICORNIO

Viernes de juntas y cambios de proyectos de trabajo, también te llega cierre de mes o auditoría así que trata de tener todo en orden para salir con éxito. Ten cuidado con problemas en tu casa, sobre todo de robos o pérdidas, intenta poner más seguridad a las puertas. Te llega la invitación para salir de viaje y pides permiso para descansar. En el amor te vas a estar enamorado sin querer de un amigo, y a los que tienen pareja, será un fin de semana de lo más apasionado. El mejor regalo para tus hijos o sobrinos en este día del niño son los juegos de mesa, invitarlos al circo o a un parque de diversiones, recuerda que a ellos les gusta mucho convivir contigo. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 22, 87 el día 29 de abril, trata de ponerte agua bendita para que dure más la buena energía.

ACUARIO

Fin de semana de lo más divertido, te invitan a salir de viaje para estar en contacto con la naturaleza, recuerda que tu signo pertenece a la Madre Tierra y por eso siempre te sientes mejor cuando estás en contacto con un río o el campo. Harás trámites de boletos de avión. Ya no quieras tanto a la primera, trata de conocer a las personas porque no todo lo que brilla es oro. El regalo ideal en este día del niño son los carros eléctricos o juegos de sistemas, recuerda que el mejor obsequio es tu cariño aunque estés divorciado, lo importante es convivir. Te llega una amor nuevo del signo de Aries o Libra que será muy compatible contigo. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 22,17 y será el día 30 de abril, trata de vestirte de colores rojo y blanco para la buena vibra se multiplique.

PISCIS

Viernes de cierre de mes y proyectos nuevos para mayo. Te llega un dinero extra por comisiones o bono de productividad. Ten en cuenta que tú siempre sueñas lo que va a pasar, así que trata de poner atención a todo a tu alrededor. El mejor regalo en este día del niño son los juegos de sistemas o una bicicleta. Tramitas el divorcio o piensas en separarte un tiempo de tu pareja. Te buscan este fin de semana para salir de viaje o ir de compras al extranjero. Los cambios para mayo incluyen poner un negocio. Sabrás que una ex pareja se casa, recuerda que la dualidad de tu signo te hace ser infiel y buscar complementos en el amor, es decir, pasión y comprensión en distintas personas, pero ya es tiempo de buscar a una sola pareja. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 22, 18 el día 30 de abril.