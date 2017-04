¿Quiéres empezar a correr? Sigue estos pasos para convertirte en toda una runner

Si uno de tus propósitos es empezar a hacer más ejercicio, correr puede ser la solución. Este es uno de los deportes más saludables. Te pone en forma, te da condición física, aclanzas un peso saludable y lo mejor de todo: puede practicarse en cualquier lugar.

Ser “runner” es una de las nuevas tendencias, en especial para las mujeres. Este ejercicio se ha puesto de moda porque (entre muchas razones) se puede practicar solo o en compañía, es una forma de salir de la rutina y es gratuito. Si te llama la atención, debes seguir estos pasos para hacerlo a la perfección.

Foto: Cortesía

Los pasos

Camina y luego corre

No te preocupes si al prinicipio sientes que no aguantas correr largas distancias o por mucho tiempo. Empieza caminando y disfruta esta actividad. Recuerda que no debes forzarte porque puedes provocar una lesión. Poco a poco mejorará tu condición y podrás correr por más tiempo y con mejor velocidad.

Lleva un diario

Una de las recomendaciones para disfrutar de este deporte es llevar un diario. Describe tus pasos, carreras y cuenta tus experiencias. Escribe sobre tu recorrido, el tiempo que tardaste y hasta dónde llegaste. Es otra forma de ver los avances que has tenido.

Constancia, paciencia y retos

Lo más importante es la constancia. Aunque te sientas cansada, busca un tiempo para salir a correr y no te rindas. Ten paciencia. Tal vez no veas los cambios de inmediato, pero poco a poco rendirá frutos.

Una forma de motivarte es ponerte nuevos retos. Inscríbete a carreras y únete a grupos de runners en tu comunidad.

Foto: Cortesía

Descansar y alimentación saludable

Al momento de correr, toma los descansos necesarios para recuperarte. También debes dedicar al menos 8 horas al día para dormir bien. Una dieta balanceada y saludable es esencial para llegar a tu meta y ayudar a tu cuerpo a rendir mejor.

Las zapatillas

Los zapatos con los que decidas correr serán tus acompañantes permanentes en esta aventura. Elegir las zapatillas es una de las decisiones e inversiones más importantes al momento de querer ser una “runner” profesional.

Recuerda que unas zapatillas de calidad te ayudarán a prevenir lesiones, ampollas y otros problemas al momento de correr. ¡El calzado es la pieza única!

Foto: Paula Peinado

adidas UltraBOOST x

adidas Running lanzó oficialmente en Guatemala la nueva versión de las zapatillas UltraBOOST X. Este calzado fue diseñado exclusivamente para mujeres y se adapta de forma única al pie femenino.

El propósito de la marca es brindarle a las corredoras una mejor experiencia. El zapato refleja la silueta natural del pie para darle un desempeño optimizado a cada usuaria.

“La marca invirtió tiempo y recursos en crear la zapatilla perfecta para corredoras mujeres”, José Arango, representante.

Foto: Paula Peinado

Tecnología

La tecnología Aramis permitió rastrear el movimiento y obtener un análisis detallado de los puntos exactos donde las corredoras necesitan más soporte y espacio para una expansión natural.

Cuentan con Arco Adaptable, la parte superior Primeknit y la zona media esculpida deliberadamente. Se adapta a la forma del pie mientras corres. El Primeknit se envuelve por debajo del arco para un soporte adicional.

La talonera presenta un nuevo diseño más angosto, adaptado al talón femenino. Brinda soporte y proteje. La suela media 100% BOOST brinda un mejor retorno de energía y es duradera en cualquier temperatura. La suela exterior con malla elástica Continental Rubber de cuatro vías fue desarrollada para el paso femenino y da buena tracción para el running urbano.

Foto: Paula Peinado

“Como marca hemos decidido brindarle nuestro apoyo a seis de las mejores corredoras amateur del país: Silvana de Rasch, Ale Donis, Ana Lucía García, Liza Álvarez, Melina Fischer y Bela López. Los resultados y el incremento en su performance reflejan los beneficios de esta zapatilla”, explica Arango.

Para más información, visita tu tienda adidas favorita o consulta sus redes sociales.