Mhoni Vidente: los horóscopos de esta semana

ARIES

Semana de mucha suerte para un nuevo negocio o proyecto. Recuerda que tu signo es muy inquieto y siempre está en busca del bienestar económico y del reconocimiento de los demás. Buscas un curso de idiomas o empiezas otra carrera universitaria. Ten cuidado con tu dinero, trata de no enseñarlo a los demás. Te viene un dinero extra el día 9 de marzo y va a ser por un bono o pago de una deuda. Haces trámites de papelería del seguro social en estos días. Arreglas un asunto bancario sobre un cobro no autorizado. Te recomiendo en esta semana no hacerte ninguna cirugía o mantenerte lo más sano posible porque las energías de la salud estarán cruzadas. Arreglas una papelería de Hacienda o escrituras. En el amor serás afortunado y estarás rodeado de amores nuevos. Tus números de suerte son 32, 10 y 87. Trata de mantener tu casa lo más limpia posible o mover los espejos de lugar para que tu energía positiva crezca.

TAURO

Semana de mucho trabajo y juntas de última hora. Recuerda amigo que tu signo es muy fuerte y siempre está buscando resolver asuntos de su vida laboral de la mejor forma, pero aprende a no cargar con problemas que no son tuyos. Estos serán días para empezar otra vez la dieta y el ejercicio, recuerda que a tu signo le gusta mucho verse bien. Sabrás del accidente de un familiar o amigo al que estarás dando tu apoyo moral. Semana de muchos cambios positivos para tu vida sentimental, por fin encuentras la persona ideal o si ya tienes pareja hablarás de formalizar. Eres muy sincero en decir lo que piensas y eso a veces te trae problemas. Cuídate de dolores de estómago o intestino. Deja los corajes a un lado. Pagas tus deudas de casa. Arreglas papeles de tu coche. Sacas tu papelería de pasaporte o visa. Haces trámites de un crédito bancario. Tu día de suerte, el martes, ese día las buenas noticias llegarán. Tus números de la suerte son 32, 10 y 88.

GÉMINIS

Semana para analizar divorciarte o separarte de tu pareja, recuerda que tu signo es muy voluble, así que trata de resolverlo de la mejor manera. Sales de viaje por cuestiones de trabajo. Ten cuidado con tus amigos porque uno te va a traicionar, trata de no hacer negocios o prestar dinero con ellos. Eres un encanto de persona, por eso el amor se te da muy fácil o siempre estás rodeado de personas que te aman. Trata de no pelear con tu padre, recuerda que él quiere lo mejor para ti. Haces trámites de un crédito para un carro. Cuídate de dolores de espalda o cuello, trata de no hacer tanto ejercicio pesado. Un amor prohibido de tu trabajo te va a ocasionar problemas. Tu mejor día va a ser el miércoles, ese día, todo lo que estabas esperando llegará. Ten cuidado con caídas, sobre todo en la calle. Compras un celular. Números de la suerte: 21, 08 y 15. Trata de jugar el día 9 de marzo la lotería. No te metas en asuntos de política porque vas a salir perdiendo.

CÁNCER

Semana de buenas energías. Por fin te pagan una deuda del pasado o vendes una propiedad. Recuerda que esta semana va a ser muy buena para tu signo, sobre todo para invertir tu dinero de la mejor manera. Te busca un amor del pasado sólo para incomodarte, trata de alejar a esas personas de ti. Compras boletos de avión para el mes de abril. Ten cuidado con problemas hormonales o de tiroides, trata de ir con tu médico. Eres muy sentimental y buena persona pero eso a veces te ocasiona problemas en tu vida. Recuerda qua hay que tomar decisiones para crecer aunque nos duela. Te regalan una mascota. Arreglas tu casa o compras muebles. Te invitan a una boda familiar. Tu mejor día va a ser este lunes, sobre todo en cuestiones legales o asuntos de deudas. Tus números de la suerte son 21, 45 y 77.

LEO

Semana para conocer personas que te dejen nuevos aprendizajes. Aprovecha esta semana y más el día 8 de marzo porque será mágico y sentirás que la suerte está de tu lado. Ten cuidado con problemas de espalda o cuello, recuerda que si haces ejercicio debes tener precaución. En el trabajo tendrás juntas o te invitan a un negocio nuevo que será muy próspero para ti amigo. En tu casa tu madre va a estar enferma, trata de llevarla con el doctor y estar pendiente. Mandas a arreglar tu carro o le cambias los frenos. Recuerda no ser tan aburrido con tus cosas personales. Sacas tu visa o preparas un viaje al extranjero. Como buen Leo, siempre hablas de tener hijos y formar un hogar pero si en este momento no se te ha dado no te alteres que esta semana viene a ti un amor nuevo con el que hablarás de compromiso. Te metes a estudiar idiomas. Te pones a dieta o piensas en hacerte una cirugía plástica. Tus números de la suerte son 21, 03 y 77. Tu color, el rojo. Recuerda siempre tener un lado espiritual, una conexión para que tengas protección divina.

VIRGO

Semana de preocupación por el trabajo y por los cambios que se avecinan, trata de no pensar mucho y siempre resuelve los problemas en el momento. Recuerda que tu signo es muy responsable y eso lo hace crecer más en su vida profesional. Tu mejor día va a ser el 9 de marzo, en este día te vendrá un golpe de suerte en los juegos de azar o haces trámites de asuntos legales que se resolverán a tu favor. Entras a estudiar otra vez o realizas unos estudios de maestría o diplomado, hazlo, eso te va a ayudar mucho para estar más preparado. Te invitan a muchas fiestas en esta semana. Ten cuidado con las pérdidas de dinero o trata de no platicar cuánto tienes y cuánto ganas, recuerda que el dinero es como el amor, si no lo cuidas se acaba. Te cambias de casa o decides irte a vivir cerca de tu familia. Vas con el doctor para que te chequen problemas de riñones o retención de líquidos, recuerda que casi siempre tus enfermedades son por miedos o angustias así que trata de liberarte de todo lo negativo. Tus números de la suerte son 21, 09 y 54.

LIBRA

Semana para estar muy contento porque por fin te darán un reconocimiento en tu trabajo o te aumentan el sueldo. De hecho, estás en tu semana de suerte y tu mejor día será el 8 de marzo, en esa fecha tendrás la fortuna de ganar un premio en la lotería o juegos de azar. Trata de no contar tus éxitos porque te los roban. Una amiga te estará buscando para pedirte dinero prestado. Si tienes algún problema legal trata de arreglarlo para que después no se vuelva un dolor de cabeza. Te busca un amor del pasado para volver, trata de hablar y arreglar la situación pero recuerda que no se vale jugar con dos amores al mismo tiempo. Haces trámites de un crédito bancario o préstamo para una casa. Deja los celos infundados y trata de ser feliz con tu pareja actual. Tus números de la suerte son 31, 44 y 70. Tu color, el naranja.

ESCORPIÓN

Semana de mucho trabajo y revisiones casi a diario. En esta semana vienen cambios repentinos de tus jefes y eso generará muchos chismes, entonces trata de mantenerte al margen de esa situación. Eres el conquistador del zodiaco por eso nunca vas a estar solo. Recuerda que tu temperamento sexual es muy importante, por eso trata de buscar una pareja del signo de Aries o Tauro que va a ser de compatibilidad. Recuerda que a tu signo le gusta la política, así que trata de buscar un trabajo en ese ramo. Será una semana de dicha en tu casa o con tu familia, festejarás a un amigo y tendrás muchos compromisos. Trata de seguir con la dieta y hacer ejercicio para que te mantengas sano. Te vas de viaje por cuestiones de trabajo. Sabrás de una enfermedad familiar pero nada grave. Tu mejor día será el 7 de marzo, en ese día tendrás la dicha de ganar un premio en la lotería. Tus números de la suerte son 29, 10 y 04.

SAGITARIO

Esta semana, por fin las energías negativas se retiran de tu vida y desde el día 8 de marzo recibirás muy buenas noticias en todo lo relacionado con el trabajo o te pagan una deuda. Van a ser días de renovación, por eso trata de no pelear con tu familia para que eso no afecte tu prosperidad. Recuerda que necesitas administrarte mejor y no gastar por gastar, trata de quitarte esos pensamientos con ejercicio. En esta semana tendrás una revisión de tu jefes en el trabajo. Preparas un viaje de vacaciones con tus amigos o familia para Semana Santa. En el amor, te busca una pareja prohibida del signo de Aries o Leo, trata de cerrar ese círculo y avanzar en el amor con alguien que sea de verdad para ti. Haces declaración de impuestos. Actualizas tu pasaporte. Te haces un tratamiento dermatológico. Tus números de la suerte son 31, 22 y 09. Recuerda que tu signo siempre tiene que estar en constante movimiento para que la buena energía crezca.

CAPRICORNIO

Semana de muchas dudas en tu trabajo, de hecho, estás pensando en cambiarte o buscar uno mejor, con mejor sueldo y progreso laboral. Recuerda amigo que debes tomar decisiones para crecer en la vida y no dejar que la suerte llegue sola. Recuerda que tu signo es muy exitoso en el ramo de la administración o negocios, trata de poner uno y alcanzarás el éxito. Trata de tomar un curso de idiomas. Te invitan a salir de viaje en Semana Santa, trata de analizar bien tus tiempos y darte una oportunidad para divertirte. Eres el más enamorado del zodiaco pero ya es tiempo de madurar y buscar la compañía de una sola pareja. Cambias tu papelería de cuentas bancarias o pagas deudas. Arreglas papeles del Seguro Social o vas a ver lo de tu pensión. Trata de cuidarte de las envidias o brujerías. Tu día de la suerte va a ser el 6 de marzo. Tus números de la suerte son 21, 33 y 06.

ACUARIO

Semana con muchas metas por realizar y para salir adelante con todos los problemas económicos. Recuerda amigo que a ti te gusta vivir muy bien y gastar, así que necesitas tener dos o más ingresos al mismo tiempo, entonces emplea mejor tu tiempo. Recuerda que a tu signo lo domina la imagen, por eso trata de mantener una buena condición física. Cuídate de problemas de espalda. El día 8 de marzo tendrás un golpe de suerte en juegos de azar con los números 07, 19 y 23, así que aprovecha esa oportunidad. Trata de no confiar en las personas que acabas de conocer, sobre todo si el asunto es amoroso, recuerda que no todos dicen la verdad. Decides cambiarte de casa o irte a vivir a otro país. Sabrás de un matrimonio familiar que se va a celebrar en una playa. Arreglas tu casa y sacas todo lo que no utilizas para renovar tu energía. A tu signo le gusta mucho estar soltero y divertirse, así que trata de disfrutarlo al máximo. Le buscas trabajo a un amigo.

PISCIS

Semana de mucha fiesta y para sentirte muy afortunado porque siempre que cumples años tu energía se multiplica, así que aprovecha para llevar a cabo cualquier propuesta de trabajo o negocio que se te presente. Tu mejor día va a ser el 9 de marzo, en ese día los astros se juntan para tu fortuna y dicha. Tendrás un golpe de suerte en juegos de azar o recibes un dinero que no esperabas para hacer varios cambios en tu vida. Si tienes pareja seguirás muy bien y tranquilo y hablarán de hacer un viaje para estar más tiempo juntos, y a los amigos que están solteros tendrán la suerte de encontrar la pareja ideal con el signo de Aries o Libra. Pagas deudas de tu tarjeta. Realizas un proyecto nuevo en el trabajo. Te viene un puesto nuevo en tu empresa. Cuídate del estómago. Números de la suerte: 41, 03 y 29. Tu color, el azul. Te busca un amor del pasado para felicitarte y te darán ganas de volver.