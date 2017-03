¿Sufres de dolor constante en la espalda baja? Podrías padecer esta enfermedad

¿Sientes un dolor constante en la espalda baja? ¿Empeora cuando permaneces mucho tiempo sentado o acostado? ¿Mejora cuando estás activo? Ten cuidado, podrías padecer Espondiloartritis.

Las espondiloartritis son una familia de enfermedades crónicas y debilitantes que afectan la columna y las articulaciones. Las más comunes son la artritis psoriásica y la espondilitis anquilosante.

Publinews conversó con el Enrique Soriano; médico reumatólogo y jefe sección de reumatología del Servicio de Clínica Médica del Hospital Italiano de Buenos Aires. El doctor brindó detalles de las causas, síntomas más comunes y los mejores tratamientos.

Síntomas

Se trata de enfermedades autoinflamatorias que se producen cuando el sistema inmune se encuentra en un estado hiperactivo. Los síntomas más comunes son la inflamación, rigidez, dolor, restricción del movimiento y fatiga.

“Se presenta con un dolor en la espalda baja crónico que dura más de tres meses y está presente todos los días; es peor en el reposo, pero mejora con la actividad. En el caso de pacientes con artritis psoriásica, las articulaciones se hinchan, se ponen rojas, calientes y generan dolor”, Dr. Soriano.

La espondilitis anquilosante causa dolor e inflamación en las articulaciones entre las vértebras y la región donde la columna vertebral se encuentra con la pelvis. En ocasiones afecta los brazos y las piernas.

La artritis psoriásica es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta las articulaciones y la piel. Puede progresar a daño articular erosivo, deformidad y limitación física. Las personas con psoriasis en la piel son las que la pueden desarrollar.

Foto: Shutterstock

Diagnóstico

¿Qué tan sencillo es diagnosticar esta enfermedad?

Realmente se confunde mucho. Primero los pacientes no saben a quién acudir y los médicos no tienen presente esta enfermedad. No es que sea una enfermedad rara, está mal diagnosticada. Los pacientes dan vueltas por consultorios de traumatología, quiropráctico, entre otros. No llegan a resolver el problema y otros incluso son sometidos a cirugía.

“Los pacientes se tardan un promedio de 10 años en llegar al diagnóstico correcto”

El diagnóstico no es complicado, porque se debe conocer la enfermedad. Los que la conocen son los reumatólogos. Hay que evaluar al paciente y hacer varios estudios.



Causas y tratamiento

“Estas enfermedades tienen una predisposición genética importante. Si se indaga se puede ver que hay antecedentes familiares”

¿Tiene cura? ¿Cuál es el tratamiento ideal?

No tienen cura, pero hay tratamientos altamente efectivos. En cuanto más temprano es el diagnóstico, mejor es el pronóstico. Con los tratamientos biológicos los pacientes consiguen la remisión.

Hay varias opciones para que el paciente pueda llevar una vida prácticamente normal. Son accesibles al bolsillo. Usualmente 3 de cada 10 pacientes responden al tratamiento biológico.