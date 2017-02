Mhoni Vidente: los horóscopos para esta semana

ARIES

Semana para cambiar de casa o irte a vivir a otra cuidad. Recuerda amigo de Aries que tu signo es muy inquieto y siempre está buscando nuevos retos, así que analiza un cambio importante en tu vida para que crezcas como persona. Te llega una invitación a un negocio o buscas un cierre de contratos. Terminas de arreglar tu papelería de migración o visa. Ya nos seas tan celoso con tu pareja, recuerda que la base de cualquier relación es la confianza. Ten cuidado con problemas de infección del estómago o intestino. Tendrás un golpe de suerte el día 28 de febrero con los números 21, 10 y 87. El 1 de marzo te recomiendo ponerte ropa de color clara y mucho perfume para que venga a ti más abundancia y buena vibra. Te regalan un reloj o cadena. Te busca un amor del pasado, trata de cerrar ese círculo. Vas con un médico para una operación estética que te va a salir bien. Te busca un familiar para invitarte a una boda. Compras boletos de viaje para abril.

TAURO

Semana de mucho trabajo u ocupaciones de último momento. Recuerda amigo de Tauro que tu signo es muy responsable y siempre busca quedar bien con sus superiores. Ten cuidado con infecciones en tus ojos u oídos, ve con un médico. Te invitan a un negocio de comida o publicidad, tú acéptalo que te va a ir muy bien en él. Eres muy fuerte en tus pensamientos, así que trata de pensar en puras cosas positivas y dejar los rencores a un lado. En este mes viene un cambio muy importante para ti y va a estar relacionado con un nuevo puesto de trabajo o cambio de empresa, sólo cuídate mucho de las envidias o trata este día primero de marzo de prender una vela blanca y ponerte alguna prenda de ropa nueva y mucho perfume para que la abundancia te acompañe todo el mes. Tendrás un golpe de suerte el día 2 de marzo con los números 31 y 20. En el amor seguirás en tu plan de soltero.

GÉMINIS

Semana para salir adelante con todos tus compromisos de trabajo o escuela. Recuerda que tu signo siempre deja todo para el último momento, así que aprende a administrar más tu tiempo. En estos días tendrás algunas energías cruzadas en tu trabajo así que trata de no discutir con tus jefes. Te llega un dinero extra por cuestiones de lotería con los números 00, 21 y 17 el día 3 de marzo. Te busca un amor del pasado para volver, debes entender que tu signo deja muy marcadas a las personas y se les hace muy difícil olvidarte, así que trata de resolver esa situación y estar en paz con tu pareja actual. En este mes de marzo te vendrán nuevos retos de trabajo o cambio de energía en cuestiones de dinero extra, así que trata de aprovechar esta racha de buena suerte. Te recomiendo este día primero de marzo usar zapatos nuevos o ropa de color fuerte para que tengas buena suerte todo el mes. Cuídate de dolores de huesos o cadera. Arreglas papeles legales.

CÁNCER

Semana para cambiar de trabajo o poner un negocio propio. Recuerda que tu signo es muy ambicioso y siempre está buscando progresar en la vida y en este mes de marzo se te van a dar más oportunidades de crecimiento, sólo trata de no contar tus planes. Te recomiendo este día primero de marzo prender una vela roja y usar un listón rojo en el tobillo derecho amarrado con tres nudos y dejarlo allí hasta que se caiga solo. Recuerda que esto te va a ayudar a tener más energías positivas en tu vida. Haces trámites de pagos de renta o carro. Te busca tu pareja para hablar de celos o desconfianza. Tramitas tu residencia o permiso de migración. Eres muy carismático y siempre te van a invitar a todas las fiestas pero no tomes porque tienes problemas de presión alta o corazón y sigue con el ejercicio. Ten cuidado con los robos porque te están vigilando, trata de ser más precavido. Tendrás un golpe de suerte con los números 21 y 18 el día 28 de febrero.

LEO

Semana de preocupación por tu bienestar económico y personal. Vas a pasar una crisis en cuestiones de trabajo en estos días pero la vas a solucionar de la mejor manera. Tu signo es muy fuerte pero pon más atención a las señales divinas que te manda tu ángel de la guarda para que estés prevenido ante cualquier situación negativa. Eres el mejor para hacer negocios de cualquier tipo, así que trata de emplearte este marzo porque va a ser uno de tus meses de suerte. Te recomiendo este día primero ponerte algo de color rojo o negro en las prendas que uses y agua bendita en la nuca para que toda la buena suerte te acompañe. Trata de no discutir tanto con tu pareja y toma una decisión, te quedas o te vas. Eres el más fuerte del zodiaco por eso tu familia siempre se apoya en ti para tomar decisiones. Vas a recibir un dinero extra por lotería con los números 10 y 99 y va a ser el día 2 de marzo. Te llega una oferta de trabajo en el extranjero. Terminas de pagar tu carro o una deuda. En el amor será una semana para tomar decisiones importantes.

VIRGO

Semana de mucha suerte en cuestiones de trabajo. Recuerda amigo de Virgo que estás en la mejor etapa para crecer. Trata de no pensar lo que no es y deja a un lado los celos infundados para estar en paz con tu pareja. Haces trámites de un cambio de casa o para irte a vivir más cerca de tu familia. Tu mejor día va a ser el primero de marzo porque te vendrá un golpe de suerte en todo lo que realices ese día, así que te recomiendo pagar una deuda de tarjeta o meter dinero a tu cuenta de ahorros para que crezca tu capital. En el amor, para los que están solteros les vendrá una pareja del signo de Acuario o Géminis que hablará de enamorarse. Mandas a arreglar tu carro o le compras llantas. Sacas tu permiso de migración o hablas con un abogado para que te resuelva esa situación. Trata de seguir estudiando o de tomar un curso de ingeniería o arquitectura que eso te va a ayudar mucho para tu futuro. Tus números de la suerte son 31 y 28. Arreglas tu casa o decides pintarla. Decides comprar una mascota. Te regalan un perfume. Sigue con la dieta.

LIBRA

Semana complicada en cuestiones de trabajo. Trata de no estar en los momentos menos oportunos o no opinar nada si no te lo piden hasta que se pasen las energías cruzadas. Recuerda que tu signo es puro sentimiento y siempre se aflige por culpa de comentarios de otras personas. Trata de no darle importancia a lo que dicen de ti. Te vendrá un dinero extra por cuestiones de un bono o deuda del pasado. Te buscan para invitarte a un negocio de publicidad o ropa, trata de aceparlo porque te va a ir muy bien. Recuerda que en este nuevo mes vendrá a ti el amor que estabas esperando y hablarás de un compromiso firme. Ve con tu médico para que te haga una revisión hormonal. Te busca tu madre para pedirte dinero prestado. Este día primero de marzo te recomiendo prender una veladora de color blanco y ayunar para que tu energía positiva crezca. Ten cuidado con los robos o pérdidas, sobre todo en las calles. Un amor prohibido te invitará a salir. Tendrás un golpe de suerte con los números 21 y 13.

ESCORPIÓN

Semana de muchas dudas sobre tu pareja. Recuerda amigo de Escorpión que tu signo es muy intenso y siempre está tomando decisiones de las que después se arrepiente, así que trata de no estar pensando tantas cosas que no son y deja que todo fluya en tu vida. Semana de cambios de jefe o de oficina. Van a ser unos días de mucho movimiento laboral. Ten cuidado con problemas de estómago o intestino, trata de comer más sano. Sigue con tu escuela. Recuerda que tu signo se aburre muy fácil y siempre está buscando cambiar de vocación. Trata de ser más constante. Te llega un celular nuevo o cambias el plan. Te cobran una deuda del pasado. Tendrás una decepción en cuestión de trabajo. Este día primero de marzo te recomiendo ponerte ropa interior nueva y de color claro. Trata de ser más paciente, no todo puede darse en un abrir y cerrar de ojos. Comparte más tiempo con tus amigos.

SAGITARIO

Semana de muchos compromisos en el trabajo y escuela, trata de organizar mejor tu tiempo y no dejar nada para última hora. Eres muy bueno para el diseño o leyes, así que trata de hacer un diplomado de estas carreras porque te va a servir mucho en el futuro. En este mes de marzo tendrás un golpe de suerte con los números 21 y 04, sólo trata de no platicar tanto tus éxitos para que no te lleguen las envidias. Te buscan para invitarte a salir de vacaciones y van a ser tus amigos. Cuídate de dolores de espalda o cintura, trata de no cargar cosas pesadas. En el trabajo va a haber un cambio muy favorable para ti, así que trata de prender una vela amarilla este día primero y de ponerte algo de plata para que todas las buenas energías estén contigo. Un amor se aleja de ti o se va a vivir a otra ciudad. Recuerda que tu signo es fuego y siempre necesita estar en pareja. Te compras ropa o cambias de estilo. Tus números de la suerte son 21, 33 y 54.

CAPRICORNIO

Semana de cierre de contratos o trabajos nuevos. Recuerda amigo de Capricornio que estás en tu mejor etapa y este mes de marzo vendrá a ti más abundancia económica que te hará sentir muy bien pero recuerda no ser tan confiado y no platicar tanto tus planes para que no te los salen. Eres muy ingenioso y creativo y eso te va a ayudar a poner un negocio. Trata de platicar más con tu hermano o familia, van a necesitar un consejo tuyo. Te busca una ex pareja para invitarte a salir, trata de darte otra oportunidad de amar. Cuídate de dolores de muelas o dientes. Te pagan un dinero que te debían hace tiempo. Ya no guardes rencor, trata de perdonar y olvidar. Ya no estés desvelado o deja a un lado las redes sociales y es mejor hacer más ejercicio. Este día primero te recomiendo prender una vela blanca y poner en tu casa rosas rojas para que te llenes de buenas energías todo el mes. Tus números de la suerte son 17 y 88.

ACUARIO

Semana de estar alistándote para salir de viaje por cuestiones de trabajo. En esta semana vendrá a ti la oportunidad de un negocio o empleo mejor pagado. Estás en tu etapa de analizar bien qué quieres para tu futuro y empezar a emprender un negocio. Ten cuidado con dolores de cuello o espalda, trata de no cargar cosas pesadas. Te busca una amiga para pedirte un consejo. Tendrás muchas buenas noticias en el mes de marzo que serán de buena suerte para tu signo y tendrás un golpe de suerte con los números 03, 22 y 71. Ya no pelees con tus hermanos, recuerda que tu carácter es muy bueno con los amigos pero con la familia no tanto. En el amor tendrás mucha suerte, sobre todo con tus signos más compatibles que son Libra y Tauro. Recibes una invitación a una boda y va a ser en una playa. Este día primero de marzo te recomiendo comerte una manzana roja y prender una vela blanca para que todas las buenas energías te sigan a todas partes.

PISCIS

Semana para seguir con compromisos de trabajo o cambios de puesto. Recuerda que va a haber liquidación y movimientos muy radicales en tu empresa, así que trata de estar preparado para todo eso. En este mes de marzo seguirás muy bien en cuestión de salud y estarás con más ganas de crecer como persona. Recuerda que estás en tu mejor etapa del año y más porque es tu cumpleaños y eso hace que toda tu energía se renueve. Vuelves a buscar un amor del pasado para volver o solucionar lo que pasó en esa relación amorosa. Ten cuidado con tus vecinos, uno de ellos te quiere robar o sacar provecho. Eres muy buen estudiante y eso hace que siempre estés tomando curso para aprender más. Muchas fiestas y reuniones en este mes de marzo, sólo ten cuidado con los vicios, recuerda que tu signo es muy débil por eso trata de diferenciar quiénes son tus amistades y quiénes no para que después no te traicionen. Tendrás un golpe de suerte el día primero de marzo con los números 08, 20 y 21.