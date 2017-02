Mhoni Vidente: los horóscopos para esta semana

ARIES

Semana de renovación personal. Recuerda amigo de Aries que todo lo que pasa es para que tu carácter sea más fuerte ante las adversidades y no te dejes caer por cualquier situación crítica. Sales de viaje por cuestiones de trabajo o negocios. Trata de cuidar tu salud e ir con tu médico. Cambias de casa o te mudas cerca de tu familia. En el amor seguirás con tu pareja y todo irá bien. A los Aries solteros, los amores fugaces y nuevos los estarán buscando en estos días. Se retiran de ti amistades por culpa de un chisme o mal entendido. Empiezas otra vez un curso de idiomas. Ten cuidado con tu dinero, trata de no prestarlo para que no te roben la suerte. Recuerda que la felicidad uno la crea, así que crea todo lo bueno de tu vida. Tu amuleto de la suerte es el oro o color dorado, por eso usa anillos, cadenas o aretes de este metal y trata de limpiarlos con agua bendita y perfume tuyo, eso te va a ayudar a alejar todo lo negativo. Números de la suerte son 23, 10 y 87.

TAURO

Semana para empezar de nuevo en cuestiones de trabajo o negocio propio. Recuerda que tu signo nunca se rinde y siempre va a gestionar su éxito económico, sólo trata de controlar tus nervios y no desesperar porque ya en estos días te llegará una gran oportunidad de trabajo. También te llega la propuesta de irte a vivir a otro país. Sacas tu título o haces maestría. Tramitas papelería para un crédito o renuevas uno ya existente. Ya no comas tanto y deja las preocupaciones a un lado y sigue con el ejercicio para que te veas sano. Recuerda que tu signo es muy apasionado y siempre está en busca de sexo para sentirse bien y en estos días encuentras un amor fugaz y apasionado. El amuleto para tu signo es la plata por eso trata de usar una cadena o dije de plata o moneda para que tengas protección ante las malas energías y cada 21 días la limpias con agua bendita y perfume. Tus números de la suerte son 21, 04 y 18.

GÉMINIS

Semana de muchas juntas y problemas en el trabajo por ajustes de personal. Recuerda amigo de Géminis que debes tener cautela en todos los sentidos y especialmente en estos días porque va a haber compañeros de trabajo que te van a acusar de chismes o problemas. Te llega un dinero extra por la venta de un carro o casa. Tramitas tu pasaporte o residencia. Trata de quedar en paz con tu ex pareja para que no te llenes de remordimiento después. Sales de viaje por cuestiones de negocios. Estudias una licenciatura o maestría. Recuerda que eres el gemelo del zodiaco y eso te hace muy inconstante o voluble en tu vida, así que aprende a llevar mejor tu carácter. A los Géminis solteros les llegará un amor muy fuerte y profundo del signo de fuego. Ten cuidado con los robos o negocios ilícitos. Tu amuleto es el cobre, entonces trata de usar una moneda de este material para que te proteja de las malas energías. Tus números de la suerte son 00, 37 y 21.

CÁNCER

Semana de preocupación económica o de pagos atrasados. Recuerda amigo de Cáncer que tu signo se tensiona por todo y más con el dinero. Aprende a resolver los problemas con la mente fría y así podrás salir más rápido de las situaciones difíciles. Te llega una propuesta de negocio. Recuerda ir con tu médico para el chequeo anual y así seguir igual de sano. No tomes pastillas para adelgazar que eso sólo te trae problemas en el sistema nervioso. Sigue con la dieta y ejercicio que aunque es lento es muy positivo. Te busca tu madre para pedirte un consejo. Un amigo te pide trabajo o una recomendación. Sales de viaje por trabajo. Te busca un amor del pasado para volver. Tendrás que tomar una decisión muy importante en tu trabajo sobre si te quedas o te vas, recuerda siempre asegurar otro empleo antes de renunciar. El amuleto para los Cáncer es la piedra del zafiro, trata de usarla en una bolsita roja en tu cartera para que te proteja de las malas energías. Tus números de la suerte son 24, 19 y 76.

LEO

Semana de muchos compromisos en el trabajo o juntas de última hora para ponerte al corriente con proyectos nuevos. Recuerda que debes ser responsable en tu vida para que puedas crecer como persona. Tendrás una revelación divina por medio de un sueño y allí te darás cuenta que los ángeles te oyen. Buscas sacar un crédito bancario para una casa y sí te lo van a dar y eso te ayudará a estar más estable. Trata de no caer preso de tus pensamientos negativos y buscar salir de esa depresión con ejercicio. Tendrás un golpe de suerte el día 21 de febrero con los números 09, 77 y 23. El amuleto de tu signo es el diamante, trata de usarlo más seguido, guárdalo en una bolsita negra y tráelo en tu cartera para que te proteja de las malas energías. Cambias de celular. En el amor tendrás una oportunidad de volverte a enamorar con alguien del signo de Piscis.

VIRGO

Semana para trámites de un trabajo nuevo o para resolver asuntos legales del pasado de los que saldrás victorioso. Recuerda amigo de Virgo que estás en tu mejor semana del mes y en estos días tendrás muchas oportunidades de crecimiento laboral, sólo trata de ser discreto y no platicar tus planes. Ten paciencia con tus amistades, recuerda que no todos piensan como tú. Haces trámites de visa o residencia. Te llega un dinero extra por medio de la lotería con los números 03, 22 y 76. Arreglas el jardín de tu casa. Te regalan una mascota. A los Virgo que están casados les vendrá un embarazo. Ya no seas tan rencoroso o trata de olvidar los malos momentos de tu vida. Cuida a tu padre que va a estar enfermo. Tendrás un amor nuevo. El amuleto para tu signo es la combinación del oro y la plata.

LIBRA

Semana de muchos pendientes y mortificaciones de trabajo. Recuerda que tu signo es muy cumplido en todo lo relacionado con su trabajo pero a veces tus superiores te cargan la mano, entonces trata de poner en claro cuál es tu desempeño laboral o pide un aumento de sueldo. Te llega una invitación para salir de viaje con tu pareja. Trata de ir con tu médico y que te cheque las hormonas para que no te alteres tan fácil. Eres buen amigo y leal por eso el amor va a llegar a ti para quedarse, sólo ten calma. Recuerda que eres el pilar de tu casa y eso hace que toda tu familia se apoye en ti, así que no los abandones tanto. El amuleto de la suerte para tu signo es la perla o algo de plata, trata de usarlas adentro de una bolsita negra para que te protejan de las malas energías. Tus números de la suerte son 23, 87 y 06.

ESCORPIÓN

Semana de cambios repentinos en tu trabajo o vida personal. Recuerda que estás en una etapa de tu vida en la que debes renovarte por completo, así que trata de estar atento a las buenas oportunidades que te llegarán en estos días. Sales de viaje por cuestiones de trabajo. Sabrás de un divorcio familiar que te va a doler mucho. Cambias de carrera o decides estudiar otra vez. Piensas mucho en separarte de tu pareja y estar un tiempo solo. Recuerda que tu signo es muy fuerte y siempre busca su bienestar y eso te hace feliz, entonces trata de platicarlo con tu pareja. Pagas deudas de tu tarjeta. Ten cuidado con problemas de salud sobre todo anímicos o de nervios. Tu amuleto de la suerte es una moneda de plata y una de cobre que debes juntar en una bolsita de color rojo en tu cartera, eso te ayudará a quitarte las malas energías. Tus números de la suerte son 23, 14 y 56. Te invitan a participar en una campaña política o en gobierno.

SAGITARIO

Semana para estar con mucho trabajo o exámenes de tu escuela. Trata amigo de Sagitario de estar muy disciplinado con tu labores para que después no tengas contratiempos. Trata de dormir más y de dejar a un lado las redes sociales. Te buscan para hacer un negocio de comida en el que te va a ir muy bien. Trata de pagar tus deudas o no dejarlas para el final. Te busca un amor del pasado para volver. Te invitan a vivir en otro país. Trata de no gastar por ocio y guarda para el futuro. Tu amuleto de la suerte es una pequeña moneda de oro o dorada adentro de una bolsita de color negro, métela en tu cartera que eso te ayudará a quitarte malas energías. Tus números de la suerte son 23, 15 y 77. A los Sagitario que tienen pareja, estarán muy bien. Recuerda que tu signo tiene mucho carisma y eso hace que siempre estés rodeado de muchos amigos y que te inviten a fiestas.

CAPRICORNIO

Semana de tener buenas noticias en lo relacionado con una demanda legal o arreglas algo con unos abogados. Recuerda amigo de Capricornio que eres muy impulsivo en tu trabajo, entonces siempre que vayas a decir algún comentario, trata de pensarlo para que no lastimes a nadie. Te llega la oportunidad que esperabas en cuestiones de trabajo. Te cambias de casa o decides irte a vivir con tu pareja. Te llega visita y sabrás de un embarazo familiar. Ya no tengas miedo al qué dirán, tú eres original. Vete despacio en las relaciones sentimentales. Cuídate de dolores de estómago o garganta. El amuleto para los Capricornio es una piedra de agua marina y un cuarzo morado dentro de una bolsita roja. Guárdalo en la cartera que eso te ayudará a protegerte de las malas energías. Tus números de la suerte son 14, 56 y 08.

ACUARIO

Semana de mucho trabajo atrasado. Te pones al corriente con los pagos de tu tarjeta. Recuerda que necesitas ahorrar para tu futuro. Te busca un amigo para proponerte un negocio de comunicación o publicidad que te ayudará a estar mejor económicamente. Eres muy bueno para los idiomas o las relaciones públicas, trata de buscar un curso. En el amor seguirás conociendo personas afines pero nada de compromiso formal, sólo aventuras pasajeras. Te compras ropa o cambias una que no te queda. Arreglas papeles del seguro social o póliza de tu carro. Habrá juntas en tu trabajo para ajuste de personal. Te llega un regalo que no esperabas. Los Acuario que están casados tendrán el nacimiento de su bebé o embarazo en puerta. El amuleto para los Acuario es usar un dije del ángel de la guarda colgado en una cadena de oro, eso te ayudará a protegerte de las malas energías. Tus números de la suerte son 34, 76 y 10.

PISCIS

Semana de entrar a tu mejor época y más porque tu signo está de festejo y en esta semana te celebran los amigos del trabajo y familia. Recuerda amigo de Piscis que eres muy carismático y siempre vas a tener a muchas personas que te quieren a tu alrededor pero debes aprender a definir bien quién es un amigo y quién no. Te llega un dinero extra o un bono de productividad. Te busca un amor del pasado para felicitarte. Eres muy fuerte y eso hace que a todos los problemas les tengas solución. Te cambias de casa o buscas una para comprar. Compras boletos de avión para irte de vacaciones. Te llegan regalos inesperados. Resuelves un problema legal. Recuerda que el amor siempre llega, entonces ya no lo busques tanto, déjalo que fluya. Tu amuleto es un dije en forma de pescado de oro. Tus números de la suerte son 24, 51 y 07.