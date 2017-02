Lo que inició con un video, ahora es un grupo social en pro del mejor amigo del hombre

Beatriz Hernández utiliza su perfil en Facebook para mostrar cómo apoya a los perros de la calle. Sin embargo, ha recibido tantos mensajes de apoyo y solicitudes de amistad que decidió abrir un grupo para apoyar a los animales en riesgo.

¿Cómo surge la inquietud?

Ya llevo tiempo rescatando perritos. En Jutiapa tengo al menos 12 perros que los han recibido en un refugio. En mi casa tengo aproximadamente 10 y conforme voy encontrando otros lugares temporales, voy ayudando.

¿Cómo se financia?

Siempre publico lo que necesito para solicitar ayuda y cubrir los gastos. Gracias a Dios me van ayudando para comprar concentrado o cubrir gastos de medicina. Tengo dos perritos que son inválidos y necesitan medicina. Además para la limpieza, utensilios, bolsas, esterilizaciones, entre otros. A veces esterilizo perros que lamentablemente regresan a la calle porque no tengo espacio.

¿Realiza jornadas de adopción?

Yo no soy una ONG, soy independiente. Al momento de una adopción, pido una copia del recibo de luz del adoptante o de donde estará el perro, copia de DPI y deben llenar el formulario y firmarlo. En el formulario hay varias consignas como que el perro no debe ser abandonado ni maltratado, debe tener sus raciones de comida, etc.

¿Ha tenido acercamientos con instituciones de animales?

Sí. “Corazones jutiapanecos” son los que me han ayudado. Tuve una crisis en mi casa porque habían muchos perros y ellos me ayudaron. Ahora yo les mando efectivo para comida e insumos.

¿Cuál es su meta?

Mi idea es hacer un refugio y contratar personas que cuiden de los animales, de ser posible que se promuevan las esterilizaciones, y la prohibición para el maltrato y la venta de animales. Pero se necesitan permisos y otros trámites.

Puedes unirte al grupo “Beatriz Hernández rescatando perritos de Guatemala” en este enlace