Casas de duroport, ¿Te atreves?

Imagínate lo bien que suena que no tengas que pasar meses lidiando con ruido y albañiles para construir una casa.

Japón ya tiene varios años de ofrecer las casas tipo domo de poliestireno expandido, lo que conocemos en Guatemala como duroport. Casas que se construyen en 7 días, de acuerdo con lo que dicen sus creadores.

Ventajas

El duroport no se pudre, no se enmohece, es resistente a la humedad, no es atractivo para las termitas. La casa tipo domo es antisísmica y resiste vientos fuertes, aseguran.

Este tipo de construcciones es bastante versátil y puede tener varios diseños y usos ya que se puede adaptar a residencias, restaurantes, hoteles, escuelas, etc.

Otra de las ventajas de estas casas tipo domo de duroport es que son contra incendios. Estas edificaciones han sido aprobadas para usarse como alternativa de construcción por el Ministerio de Tierra y Transporte del gobierno de Japón.

El duroport o poliestireno expandido es una material libre de formaldehído y brinda una excelente circulación de aire, también ofrece altas propiedades de aislamiento térmico.

Míralo tú mismo

Como se observa en el video, el montaje es bastante rápido ya que son pieza prefabricadas que pesan solamente 80 kilogramos y puede hacerlo un grupo de tres o cuatro personas.

Dado que el material principal de estas casas es el duroport, que esta hecho con carbonoso e hidrógenos, es sumamente limpio y una construcción de este tipo no produce residuos, ni implica deforestación alguna siendo bastante amigable con el ambiente.

Un kit básico de una casa tipo domo puede rondar los 30 mil dólares.