Ocho mujeres guatemaltecas se presentan con poca ropa para enviar un fuerte mensaje

A todas las mujeres nos pasa que vemos algo de una tienda de ropa y a veces no podemos llevarlo con nosotros.

¿La razón?

No todas somos iguales, y en ocasiones los estándares de ropa no encajan con nuestro físico.

A esto, le añadimos las malas experiencias amorosas que hemos vivido.

Una experiencia difícil motivó Deybel Dubón a crear “All Sizes Project”.

“Salí de una mala relación y le platiqué a Jennifer de que era necesario un espacio donde pudiéramos hablar de esos temas y de situaciones que no solo pasé yo”, señaló Deybel.

Así fue como se animó a platicar con Vera Rodas, Silvia Lazebra, Luisa Velásquez, Sofía Hernández, Jennifer Reyes, Edna Coyoy y Tuty James.

Las experiencias de cada una y el deseo de empoderar a la mujer fue lo que le dio vida al proyecto, que juntas han llevado de la mano.

¿De qué trata?

La baja autoestima no es el único problema que tenemos en esta sociedad, pero sí es uno que debemos atacar dede la raíz para alcanzar metas más allá de lo que hoy nos podemos plantear.

“Buscamos mujeres diferentes y seguras de sí mismas, a quienes queremos apoyar en cualquier situación que atraviese”, aseveró Dubón.

Esto ha nacido para reunir a mujeres diferentes, en todo sentido: intereses, aspiraciones, altura, peso, talla, color, cabello, pero con algo en común: tener confianza en sí mismas.

“AllSizes Project es un espacio seguro que cree en tu individualidad, celebra tu cuerpo, tu tez, tu cabello, tu talla, color, ideales, tu profesión, tus habilidades, tus diferencias y tus dificultades”, afirman las mujeres.

Por medio de las redes sociales, estas ocho chicas han presentado su historia, con el objetivo de que otras mujeres se sientan identificadas.

“Las personas nos han escrito para contar sus experiencias, a cada una nos han agradecido por animarnos ha hablar de las cosas tristes que nos han pasado”, dice Deybel.

































¿Por qué “AllSizes”?

Estas guatemaltecas quieren romper con los estereotipos de belleza que están arraigados en nuestra sociedad.

No encontrar la talla correcta de ropa, por ser muy alta o bajita, gordita o delgada, con mucho busto o poco, son algunos de los inconvenientes que muchas mujeres pasan.

“Todas pasamos por situaciones similares todos los días cuando sacamos algo del clóset, al final no te fuiste de la tienda con lo que querías porque no te quedaba. “Queremos tratar de demostrar la diversidad que hay en tallas, color, tamaños profesiones e intereses”.

Julio Tercero

¿Por qué lucir su belleza en lencería?

El proyecto busca tener mujeres que se inspiren a ser ellas mismas.

“El objetivo de posar en ropa interior era que nos pudiéramos abrazar sin sentir envidia. Mostar que me siento bien con mi cuerpo y respeto tú cuerpo. Es abrazar mi cuerpo y el de las demás si que me juzgues ni que yo te juzgue.”.

Las experiencias

Vera Rodas

“A las mujeres nos enemistan desde chiquitas, por eso no vemos en la mujer a una amiga, sino en nuestra competencia. Hacer esto fue bien bonito porque las veo a ellas, que tienen sus problemas, y estamos acá para salir adelante juntas”.

Poder trasmitirle eso a las personas es bonito, y recibir mensajes de ‘qué bonito lo que escribiste’, ‘me ayudó mucho leer lo que te pasó’ o ‘yo pasé por lo mismo’ es inexplicable”

“Tal vez no podemos arreglarle la vida a los demás, pero podemos apoyarlas en el camino”.

Silvia Lazebra

“Es súper bonito conmover a un ser humano, y que te digan: ‘yo también estuve llorando en ese vestidor’. La belleza es libre, no está definida. Las mujeres somos arte y por eso es difícil encuadrar en un 90-60-90”.

“Es agradable ver a otros ser humano y no deshumanizarlo. Todos criticamos, pero lo dañino está decirlo en la cara con el objetivo de lastimarlo. Si, somos diferentes, pero la diversidad es lo más bonito”.

Foto: Julio Tercero Luisa Velásquez

“La experiencia ha sido hermosa. Estudié ingeniera y moverme en ese medio donde prevalece el machismo ha sido difícil. Por eso, ‘All Sizes’ me ha abierto otra perspectiva. Este proyecto busca también educar la mentalidad del hombre, ya que ellos son a veces los primeros en herir”.

Foto: Julio Tercero Sofía Hernández

“Participar en el proyecto no fue fácil, porque era exponerme y mostrarme tal y como soy. La invitación significó visibilizar a las chicas “plus sizes” de Guatemala . Mi idea de unirme es desligar la idea de que una mujer llenita no es sinónimo de fea. Las mujeres de talla grande hemos sido invisibles y guardadas a la sombra de la delgada y bonita. Hoy queremos romper eso.

“Somos lindas, y tenemos derecho a sentirnos así. Aún con nuestras imperfecciones podemos ser hermosas”.

Foto: Julio Tercero Jennifer Reyes

“Me siento bien conmigo misma, y no me gusta que las personas vengan a decirte lo contrario, que debes bajar de peso o usar esta ropa. Qué te de igual lo demás. Quiero dar el ejemplo de que no te tiene que importar lo demás”.

“Me di cuenta la importancia que tiene de decir, si yo puedo , tú también puedes. Una vez se sientan cómodas consigo mismas.

Foto: Julio Tercero

¿Cómo piensan romper los estereotipos y convertirse en un proyecto fuerte en el país?

“El proyecto va más allá de una talla, primero queremos atacar los problemas de autoestima, porque si tu tienes problemas de autoconfianza no me vas a creer que puedes lograr lo que deseas”, señaló Dubón.

“Primera mostramos nuestro cuerpo para romper con los estándares de belleza, luego contamos las historias para demostrar que somos vulnerables, luego vienen charlas dedicados a la mujer que ha sufrido de violencia”