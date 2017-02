Datos curiosos del día de San Valentín

Las canciones más románticas

Las canciones que más se dedican los enamorados por estas fechas son: “The Way You Look Tonight”, “My Heart Will Go On” de Celine Dion y “I Don’t Wanna Miss A Thing” de Aerosmith.

Lo regalos más populares

En primer lugar encontramos que las parejas prefieren hacer cenas románticas, dar flores y por último osos de peluche. Y a pesar de que a más del 30% no le gusta festejar, lo harán porque a su pareja sí le gusta

Los que no festejan

Los judíos no festejan 14 de febrero, porque dicen que el amor no debería de celebrarse una vez al año sino todos los días. Además, señalan que no debería discriminar a nadie. Amar a todos, pero sobre todo a uno mismo.

Cupido

Cupido es una de la representaciones más famosas del día de San Valentín. De acuerdo con la mitología romana, Cupido es hijo de Venus la diosa del amor, la belleza y la fertilidad, y de Marte, el dios de la guerra. Su equivalente en la mitología griega es Eros.

Bombones

Richard Cadbury produjo la primera caja de bombones para el Día de San Valentín a finales de 1800.

Flores

El 73 por ciento de las personas que compran flores para el Día de San Valentín son hombres, mientras que solo el 27 por ciento son mujeres.

Romeo y Julieta

Cada día de San Valentín, la ciudad italiana de Verona, donde vivían los amantes de Shakespeare, recibe cerca de 1.000 cartas dirigidas a Julieta.

Embarazos

El mes de marzo es cuando más test de embarazos se venden, por lo que se deduce que en febrero, posiblemente en el mes de San Valentín es cuando más parejas tienen relaciones sexuales

Condones

Según informes de empresas de preservativos, las ventas durante San Valentín aumentan del 20 al 30 por ciento.