¿El amor robótico y virtual? Una mirada al Día del cariño del futuro

Con los desarrollos tecnológicos que buscan mejorar nuestras vidas hay una gran oportunidad de que los nuevos dispositivos y aplicaciones empiecen a influir en las relaciones entre humanos. Y no solo cuando se habla de contacto sexual.

Ya tenemos algunas relaciones asexuadas entre humanoides. Los cyborgs para el cuidado y la compañía, por ejemplo, ya son aceptados en nuestras vidas y la gente se relaciona socialmente con ellos. Los expertos predicen que en el futuro estaremos más y más conectados a las máquinas.

“La gente va a conversar con las aplicaciones de sus teléfonos y en algunos casos podrían olvidarse de que están hablando con una máquina, no con una persona”, le dijo a Publinews Internacional Martin Ford, futurista especializado en el impacto de la inteligencia artificial y la robótica en nuestra sociedad, y autor de “Rise Of The Robots: Technology”.