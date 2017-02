Señalan el mejor lugar de Guatemala que debes tener en tu "Bucket List"

Centroamérica es una de las zonas con mayor diversidad biológica del mundo.

Primero, por la cantidad de paisajes que podemos encontrar, y segundo, por la gran variedad de flora y fauna que habita está área.

Entre los afortunados países que conforman América Central, Guatemala puede ser uno de los más atractivos para el turista.

Gracias a sus excepcionales paisajes, tanto los naturales como los arqueológicos y coloniales, el país resulta sumamente agradable para sus visitantes.

GUATEMALA, entre los mejores

Varios sitios web, encuestas, entrevistas y sondeos, han colocado al país como uno de los mejores destinos turísticos.

Ahora, la revista Cosmopolitan lo coloca en su lista como uno de los 50 lugares que debes visitar antes de morir.

“50 Places Every Twentysomething Should Have on Her Travel Bucket List” invita a conocer más del “Lago Atitlán”.

La publicación sitúa a ese bello lugar en primer lugar, por encima de Argentina, México, Dinamarca, California, Nueva York, entre otros.

Maravillas globales

El hospedaje… Casa Polopó

En el reportaje que realizó la revista, recomienda a sus lectores hospedarse en Casa Palopó.ç

Un hotel boutique en el que se conjuga el confort con lo natural, ofreciéndote una estadía de cinco estrellas.

Visitar Guatemala nunca será una mala decisión, más cuando tenemos desde playas paradisíacas hasta las más bellas ruinas precolombinas.