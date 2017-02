Marco Pappa y Francesca Kennedy son nombrados "Héroes de la educación"

La Fundación Sergio Paiz Andrade (Funsepa) presentó oficialmente a los dos guatemaltecos que serán la nueva generación de “Héroes de la educación“.

Esta es la cuarta generación de embajadores, quienes cumplen con una genda por año. Su misión es dar a conocer la forma en que la educación de Guatemala puede mejorar por medio de la tecnología.

Este año, se eligió al futbolista Marco Pappa y a la diseñadora Francesca Kennedy. Ellos fueron seleccionados por su lucha para alcanzar sus metas fuera del país y ser una inspiración para los demás.

Los nuevos "Héroes de la Educación" de @FunSEPA son: Francesca Kennedy de @IxStyle y Marco Pappa, futbolista guatemalteco #HDE pic.twitter.com/xMBv2jqcZL — Publinews Plus (@Plus_PN) February 8, 2017

Funsepa

Es una institución sin fines de lucro que busca mejorar la educación del país por medio de tecnología. Luchan por llevar laboratorios con tecnología y capacitar a los docentes en el uso de la misma.

El programa “Héroes de la educación” nació hace 4 años con líderes influyentes quienes apoyaron con su voz, trayectoria y labor. Entre ellos se encuentran Piva, Ana Lucía Mazariegos, Alida Boer, Tiziana Billy, Karla Ruiz, Stephanie Zelaya, Alan Tenenbaum y otros.

Marco Pappa

¿Qué significa para ti ser elegido como Héroe de la educación?

Es un privilegio que la Fundación me haya tomado en cuenta. Sé que hay mucha responsabilidad con el tema y es parte de asumir el cargo. Hay mucho para poder ayudar y aportar al país. Siempre tuve la intención de ayudar a Guatemala, no solo con el deporte sino fuera de las canchas.

Estuve 10 años en el extranjero y ahora que estoy de vuelta en mi país quiero ayudar. Es lo más lindo de esta responsabilidad y que mejor que hacerlo de la mano de Funsepa. Yo estoy en toda la disposición de apoyar.

En tu opinión, ¿qué importancia tienen la educación y el deporte?

Creo que van de la mano. Recuerdo que desde niño quise ser futbolista y mi papá nunca me dejó abandonar mis estudios. Al final es importante porque la carrera deportiva puede ser corta y los estudios te van a servir para el resto de la vida.

Si todo va de la mano, camina bien y puedes tener un futuro prometedor en lo que sea que te propongas.

Francesca Kennedy

¿Cómo te sientes de ser elegida por Funsepa?

Es uno de los honores más grandes de mi vida. He logrado muchas cosas en el ámbito profesional y nada me hace más feliz que poder ayudar a Guatemala y las futuras generaciones. En los últimos años con mi empresa (I.X Style) hemos llevado agua pura a comunidades del Lago Atitlán y me pude dar cuenta que la educación es un tema que se necesita abordar con urgencia.

Es importante para mi ser parte de Funsepa e impulsar a estos niños por medio de la educación para que alcancen sus sueños.

Trabajas con temas como moda, ¿qué importancia tiene la educación para ti?

Sé que la forma de avanzar como país es hacerlo por medio de la educación y la tecnología. Quiero que nuestros niños sepan que viven en el país más hermoso del planeta y contamos con un talento enorme.

Tenemos la capacidad de crecer y desarrollarnos como país al alcance de nuestras manos. Lo que necesitamos son las herramientas, la educación es la más importante de ellas.