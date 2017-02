¡El regalo perfecto! Así celebra Fetiche el mes del amor y la amistad

Del 1 al 14 de febrero, por la compra de cualquier fragancia, te llevas la segunda a mitad de precio*. *La de menor valor. Aplican restricciones. ¡Acércate más con Fetiche! #PerfumeriasFetiche #SoyFetiche #AcercateMas #DiaDelCariño #DuoPack #ValentinesDay #HappyValentines

A photo posted by DISFRÚTATE MÁS (@perfumeriasfetiche) on Feb 1, 2017 at 9:11am PST