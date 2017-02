¿En qué restaurantes puedes disfrutar de la promo "All You Can Eat"?

En Guatemala ya son varias las cadenas de restaurantes que manejan en sus menús la promoción de All You Can Eat. Esta opción te permite comer todo lo que deseas y pagar un precio determinado.

Restaurantes que se especializan en pizza, sushi y alitas de pollo, son algunos de los que manejan esa alternativa. Algo a tomar en cuenta si deseas ir a comer con familiares o amigos, solamente deberás de verificar los días y precios.

Lee también: ¿Te gustan los panqueques?

¿Qué opciones tienes?

A continuación encontrarás los nombres de restaurantes y días en la semana donde podrás ir por el All You Can Eat:

Pizza Hut: Es pizza de un ingrediente (jamón, queso o pepperoni, tú escoges el sabor). El precio es Q49.00 por persona. Horarios de 17:00 a 21:00 horas. Esta es una promoción que únicamente aplica para los restaurantes, no a domicilio. Tony Roma´s: Consiste en que puedes comer todas las “short ribs” que desees por Q99.00. Aplica solamente para una persona y dentro del restaurante. Hooters: Acá encontrarás la promoción de All You Can Eat de Wings y Curly Fries a Q99.00, toda una tradición en este restaurante. IHOP: Es el All You Can Eat de panqueques. Podrás acompañarlos con una porción de huevos y hash Brown. Aplicará hasta el 19 de febrero 2017. Pizza Grizzly: Solo aplica a pizzas de un ingrediente y en cualquiera de los restaurantes. Unagi Sushi: Acá podrás arrancar tu semana de la mejor forma por Q100.00 podrás disfrutar el All You Can Eat de Unagi Sushi en Plaza Santa Amelia. Aplica solamente para una persona y no incluye lo que quieras beber.

Días de ofertas

Lunes: IHop, Pizza Grizzly y Unagi Sushi

Martes: IHop, Pizza Hut, Hooters, Pizza Grizzly

Miércoles: IHop y Pizza Grizzly

Jueves: IHop, Pizza Hut y Tony Roma’s

Viernes: IHop y Pizza Grizzly

Sábado: Hooters

Lee también: Guatemala lanzará el primer Food Truck Hooters del mundo