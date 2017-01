Julio Bevione: “Una relación es tóxica cuando nos quita fuerzas”

El comunicador y autor argentino Julio Bevione, que radica en Nueva York, donde imparte sesiones mensuales y conferencias, y comparte sus ideas para ayudar a encontrar entendimiento y paz interior, se dedica a brindar herramientas sencillas para que las personas inicien un proceso de autoconocimiento y descubrimiento espiritual y así puedan llevar una vida más fácil, simple y abundante.

Bevione dará la conferencia “Relaciones que funcionan” mañana, a las 19 horas, en Solo Teatro, avenida de Las América, 7-20, de la zona 13. El precio de la entrada es Q350. Adquiérela en las tiendas De Museo.

Publinews habló con él acerca de las características de las relaciones tóxicas y de cómo podemos identificar si problemas, temas que el autor trata en su conferencia “Relaciones que funcionan”.

¿De qué se tratará tu conferencia “Relaciones que funcionan”?

Hablaremos y buscaremos entender por qué nos cuesta tanto sostener relaciones en paz y donde todos crezcamos. No hemos aprendido a relacionarnos y esta conferencia trae puntos concretos y lecciones claras, aplicables no solo a nuestra vida cotidiana sino además a todas las relaciones.

En definitiva, cuando no podemos estar en paz con alguien eso termina contaminando muchos espacios y otras relaciones. Así es que resolver con uno alivia a todos.

¿Cómo sabemos si una relación funciona?

Porque podemos disfrutarla. Si tenemos la tentación de escapar o pensar que si cambiamos de persona todo será mejor, estamos en una relación que aún no funciona.

¿Cómo podemos identificar si una relación es tóxica o negativa para nosotros?

Una relación es tóxica cuando nos quita las fuerzas, cuando nos pesa, cuando en lugar de elevarnos nos baja. Pero, y quizás este sea el secreto, no pasa por lo que el otro hace conmigo sino por lo que yo hago con el otro.

Es decir, la posibilidad de transformar esa relación y vivirla en paz esta de mi lado.Siempre está de mi lado. Esas herramientas con las que aprenderemos en “Relaciones que funcionan”.

¿Cómo podemos nosotros convertirnos en un mal compañero dentro de una relación?

Cuando espero más del otro de lo que quiero ofrecer. Generalmente, decimos que la culpa es del otro y esto implica que la solución también la tiene el otro. Y así voy perdiendo fuerzas. No se trata de que el otro sea mejor, sino de enfocarme en ser yo la mejor pareja para esa relación.

Cuando hago mi parte, incluso puedo reconocer con claridad que quiero quedarme o no en la relación. Y, si me voy, irme en paz. Exigir lo que no estoy dispuesto a dar me convierte en ese mal compañero.

Con toda tu experiencia como autor y conferencista, ¿cuál es el error más común que cometen las personas dentro de una relación?

Creer que la salvación está en otra persona. Escapamos del contacto con nosotros y terminamos negociando nuestra paz y nuestra felicidad. Animarnos a tener una relación sana con nosotros mismos abre el paso para que el amor fluya. Y con amor, todo se hace más fácil.

Algo que quisieras añadir.

Agradecerles por sumar a sus páginas estas ideas e invitarlos a compartir mi conferencia mañana. Estoy seguro de que nos veremos a nosotros y a los demás desde un nuevo lugar, en paz, con confianza. Todos merecemos vivir las relaciones en otro nivel. El dolor está pasado de moda.