Mhoni Vidente: los horóscopos para este fin de semana

ARIES

Viernes de mucho trabajo y ajustes en tus actividades laborales, ten apertura ante estas acciones. Recibes un dinero extra por una venta. Trata de pagar deudas y tener una economía estable. Recuerda que tu signo es muy gastador y le gusta verse bien, procura controlarte. Este fin de semana te pondrás al día con asuntos personales que tienes para este 2017. Te busca un amor del pasado para volver, trata de hablar pero no regreses, es mejor cerrar círculos. Te invitan a una fiesta de último momento. Ten cuidado con tus amigos, trata de no platicarles tus asuntos personales, son muy chismosos. Llegan amigos a tu casa el domingo o haces una carne asada. Piensas en hacerte una cirugía plástica, trata de hacértela porque cualquier cirugía en el mes de febrero será buena para ti. Números de la suerte: 21, 33 y 06, espera con ellos un golpe de suerte, sé paciente. No te dejes llevar por impulsos y menos de dinero. Todo a su debido tiempo y una cosa a la vez.

TAURO

Este fin de semana, seguramente, vas a estar con muchos problemas personales o amorosos. Trata de dejar a un lado los celos y conversar más con tu pareja para establecer una buena relación. Viernes de juntas de último momento con tus jefes o cambio de puestos administrativos en tu área. Trata de ir a visitar a tus padres y no alejarte tanto de tu familia, recuerda que tú eres el pilar y fomentas la unión. Recibes un dinero extra por lotería o juegos de azar con los números 09 y 77. Trata de poner tu día de nacimiento antes de los números para personalizar tu suerte. Para los solteros será un sábado para conocer personas nuevas y muy afines a tu vida, aprovecha esta oportunidad. Sigue con el ejercicio. Te invitan a ir de viaje o a un campamento. Recuerda que tu signo siempre necesita de la naturaleza para sentirse bien.

GÉMINIS

Viernes mágico para tu signo y más porque tu número de la suerte es el 27. Este viernes te recomiendo ponerte ropa clara y mucho perfume para que las energías positivas estén más fuertes. Recuerda que eres muy carismático y ser el gemelo del Zodiaco te hace ser más amoroso o infiel, entonces trata de resolver esa situación o no tengas pareja estable para que puedas salir libremente. Terminas tu curso y empiezas otro el sábado. Sales de viaje pero va a ser muy cercano para visitar a familiares. El domingo tendrás una invitación a un cumpleaños o bautizo. A los casados se les presenta divorcio en puerta. Tendrás mucha suerte con el color azul y blanco y tus números para este fin de semana son 03, 22 y 27.

CÁNCER

Viernes para estar analizando si terminas con tu pareja o no. Recuerda que tu signo es muy sentimental y se hace presa de muchas desconfianzas, entonces trata de estar un poco más tranquilo y dejar de precipitarte en tus decisiones. El día 27 te vendrá una nueva propuesta de trabajo o te proponen emprender un negocio propio. Recuerda que este año tendrás una oportunidad de crecimiento mayor que el pasado. Sábado de fiesta y para estar limpiando tu casa y comprando muebles. Cuídate de dolores de garganta o huesos. Trata de no pelear con un familiar, recuerda que es mejor no opinar y estar al margen. Domingo de salir de compras o estar analizando un cambio en tu vida personal. Tus números de la suerte son 23, 10 y 87.

LEO

Viernes de muchas energías cruzadas en tu entorno. Recuerda que tu signo se hace presa muy rápido de las envidias y malas energías, así que trata este viernes 27 de prender una veladora blanca y ponerte una cadena de plata para evocar protección. Vas con un psicólogo o a una terapia los sábados, lo cual te va a servir para estar más tranquilo y analizar bien tu vida. Te buscan para una fiesta este sábado, trata de no tomar tanto para que después no te sientas mal. Domingo de llegada de familiares a tu casa o sabrás de un embarazo familiar. En el amor, a los Leo que están solteros les llegarán muchas aventuras sin compromiso y apasionadas. Cuida tu coche o trata de manejar más tranquilo. Tus números de la suerte son 21, 30 y 98.

VIRGO

El día 27 de enero va a ser muy especial para tu signo. Recuerda que este es tu año y todo los días que terminen en siete serán de abundancia y sorpresas agradables, por eso te recomiendo prender una vela de color rojo y usar zapatos nuevos o estrenar una prenda de vestir para que tu energía positiva esté más fuerte. Te llega un dinero extra por tu trabajo. Te buscan amigos de otro país o cuidad para invitarte de viaje. Tendrás algunos problemas con tu pareja si estás casado. Recuerda que tu signo es muy acelerado y eso lo lleva a tomar decisiones de las que después se arrepiente. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 00, 32 y 97. Tu color, el amarillo o gris claro.

LIBRA

Viernes para estar muy enamorado o convivir más con tu pareja. Recuerda amigo de Libra que este 2017 va a ser de unión matrimonial, así que sigue con esa energía bonita de amor y proyéctala en tu entorno. Te buscan para otro trabajo o te dan un dinero extra. Recibes una compensación salarial. Te busca un familiar para invitarte a una boda. Sales de viaje pero va a ser muy cerca de tu casa. Decides comprar otro celular o cambiar tu plan. Recuerda que tendrás que superar todos los complejos o traumas de tu pasado para crecer profesionalmente. Tus números de la suerte son 23, 40 y 91.

ESCORPIÓN

Fin de semana para reinventarse y dar comienzo a lo mejor de este 2017. Recuerda que tu signo siempre necesita nuevos retos para seguir, así que estás a tiempo de hacer cambios en todo lo relacionado con tu progreso personal. Este viernes 27 de enero es un día de cerrar círculos con amores o amistades del pasado. Recuerda que es mejor quedar en paz y así progresar. Festejas este sábado a un familiar. Domingo de estar revisando papelería de la escuela o entrar a un curso de metafísica. Te busca un amor del pasado para aclarar problemas. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 03, 27 y 81. Recuerda no confiar en las propuestas de trabajo antes de analizarlas. Yo sé que a veces te cansa estar casado o con pareja y es porque tu signo es muy libre y siempre quiere estar en constante movimiento. Trata de darte tiempo para ti, cuídate de dolores de estómago.

SAGITARIO

Este 27 de enero vendrá a tu signo un cambio radical para tu vida. Decides dejar tu trabajo o buscar uno mejor. Recuerda amigo de sagitario que estás en tu año de progreso económico, así que no lo pienses tanto y hazlo. Recibes una noticia familiar que te va a dejar muy pensativo o vas a tratar de darle apoyo emocional a esa persona. Mandas a arreglar tu carro o pagas tus mensualidades. Para los que están casados, tendrán la sorpresa de un embarazo. Recuerda que febrero va a ser muy bueno para tu signo en todo lo relacionado con los negocios o cierre de contratos. Te compras ropa o zapatos para una boda. Sábado de fiesta o para estar muy alegre. Trata de no tomar mucho alcohol o dejar los vicios. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 20, 06 y 44. Tu color, el azul fuerte.

CAPRICORNIO

Este 27 de enero va a estar lleno de buenas noticias de trabajo o contratación en una empresa internacional. Sólo cuídate de problemas legales o trata de pagar deudas del pasado. Recibes un reconocimiento económico en este día. Ten cuidado con discusiones con tu pareja y sólo ten calma. Estarás con trámites para salir de viaje o estarás comprando un boleto de avión. Eres muy carismático y eso hace que cualquiera se enamore de ti, pero trata de no ser infiel. Domingo para estar en un bautizo o cumpleaños familiar. En este mes de febrero vendrán grandes cambios en toda tu vida, así que prepárate a vivirlo intensamente. Tendrás un golpe de suerte el día domingo con los números 18, 07 y 66. Trata de poner tu día de nacimiento antes de los números para que personalices tu suerte.

ACUARIO

Este 27 de enero es un día de festejos. Tu signo siempre que cumple años se renueva. Son tiempos de cambio y aprendizaje, justo para dejar a las personas que te hacen daño. Recibes un regalo que no esperabas. Viernes para estar con mucho trabajo o tener cierre de mes. Recuerda amigo de Acuario que tienes que administrar más tu tiempo. Te busca un amor y va a ser para volver, trata de darte una nueva oportunidad. Arreglas tu casa o compras muebles. Extrañas mucho a las personas que ya no están contigo, trata de recordar lo bonito. Te invitan a salir de viaje cerca de tu casa. Actualizas tu seguro de carro. Ten cuidado con el alcohol porque vas a tener muchas fiestas este fin de semana. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 01 y 34. Tus colores, el rojo y blanco. Te busca un amigo de Aries o Libra para hablar de negocios.

PISCIS

Viernes 27, día de suerte para tu signo Piscis y más en lo relacionado con ventas o cierres de contratos. Trata de vestirte ese día de colores fuertes para que la buena energía esté en tu entorno. Recuerda que debes cuidar tu dinero y tratar de no gastar en productos que no necesitas. Te busca un amor nuevo del signo de Cáncer o Libra que va a ser muy compatible contigo. Eres muy intenso y tu temperamento te hace tener problemas en tu trabajo, trata de controlarte siempre. Cuídate de dolores de huesos o cadera. Eres muy bueno para el diseño, trata de tomar un curso. Sábado de fiesta o salir con los amigos. Te compras ropa. Decides vender tu carro o cambiarlo por uno nuevo. Cuida tus palabras, trata de no ofender. Domingo para salir con tu familia. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 22 y 71.