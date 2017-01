Famosa YouTuber ofrece "sex tape" a cambio de suscriptores

Lena Nejersian busca a toda costa llegar al millón de suscriptores en YouTube y para ellos ha empleado un método que de seguro le dará resultados.

La joven de 22 años prometió compartir videos sexuales para sus fans si logra llegar a la meta, y lo anunció por medio de la plataforma.

“Tengo un anuncio para todos ustedes, quizás hayan o no escuchado que publicaré una cinta sexual si llegó al millón de suscriptores. He tenido aproximaciones al porno en muchas ocasiones el último año, pero no es algo en lo que haya estado interesada”, dice la YouTuber.