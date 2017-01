"Rescate 1730" te saca de aprietos cuando llega el hambre o las visitas

Domino’s ha lanzado una campaña con la que podrás salir de apuros. “Rescate 1730” es la nueva propuesta de la marca para ayudar a los guatemaltecos.

“Nace para sacarte de aprietos y salvarte del hambre, para auxiliarte cuando el estómago está vacío o llegan visitas sorpresas y no hay comida en la casa”, Claudia Maldonado, gerente de la marca.

Llama al número del rescate del hambre: 1730 de @dominosgt. Pide combos para 1, 2-3 o 4-6 personas. pic.twitter.com/TJ5a5QGqTc — Publinews Plus (@Plus_PN) January 20, 2017

El hambre llega de manera inesperada y muchas veces la refrigeradora está vacía o no hay ganas de cocinar. Llega tu pareja y no saben qué comer o simplemente tocan a tu puerta visitas sorpresa y no tienes nada para ofrecerles.

La marca ha pensado en estas situaciones y por eso ofrece a un equipo de “rescatistas” para que entregue a domicilio cualquier combo que elijas.

Combos del rescate

Personales: pizzas personales de tu especialidad favorita o un Don Calzzone acompañados de una Coca-Cola.

En pareja: una pizza mediana es ideal para compartir acompañada de un doble litro de Coca-Cola desde Q95.00.

Para grupos: pizzas grandes desde Q110.00 con un doble litro de Coca-Cola.