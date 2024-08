Mhoni Vidente: los horóscopos de esta semana

ARIES

Semana de sentirte en la mejor etapa de tu vida y de darse realizaciones de proyectos para 2017. Este año tendrás la oportunidad de consolidarte como los mejores líderes o empresarios. Tendrás todas las buenas energías para empezar de nuevo y crecer profesionalmente. Esta semana te invitan a salir de viaje por cuestiones de trabajo o paseo con tu pareja. Recibes varias sorpresas de regalos y un compromiso firme amoroso. Cuidado con tu dinero, trata de no enseñarlo tanto o ser más discreto. En cuestiones de salud trata de relajarte, evita presiones. Los solteros tendrán la oportunidad de renacer otra vez con amores del signo de Leo o Virgo. Tus mejores días van a ser 17 y 19, en ellos tendrás la oportunidad de tener juntas de negocios o trabajos nuevos que te ayudarán a salir adelante. Eres el mejor conquistador pero trata de no andar con dos a la vez. Tu color, el rojo y dorado. Tus números: 21 y 19. Ahorra para irte de vacaciones en tu cumpleaños.



TAURO

Semana de andar con mucha prisa por salir adelante o realizarte en cuestiones de trabajo, a tu signo lo domina la fuerza interior. Esta semana te vienen dos golpes de suerte en cuestiones de negocios o proyectos de trabajo nuevo, con personas muy importantes. Trata de no platicar tus planes para que no te los salen. Eres un encanto de persona y muy conquistador, tendrás la oportunidad de conocer personas muy afines y hablar de enamorarse. Los que tienen pareja tendrán la oportunidad de sentirse muy enamorados y completos en una relación seria. Tramitas un crédito de casa o carro que sí se te va a dar. Embarazo en este mes a los que están casados. Por fin terminas una relación de amistad o de amantes con una persona muy negativa. Tus mejores días serán 16 y 20, tendrás la oportunidad de tener más ingresos u oportunidad de cambiar tu carro por uno nuevo. Ya no prestes dinero . Números de la suerte son 03, 19 y 90; tu color, el rojo.

GÉMINIS

Semana de mucha fuerza interior para salir de todos los problemas de pareja o trabajo. Este mes será fundamental en tu relación amorosa para saber si te quedas o te vas, sólo trata de meditar muy bien o ir con un especialista para que te guíe en tu vida sentimental. Trata de arreglar papeles de créditos o paga deudas rezagadas. Te invitan a dar clases o trabajar en gobierno. Será una semana de muchas fiestas o de salir mucho con los amigos. Cuidado con las infecciones sexuales o de piel, sé más desconfiado de con quién estás en la cama. Esta semana tendrás un golpe de suerte en cuestiones de juegos de azar con los números 77 y 61. Te invitan a salir de viaje y será tu pareja o familiares. Tus mejores días van a ser 17 y 19, en ellos tendrás la oportunidad de progresar en cuestiones de negocios o trabajos nuevos. Ten cuidado con los nervios o trata de rezar más para mantener la paz en tu alma. Te pagan una deuda. Tu color, el amarillo. No te metas en problemas ajenos.

CÁNCER

Semana con mucho ánimo y buena energía positiva, podrás cerrar los negocios que tienes en planes o por fin te hablan del trabajo al que aplicaste para estar mejor en cuestiones de ingresos. Ten cuidado con los accidentes de carro o en las calles, trata de ser más precavido. Tendrás un golpe de suerte que te cambiará la vida en esta semana, será muy bueno en cuestiones económicas. Tramitas tus papeles para una beca. En el amor estarás un poco confundido, no sabrás con quién quedarte, si con un amor nuevo o alguien del pasado, tú sólo deja que tu corazón decida. Los casados tendrán la sorpresa de un embarazo. Los mejores regalos para tu signo son las cosas prácticas como el celular o una computadora. En el trabajo tus jefes tendrán varias juntas y hablarán de darte un ascenso o más responsabilidad. Tus mejores días en esta semana serán 16 y 20 en trámites de créditos o empezar negocios nuevos. Tu color, el azul. Compatibilidad: Sagitario y Acuario. Tu meta es intentar ya no ser tan gastón y tratar de ahorrar.



LEO

Semana de grandes oportunidades para tu signo y más porque podrás encontrar el amor. Tu compatibilidad será con los signos de Sagitario, Piscis y Géminis que hablarán de tener una relación muy fuerte contigo. Golpe de suerte en juegos de azar y otro en cerrar un contrato nuevo de trabajo que te va a ayudar a tener más ingresos. Te haces una operación estética en este mes y todo va a ir de lo mejor. Evita pelear tanto con tu familia o ser tan rencoroso, ese problema tiene tu signo, que es más bueno con sus amigos que con su familia. Cambias tu carro por uno nuevo. Ten cuidado con los robos o pérdidas, trata de no salir solo o siempre cambia las rutas de tus tareas diarias. Tus mejores días en esta semana son 17 y 20, en éstos tendrás mucha suerte en juegos de azar con los números 07 y 23. Ten cuidado, un amor fugaz hablará de causarte problemas con tu pareja actual o estarás envuelto en chismes. Cambias de cuenta de banco. Tu color, el rojo fuerte. Tu meta: ya no ser tan despilfarrador. Cuídate de los excesos de alcohol y desveladas.



VIRGO

Semana de transformación completa en tu vida, empiezas a ver lo de una compra de casa, trata de negociar con personas de confianza. Ten cuidado, hay una energía negativa muy fuerte a tu alrededor y es de un amor, trata de darte siempre tus baños de canela con manzanilla todos los martes para que se te corte esa brujería. Eres el mejor del zodiaco en cuestiones de ser muy servicial y de ayudar a los demás por eso te ganas a pulso todo el reconocimiento de tus superiores en el trabajo. En estos días te llegará un bono o una compensación económica. Tendrás dos golpes de suerte en esta semana que serán uno en cuestiones de trabajo nuevo y juegos de azar con los números 08 y 21. No olvides que el amor no se acaba, sólo se mueve de lugar y tú ya lo estás moviendo, por eso ya no te sientes tan a gusto con tu pareja actual, son días de tomar decisiones. Tus mejores días en esta semana son 16 y 19; tu color, el azul y negro. Embarazo en puerta a los Virgo solteros. Recibirás una gran sorpresa en este mes con regalos inesperados. Sí te dan la visa.



LIBRA

Semana de celebrar varios cumpleaños familiares y vas a estar involucrado para hacer el festejo. Recibirás un bono por tu desempeño laboral. Cuidado con los chismes o trata de no comentar nada en el trabajo, serán unos días de confusión o de energías revueltas. Eres el mejor amigo y siempre estás dispuesto a ayudar a los demás, eso hace que tengas un contacto más fuerte con lo espiritual. En el amor seguirás con tu pareja actual, aunque a veces sientes que no te comprende, tu signo es muy sentimental y toma las cosas muy a pecho, trata de ser más tranquilo. Recuerda que se vale pedir perdón. Tendrás un golpe de suerte en cuestiones de juegos de azar con los números 33 y 29; vendrá a ti una propuesta de un negocio nuevo. Preparas papeles de gobierno o Hacienda para hacer tus pagos anuales. Ya no dudes, trata de ser más seguro en todo lo que realices. Cuidado con la pasión con personas prohibidas que tu carácter es muy débil y siempre caes en amores que no son para ti. Tu color, el rojo. Pleitos con un hermano, evita discutir de más.



ESCORPIÓN

Semana de cambiar tu vida por completo y acabar con la monotonía, sobre todo en el trabajo. Recuerda que este 2017 va a ser tu año para realizarte profesionalmente o acabar tu carrera universitaria; no lo pienses tanto y hazlo. Tu signo es muy fuerte y a veces solo te saboteas y caes en una depresión sin razón, a darle más fuerza a esos cambios positivos. Eres el mejor en diálogos o relaciones públicas, trata de tomar un curso o diplomado en esa materia. Terminas de organizar tu papelería o CV, trata de tenerlo al orden porque te va a venir una oportunidad mejor de trabajo en el día 19 de enero, ese día tendrás un golpe de suerte. Ten cuidado con el amor o trata que no te lastimen tanto, siempre paso a paso en tus relaciones. Cambias el look o te pones a dieta. Vas con el dentista. Procura soltar lo que no es tuyo y dejarlo en libertad para que esas energías no obstruyan tu felicidad. Tus números de la suerte son 26 y 55. Recuerdas mucho a un amor del signo de Piscis o Aries, trata de hablarle y arreglar tu situación amorosa.

SAGITARIO

Semana de empezar tu rutina de trabajo y escuela, este 2017 va a ser muy bueno para tu signo, podrás terminar todo lo que tienes pensado en tu vida profesional. Si no te sientes a gusto en tu trabajo es mejor cambiarte, recuerda que a veces se gana perdiendo, en cuestiones de dinero te va llegar esta semana una liquidación o el pago de una deuda del pasado. Los sagitarios sueñan mucho y eso los lleva a tener éxito en la vida. Cuídate de dolores de garganta o infección en los oídos. Procura estudiar para abogado o relaciones internacionales. En tu casa de lo mejor, será una semana de energías positivas en tu familia. En el amor, a los solteros les llegará un amor verdadero del signo de Piscis o Aries que va a ser muy formal. Tu mejor día será el 17 de enero, a partir de ese día las energías positivas se cruzan en tu camino para ayudarte a progresar. Enséñate a decir que no y no hacer todos los favores que te pidan. Procura no criticar a los demás y aprende sólo a observar. Tus números son 02 y 33. Tu color: azul y rojo.

CAPRICORNIO

Semana de amarrar contratos para tu negocio, estos días serán muy buenos para ti y determinantes de cómo te va a ir todo el año, trata de poner buena actitud en todo lo que realices y prende una veladora blanca el día 17 para que la abundancia esté en tu vida. Trata de ser más tranquilo y no enojarte tanto, no guardes rencor. Trámites para comprar una casa. Decides poner otro negocio con un familiar o amigos que será de ropa o comida. Cuídate de las brujerías o malas energías que te están rodeando últimamente, sobre todo de un amor despechado. Te recomiendo darte baños de agua bendita con manzana roja por tres días para detener esa mala energía. Tus números de la suerte son 09 y 11. Tu color: verde y blanco. Tu día de la suerte va a ser el 19, de allí para adelante las energías positivas se cruzan para bien. En tu cumpleaños trata de estrenar zapatos o ropa.



ACUARIO

Semana de sentirte de lo mejor, tu energía se renueva cada vez que cumples años y este 2017 no es la excepción. Tendrás mejores oportunidades de trabajo o de hacer negocios productivos en estos días que serán muy afortunados para ti. Tus mejores días de la semana son 16 y 20, tendrás el doble de suerte en cuestiones de dinero o más abundancia, pero debes de tener cuidado con las pérdidas o robos porque tu signo siempre atrae las energías de las envidias o malos deseos. Eres un buen deportista o siempre estás en condición atlética y eso te ayuda a atraer el amor y más en este mes que se te dará por fin el amor verdadero o sincero de alguien del signo de Virgo o Libra. Te buscará un amor del pasado, ten cuidado con esos amores porque hablan de coraje o despechos. Tus números de la suerte este mes en que tendrás un golpe de suerte en la lotería son 17 y 29; tu color, el azul. Tu meta: salir adelante de cualquier problema personal.

PISCIS

Semana de sentirte en plena renovación personal y darte cuenta que es tiempo de madurar y formar un patrimonio para tu futuro. Tu meta en esta semana será no ser tan rencoroso y empezar a perdonar para que no te cargues de energías negativas. Eres el signo consentido de Dios y eso te va a ayudar a salir adelante más rápido y siempre. Tu signo tendrá la oportunidad de tener revelaciones divinas o mucha ayuda de tu ángel de la guarda, sólo pide y se te dará. Cuidado con los pagos atrasados de tu casa o renta. Esta semana tendrás la oportunidad de tener un golpe de suerte en cuestiones de trabajo, es decir, un mejor puesto o te suben el sueldo. En el amor seguirás con tu pareja de Cáncer o Capricornio que hablarán de vivir juntos o casarse. Tú color, el blanco. Los que están casados serán padres próximamente. La mejor manera de controlar tu carácter es salir a caminar o meditar y eso te va a ayudar a que los pensamientos negativos se vayan de tu vida.

