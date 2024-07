Mhoni Vidente y las predicciones para este fin de semana que no te puedes perder

Aries

Mes lleno de logros personales y por fin sientes que estás avanzando en todo lo que necesitas para tu bienestar. Será un septiembre de lo mejor en todos los sentidos. Te ofrecen contratos nuevos y bien pagados. Este mes todos te buscarán para fiestas o eventos; te vendrán muchos viajes. Debes cuidarte de todos los excesos y vicios.

PUBLICIDAD

En el amor, siempre hablas de estar enamorado a primera vista. Aries vive de las ilusiones y a veces idealiza a las parejas, trata de no ser tan intenso. Cuidado con los accidentes en auto, te encanta la velocidad y lo relacionado a deportes extremos. En lo económico les va a ir muy bien, tendrán dos golpes de suerte, en juegos de azar y contratos de trabajo.

Números de la suerte: 21, 99 y 07. Color: naranja y rojo. En los últimos días del mes regresa a ti el que se fue. Cuidado con los amores despechados, hablan mal de ti.

Tauro

En este mes tu signo será el que tenga más suerte y la oportunidad de hacer los cambios necesarios en tu vida para estar mejor y ser más feliz. En septiembre los Tauro hablarán de quitarse rencores del pasado y charlar con las personas involucradas y cerrar círculos para estar mejor, sobre todo en amores.

Uno de tus hijos se casa. Todo lo relacionado al dinero o negocios les fluirá súper bien, pero hay que tener cuidado con los negocios ilícitos o malos manejos, recuerda que el dinero fácil llega y fácil se va. A tu signo casi no le gusta seguir las normas de la vida y eres algo rebelde, eso te hace ser auténtico.

Tendrás dos golpes de suerte, uno relacionado con los contratos nuevos y otro en juegos de azar con el número 03 y 22, trata de jugarlo los lunes que serán los mejores días del mes. Cuidado con las pérdidas de dinero. Toma menos refrescos.

Géminis

En este septiembre tendrás dos golpes de suerte, uno en los juegos de azar con el número 01 y 43 y el otro en cuestiones de trabajo o negocios. Casi no te gusta que te manden o te digan qué hacer y eso te ocasiona muchos conflictos con tus superiores, trata de buscarte otro trabajo o poner un negocio que este mes te van a ayudar mucho las energías positivas. Lo mejor para el Géminis es lo relacionado al deporte, ventas y también todo lo legal.

PUBLICIDAD

Recuerda que tu signo es el único signo gemelo, eso significa que quieren mucho a la familia y pocas veces se ven solos en su trayecto de vida. Eres un encanto de persona y siempre muy servicial, pero debes de poner más carácter con las amistades y trata que no te tomen el pie.

Color: rojo, trata de usarlo más para que tu energía positiva crezca. Cuidado en la salud en todo lo relacionado a los huesos.

Cáncer

Eres uno de los signos consentidos de Dios y eso te relaciona a todo lo místico y ser el más carismático de todos los signos del zodiaco. En este mes tendrás la mala experiencia de la traición de un amigo o amor y será en asuntos de dinero, por eso siempre trata de separar los negocios con las amistades. Sales de viaje o te vas a visitar a la familia. Piensas en hacerte un chequeo hormonal o ir con el médico.

Ya no le digas mentiras a tu pareja, si no lo quieres trata de decirle y darse un tiempo. Golpe de suerte en juegos de azar con los números 00 y 87, trata de jugarlo los viernes que serán tus mejores días. Recuerda no invertir en negocios ilícitos. Eres un comunicólogo del zodiaco, por eso te recomiendo que estudies algo de periodismo o recursos humanos.

Ganas una demanda legal. Mandas a arreglar tu carro. Te compras unos lentes de sol. Cambias de look y te verás muy jovial.

Leo

Septiembre será un mes de grandes aventuras para este signo en lo relacionado a salir de viaje o estar conociendo personas de otros países. Este mes te llegará la oportunidad de comprar una casa o sacar un crédito, también piensas en invitar a tu mamá a salir de viaje. Cuidado en el trabajo, habrá cambios repentinos y a ti te quieren mover, así que concéntrate en tus tareas.

Eres muy bueno para los negocios y las relaciones públicas, por eso necesitas ser tu propio jefe, anímate y asóciate con un familiar y haz un proyecto nuevo. En el amor piensas mucho en alguien que ya no está, pero tu signo es muy dramático en lo sentimental, trata de relajarte que en estos días vendrá a ti un amor nuevo que será más estable. Procura no hacerte ninguna cirugía en este mes.

Tendrás un golpe de suerte en juegos de azar con los números 05 y 66, trata de jugarlo los martes, ese va a ser tu mejor día de suerte.

Virgo

Va a ser un septiembre lleno de muchas sorpresas agradables. Como en este mes también celebras tu cumpleaños, tendrás la oportunidad de festejarte a lo grande y también recibirás muchos regalos que no esperabas. Debes de cuidarte de problemas en los huesos o el cuello.

Tendrás un golpe de suerte y será con los números 09 y 14, trata de jugarlos los martes que será tu mejor día. Te viene un dinero extra por cuestiones de una venta o un deuda del pasado. A los solteros les vendrán amores muy apasionados e intensos en estos días, que te harán sentir muy enamorado. A los que ya tienen pareja estarán muy estables y llenos de buenos deseos para su futuro.

Cuidado con las deudas o trata de buscar pagar lo que debes. No vayas a donde no te quieren, trata de mantenerte lejos de las personas muy negativas. Tu color de este mes será el azul intenso. Procura cuidar a tus papás.

Libra

Hoy es un día lleno de oportunidades nuevas en cuestiones de trabajo o negocios propios. Tu signo siempre tiene etapas muy buenas y en este septiembre te llegará una oportunidad laboral de mejor puesto y salario, sólo trata de no platicar tanto tus planes de vida porque siempre te salan tus objetivos. Sigue con la dieta.

Los libra que están casados traten de no consentir demasiado a su pareja. Los solteros estarán conociendo amores prohibidos o fugaces en este mes. Tendrás dos golpes de suerte con los números 21 y 06, trata de jugarlo los días viernes que van a ser los mejores días para tu signo en este mes.

En el trabajo habrá reajuste o cambios repentinos de puesto, trata de no sacar créditos que no vayas a necesitar. Ya no busques a ese amor que no te valora trata de tener más dignidad y cerrar círculos. Tu color: naranja y blanco.

Escorpio

Será un septiembre de cambios muy radicales en tu forma de pensar y de ser. Sentirás que ya es tiempo de realizar los anhelos de vida y lograr tus objetivos y pensar más en ti y no dar tanto de tu dinero a los demás. Tramitas un crédito para una casa o renuevas la que tienes. En el trabajo te va llegar una oportunidad de crecer en lo profesional o te darán un aumento de sueldo.

Te proponen los fines de semana hacer un negocio o trabajar tiempos extras para ahorrar. En este mes vas a extrañar mucho a un amor que se fue, es normal, a veces tu carácter no sabe pedir perdón y eso hace que se vayan de tu lado personas que valen la pena, así que trata de aprender a ser más humilde.

Tendrás un golpe de suerte con los números 05 y 24, trata de jugarlos los miércoles, que ese será tu mejor día del mes. Tu color: el gris o blanco.

Sagitario

Mes de mucha suerte en cuestiones de trabajos de leyes o de administración y te estarás relacionado con gente extranjera que te van a ayudar mucho a crecer en lo profesional. Estás en uno de tus mejores meses del año y eso hace que las oportunidades vengan a ti más rápido. Te piden prestado y será tu papá, para arreglar un problema familiar.

Tendrás dos golpes de suerte, uno relacionado con los negocios y el otro en cuestiones de lotería con el número 27 y 01, trata de jugarlos los viernes que van a ser los mejores días del mes. Tu signo es fuego y eso te hace infiel por naturaleza y en este mes te van a llegar muchos amores fugaces y apasionados pero no dejas a tu pareja, sé más discreto.

Te viene un dinero extra. Ten cuidado con alguien del signo de Capricornio o Cáncer que te está haciendo daño o brujería, protégete.

Capricornio

Septiembre será un gran mes de renovación personal, todo lo que te hacía daño se retira de tu vida, sobre todo, los malos amores. Este mes será muy fuerte en cuestiones de trabajo nuevo y las oportunidades te llegarán en estos días y te ayudará a estar mejor económicamente y tener más ingresos.

Ten cuidado con las traiciones de compañeros, recuerda no confiar tanto y no platicar de más. En el amor, si ya tienes pareja estarás de lo mejor y pensando en formalizar, recuerda que a tu signo lo domina mucho el vivir en familia.

Los solteros en este mes encuentran el amor que será muy duradero, sólo recuerda Capricornio no darte de más, dale tiempo al tiempo. Problemas con infecciones de la piel o de garganta. Tendrás un golpe de suerte con los números 77 y 02, trata de jugarlos el domingo. Eres muy intenso en cuestiones de pleitos o rencores, trata de solucionar eso. Tu color: el amarillo.

Acuario

A este signo lo domina mucho la comunicación con los demás y ser el mejor amigo y el más leal de todos los signos. Se verán rodeados de gente muy positiva y con mucha luz para ayudarlos a salir adelante en cuestiones de trabajo y proyectos. Tendrás mucha ayuda divina y comunicación con lo místico, eso ayudará a abrir más puertas al éxito.

En el amor se rompe el hechizo y encuentran a la persona ideal que hablará de formalizar. Los que están casados o con pareja hablarán mucho de darse un tiempo o de separación. Solteras, cuidado con los embarazos sorpresa. En cuestiones económicas hay que estar muy atentos con las inversiones o enseñarse a ahorrar para que no tengan ningún contratiempo.

Tendrán dos golpes de suerte en juegos de azar con el número 23 y 10, trata de jugarlo los martes. Te vas de vacaciones con tu familia o amigos pero trata de no pagar lo que no es tuyo o hacer cuentas claras.

Piscis

Septiembre será de gran importancia porque decides darle un cambio a tu vida y empezar de nuevo, recuerda que a tu signo lo domina mucho el qué dirán y las dudas, por eso necesitas ya dejar ese tipo de sentimientos y salir adelante en todo lo que te propongas. Les llegará la noticia que van a ser padres y los llenará de felicidad.

El tiempo está a tu favor y este septiembre será muy bueno en lo económico. Cuidado con la salud, sobre todo con problemas cardiacos o de azúcar. Este mes te ofrecen trabajo de maestro. Será un mes de muchos viajes por placer. El amor llega para quedarse, con los signos de fuego hablarás mucho de entendimiento y buenas amistades. Problemas con infecciones de la piel o de cabello.

Piensas estudiar fotografía o algo relacionado a lo místico. Número de la suerte: 27 y 04. Golpe de suerte el miércoles. Cuídate de brujerías o hechizos, sobre todo de amores del pasado.