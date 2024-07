¡Amantes de la moda! La primera tienda de Purificación García llega a Guatemala

0 of 22 Foto: Publinews Foto: Publinews Foto: Publinews Foto: Publinews Foto: Publinews Foto: Publinews Foto: Publinews Foto: Publinews Foto: Publinews Foto: Publinews Foto: Publinews Foto: Publinews Foto: Publinews Foto: Publinews Foto: Publinews Foto: Publinews Foto: Publinews Foto: Publinews Foto: Publinews Foto: Publinews Foto: Publinews

Purificación García es una diseñadora de moda española quien ha trabajado por cuarenta años en la industria con su marca, que lleva el mismo nombre.

Es reconocida a nivel internacional y cuenta con tiendas en países como España, Portugal, Miami, Chile, Panamá, México, Venezuela, Colombia, y más. Ahora inaugura la primera de Centroamérica, y es en Guatemala.

La marca ofrece dos temporadas: Primavera-verano y otoño-invierno, con una amplia variedad de ropa y accesorios para mujeres y hombres.

Se caracteriza por ofrecer piezas de diseñador de alta calidad a precios accesibles y abre sus puertas en Oakland Mall. Publinews conversó con ella sobre su interés en la moda, su llegada a Guatemala y las colecciones que ofrecerá a los guatemaltecos. ¡No te pierdas la entrevista!

Es tu primera tienda en Guatemala, ¿cómo te sientes?

Estoy muy orgullosa de estar aquí. Me siento privilegiada porque no todos pueden llegar aquí y aterrizar con una marca como nosotros. Yo sé que aquí hay otras marcas españolas y todos coincidimos en venir a Guatemala.

Estamos haciendo un desarrollo por toda Latinoamérica pero Guatemala para mí es muy especial. Ya me gustaba venir como turista y ahora tengo la oportunidad de abrir mi tienda en un centro comercial como este.

Espero darle a la mujer guatemalteca todo lo que necesita.

¿Qué ofrece “Purificación García” en comparación a otras tiendas de su tipo?



Creo que es una marca que tiene un backround y una historia de 40 años. Eso le da un respaldo y confiabilidad a las clientes. Tengo clientas de toda la vida y para ellas es para quien trabajo día a día.

Ofrecemos calidad a precios accesibles. Usamos materiales nobles a un precio medio, ni alto como la alta costura ni bajo. Es una colección fresca para que cada mujer pueda hacer sus combinaciones.

Te da un porte y una elegancia que distingue. Es una colección para la mujer moderna que trabaja y que quiere hacer todo bien y verse bien.

¿Cómo nace tu interés en la moda?

Es muy curioso porque cuando empecé hace 40 años realmente yo venía de una familia muy conservadora. Mis padres querían que yo fuera medico o abogado. La moda en ese momento no era una profesión seria y era mal vista.

Empecé a estudiar medicina pero lo dejé enseguida. Empecé a hacer prácticas en una gran empresa de textiles y me di cuenta que me gustaba. Soy autónoma y autodidacta. Inicié como practicante y ya pronto me pedían hacer más trabajo. Así empezó todo.



¿Qué pueden encontrar los hombres en la tienda?

He hecho mujer por muchos años. Cuando decidimos hacer prendas y accesorios para hombres fue un gran reto para mi, pero me encanta. Le estoy dando a los hombres algo que necesitan, que es vestirse de una forma sobria, dejando atrás los trajes duros y pesados de antes.

Es una colección para hombres modernos, minimalistas e impecables.

