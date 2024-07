¿Las esposas deben servir a sus maridos? La polémica en Facebook

0 of 3 Estos son algunos de los comentarios hechos por hombres y mujeres. Foto: Facebook “Él vive ahí también. Si te ayuda, bien. Si no, no está bien”- Foto: Facebook La “carta”. Foto: Facebook

Una de las ventajas que tenemos todos en redes sociales como Facebook, es el derecho a la libre expresión. Sin embargo, esto conlleva también lo que para algunos podría ser una gran molestia: si bien pueden expresarse libremente, los demás también.

Esto sucedió cuando una joven subió una fotografía a su perfil. En dicha imagen se ve un cuaderno con un texto, un tanto largo, escrito. Se presume que ella misma fue la autora.

Su nombre no fue revelado por la página “Scary Mommy“, quien retomó esta historia.

¿Qué dice este texto que provocó la ira de muchos usuarios de Facebook? Aquí su traducción al español:

“¿Esperas que tu esposo te ayude con las tareas del hogar? Si lo esperas, no tendrás un matrimonio feliz, porque las expectativas destruyen relaciones. Si él te ayuda, genial. Si no, haz tus tareas en el hogar alegremente como Dios lo quiere. Recuerda, tú no te casaste con tu marido para que te ayude con las tareas, sino para que sea tu protector y proveedor.

Seguramente también te casaste con él porque lo amas profundamente y quieres ayudarlo y hacer su vida mejor, no peor y poner más carga sobre sus hombros de la que ya tiene al proveer para su familia.

Haz su vida lo más fácil y feliz que puedas”.

Desde luego, al leer esto, decenas de hombres y mujeres comentaron con enojo, molestia e incluso sarcasmo a los “consejos” de la joven.

Algunos de los comentarios dicen cosas como “Si vas a tener un matrimonio exitoso necesitan ser mejores amigos y los mejores amigos no se atienen a la voluntad del otro, ellos se apoyan y se respetan como iguales”, o simplemente “Nope, nope, nope, eso es un no, otro no, ¡oh, mira, todos son nopes!”.

La publicación de la mujer alcanzó 1,900 likes al momento de la nota y fue compartida 9,900 veces.

“1950 llamó, quiere sus consejos para el matrimonio de vuelta”, se lee en la nota de “Scary Mommy”.

¿Esta mujer se habrá dado cuenta que, desde hace años, las relaciones tienden a la igualdad, al menos en occidente?